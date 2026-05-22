Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards hôm nay (22.5): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ

Thu Bồn
Thu Bồn
22/05/2026 06:34 GMT+7

Những niềm kỳ vọng lớn nhất của carom 3 băng Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực sẽ ra quân tại VCK World Cup billiards TP.HCM 2026.

Khép lại 4 ngày thi đấu vòng loại, 32 cơ thủ tranh tài ở VCK World Cup billiards TP.HCM 2026 đã được xác định. Vòng đấu được xem là hấp dẫn nhất giải diễn ra vào hôm nay (22.5) tại nhà thi đấu Nguyễn Du. 6 đại diện Việt Nam ra sân gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí.

Trần Quyết Chiến ra quân gặp Trần Thanh Lực

Hai cơ thủ Việt Nam nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng thế giới là Quyết Chiến và Thanh Lực một lần nữa nằm cùng bảng F. Ngoài ra, bảng F còn có Juan Jose Garcia (Colombia) và Kim Do-hyeon (Hàn Quốc).

Ở lượt trận ra quân, Trần Quyết Chiến gặp Trần Thanh Lực lúc 12 giờ. Hai trận tiếp theo của Quyết Chiến và Thanh Lực lần lượt diễn ra vào lúc 16 giờ và 20 giờ.

Lịch thi đấu billiards hôm nay (22.5): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến xuất trận tại VCK World Cup billiards TP.HCM 2026

ẢNH: P.L

Bảng F hứa hẹn hấp dẫn và khó đoán. Jose Garcia đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, tài năng trẻ Hàn Quốc Kim Do-hyeon đang thể hiện lối đánh khá chững chạc, kể từ giải vô địch billiards carom 3 châu Á hồi đầu tháng 5 cho đến những vòng loại World Cup billiards TP.HCM 2026. Kim Do-hyeon là nhà vô địch trẻ châu Á 2 lần liên tiếp (2025 và 2026).

Bao Phương Vinh rơi vào bảng A, nơi có sự xuất hiện của đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Mohamed Abdin (Ai Cập), Jeong Sung-il (Hàn Quốc). Bao Phương Vinh ra quân gặp Mohamed Abdin lúc 10 giờ. Hai trận còn lại diễn ra lúc 14 giờ và 18 giờ.

Lịch thi đấu billiards hôm nay (22.5): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ- Ảnh 2.

Bao Phương Vinh có 2 trận thắng mãn nhãn ở vòng loại cuối

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiêm Hồng Thái rơi vào bảng B cực nặng khi đối đầu với Dick Jaspers (Hà Lan), Kang Ja-in (Hàn Quốc) và Nguyễn Văn Trí. Hồng Thái gặp Văn Trí lúc 10 giờ. Cơ thủ sinh năm 1999 sẽ tiếp tục ra sân lúc 14 giờ và 18 giờ.

Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng C với Eddy Merckx (Bỉ), Peter Ceulemans (Bỉ) và Karakurt Omer (Thổ Nhĩ Kỳ). Thanh Tự ra quân gặp Karakurt lúc 10 giờ. Hai trận còn lại của Thanh Tự diễn ra lúc 14 giờ và 18 giờ.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-22).



Tin liên quan

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup

Bao Phương Vinh có ngày thi đấu xuất sắc, khi thắng 2 trận đầy mãn nhãn để giành vé vào VCK giải World Cup billiards TP.HCM 2026.

Billiards: Bao Phương Vinh thi đấu bùng nổ, thắng ấn tượng tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ

Billiards: Xuất hiện 'mưa' sê-ri lớn, 5 cơ thủ Việt Nam tiến sát VCK World Cup TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Trần Quyết Chiến Billiards world cup billiards TRẦN THANH LỰC Bao Phương Vinh lịch thi đấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận