Lịch thi đấu billiards hôm nay (22.5): Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ

Khép lại 4 ngày thi đấu vòng loại, 32 cơ thủ tranh tài ở VCK World Cup billiards TP.HCM 2026 đã được xác định. Vòng đấu được xem là hấp dẫn nhất giải diễn ra vào hôm nay (22.5) tại nhà thi đấu Nguyễn Du. 6 đại diện Việt Nam ra sân gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Văn Trí.

Trần Quyết Chiến ra quân gặp Trần Thanh Lực

Hai cơ thủ Việt Nam nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng thế giới là Quyết Chiến và Thanh Lực một lần nữa nằm cùng bảng F. Ngoài ra, bảng F còn có Juan Jose Garcia (Colombia) và Kim Do-hyeon (Hàn Quốc).

Ở lượt trận ra quân, Trần Quyết Chiến gặp Trần Thanh Lực lúc 12 giờ. Hai trận tiếp theo của Quyết Chiến và Thanh Lực lần lượt diễn ra vào lúc 16 giờ và 20 giờ.

Trần Quyết Chiến xuất trận tại VCK World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Bảng F hứa hẹn hấp dẫn và khó đoán. Jose Garcia đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, tài năng trẻ Hàn Quốc Kim Do-hyeon đang thể hiện lối đánh khá chững chạc, kể từ giải vô địch billiards carom 3 châu Á hồi đầu tháng 5 cho đến những vòng loại World Cup billiards TP.HCM 2026. Kim Do-hyeon là nhà vô địch trẻ châu Á 2 lần liên tiếp (2025 và 2026).

Bao Phương Vinh rơi vào bảng A, nơi có sự xuất hiện của đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Mohamed Abdin (Ai Cập), Jeong Sung-il (Hàn Quốc). Bao Phương Vinh ra quân gặp Mohamed Abdin lúc 10 giờ. Hai trận còn lại diễn ra lúc 14 giờ và 18 giờ.

Bao Phương Vinh có 2 trận thắng mãn nhãn ở vòng loại cuối ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiêm Hồng Thái rơi vào bảng B cực nặng khi đối đầu với Dick Jaspers (Hà Lan), Kang Ja-in (Hàn Quốc) và Nguyễn Văn Trí. Hồng Thái gặp Văn Trí lúc 10 giờ. Cơ thủ sinh năm 1999 sẽ tiếp tục ra sân lúc 14 giờ và 18 giờ.

Nguyễn Trần Thanh Tự ở bảng C với Eddy Merckx (Bỉ), Peter Ceulemans (Bỉ) và Karakurt Omer (Thổ Nhĩ Kỳ). Thanh Tự ra quân gặp Karakurt lúc 10 giờ. Hai trận còn lại của Thanh Tự diễn ra lúc 14 giờ và 18 giờ.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-22).








