Billiards: Xuất hiện 'mưa' sê-ri lớn, 5 cơ thủ Việt Nam tiến sát VCK World Cup TP.HCM

5 cơ thủ Việt Nam vào vòng loại cuối

Vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2026 tranh tài vào ngày 20.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tại vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam đóng góp 12 cơ thủ tranh tài. Trong đó, 8 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai là Tống Văn Đào, Nguyễn Văn Tài, Lê Quốc Hồ, Trần Cao Trí, Hồ Quan Thái, Vương Minh Thiện, Đoàn Minh Kiệt và Mai Tân Huyên. 4 cơ thủ được ấn định ra sân ở vòng loại thứ ba là Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Thón Viết Hoàng Minh và Lê Thành Tiến.

Trong số 12 đại diện Việt Nam tranh tài, 5 cái tên đã giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup billiards TP.HCM 2026 gồm: Mai Tân Huyên, Đoàn Minh Kiệt, Lê Thành Tiến, Hồ Quan Thái và Thón Viết Hoàng Minh.

Sê-ri 'khủng' của Mai Tân Huyên bị soán ngôi

Cơ thủ Việt Nam để lại ấn tượng đậm nét nhất ở vòng loại thứ ba có lẽ là Mai Tân Huyên. Trước đó, Tân Huyên giành quyền đi tiếp nhờ tấm "vé vớt" đầy may mắn khi có VĐV bỏ cuộc. Một lần nữa rơi vào cùng bảng với Nguyễn Văn Tài, Tân Huyên đã có màn phục thù ngoạn mục.

Bước vào trận tái đấu với Văn Tài vào sáng 20.5, Tân Huyên ban đầu bị dẫn trước nhưng đã bùng nổ với sê-ri 9 để rút ngắn cách biệt. Sau đó, anh tiếp tục có sê-ri 16 điểm đầy bất ngờ để kết thúc trận đấu, thắng chung cuộc 35-24 trước Nguyễn Văn Tài. Đến lượt trận thứ hai, Tân Huyên thắng cách biệt Alain Saeijs với điểm số 35-17.

Mai Tân Huyên đi tiếp nhờ "vé vớt" nhưng đã thi đấu xuất sắc để giành vé vào vòng trong ẢNH: P.L

Đường cơ 16 điểm giúp Tân Huyên vươn lên dẫn đầu danh sách sê-ri xuất sắc nhất giải đấu ở thời điểm đó. Nhưng đến lúc này, vị trí của cơ thủ Việt Nam đã bị chiếm bởi Mikael Devogelaere (Pháp). Ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày (20.5), Devogelaere có sê-ri 18 điểm để thắng 35-18 trước Jang Sung-won.

Devogelaere cũng là người đứng đầu trên bảng xếp hạng thành tích của các cơ thủ vượt qua vòng loại thứ ba, với hiệu suất ghi điểm 1,891. Trong khi đó, Mai Tân Huyên xếp hạng nhì với hiệu suất ghi điểm 1,707.

Lần lượt, Đoàn Minh Kiệt (hiệu suất 1,627), Lê Thành Tiến (hiệu suất 1,627) đứng hạng ba và hạng tư, đều có thành tích 2 trận toàn thắng. Trong đó, Đoàn Minh Kiệt cũng gây ấn tượng với những sê-ri điểm lớn: sê-ri 11 điểm và 2 lần ghi sê-ri 9 điểm.

Đoàn Minh Kiệt có ngày thi đấu khá ấn tượng, qua đó tiến vào vòng loại cuối của World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Hồ Quan Thái cũng đi tiếp với thành tích 2 trận toàn thắng, trong đó có 1 sê-ri 9 điểm. Thón Viết Hoàng Minh với 1 trận thắng, 1 trận thua cũng vượt qua vòng loại thứ ba nhờ có hiệu suất ghi điểm tốt nhất trong bảng đấu. Hoàng Minh sở hữu sê-ri 11 điểm.

Vòng loại thứ ba cũng chứng kiến nhiều sê-ri điểm lớn xuất hiện. Park Su-yeong (Hàn Quốc) có sê-ri 14 điểm. Sam Van Etten (Hà Lan), Seleventas (Hy Lạp) có sê-ri 10 điểm. Kim Hyeon-woo (Hàn Quốc) và Nguyễn Hoàn Tất có sê-ri 11 điểm nhưng không thể đi tiếp.

Vòng loại cuối cùng diễn ra vào ngày 21.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Ngoài 5 cái tên vượt qua vòng loại thứ ba, carom 3 băng Việt Nam còn có 2 cơ thủ được ấn định ra sân từ vòng loại cuối cùng là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Nếu vượt qua vòng loại cuối cùng, các cơ thủ sẽ tiến vào vòng đấu chính (VCK) World Cup billiards TP.HCM 2026, nơi quy tụ các ngôi sao hàng đầu của carom 3 băng thế giới hiện tại.