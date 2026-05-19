Billiards: 8 cơ thủ Việt Nam xuất sắc đi tiếp tại World Cup TP.HCM

Vòng loại thứ hai World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra trong ngày 19.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tại vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có 12 đại diện tranh tài. Trong đó, có đến 8 cái tên đã ghi danh vào vòng loại tiếp theo.

Cơ thủ Việt Nam xuất sắc nhất tại vòng loại thứ hai, đứng đầu trên bảng xếp hạng thành tích của các VĐV đi tiếp là Tống Văn Đào. Văn Đào nằm ở bảng K, lần lượt đánh bại Marcos Morales (30-22) và Peker Muharren (30-15). Anh vượt qua vòng loại thứ hai với hiệu suất khá cao 2,068, trong đó có 2 sê-ri 9 điểm.

Tống Văn Đào thi đấu với phong độ cao, có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ hai ẢNH: P.L

Cái tên nhận được sự chú ý là Nguyễn Văn Tài cũng có thành tích tốt thứ ba trên bảng xếp hạng các cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai. Văn Tài thắng Mai Tân Huyên 30-19, thắng Mahmoud Ayman 30-11. Văn Tài có hiệu suất ghi điểm trung bình không cao (1,714 điểm/lượt cơ), nhưng lại có những sê-ri lớn: 12 và 10 điểm.

Bên cạnh đó, Lê Quốc Hồ, Trần Cao Trí, Hồ Quan Thái, Vương Minh Thiện, Đoàn Minh Kiệt cũng ghi danh vào vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2026 với thành tích 2 trận toàn thắng.

Mai Tân Huyên "lách cửa hẹp" vào vòng loại thứ ba World Cup TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Mai Tân Huyên là cơ thủ đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ hai. Theo điều lệ giải, chỉ 16 tay cơ đứng nhất mỗi bảng mới giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, ở vòng loại thứ ba có 1 cơ thủ rút lui. Do đó, Mai Tân Huyên có tấm vé vớt đầy may mắn.

Trường hợp của tài năng trẻ Nguyễn Minh Trí khá đáng tiếc. Ở trận ra quân, cơ thủ 17 tuổi nắm lợi thế lớn trong hiệp 1, nhưng sau đó thua ngược trước Takao Miyashita. Đến lượt trận quyết định, Minh Trí xuất sắc đánh bại cơ thủ 2 lần vô địch trẻ châu Á Kim Do-hyeon (Hàn Quốc). Dù vậy, anh chỉ đứng nhì bảng vì chỉ số phụ kém hơn tài năng trẻ xứ sở kim chi và đành bị loại.

Vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2025 diễn ra trong ngày 20.5. Tại vòng đấu này, 12 cơ thủ Việt Nam sẽ tranh tài. Ngoài những cái tên vượt qua vòng loại thứ hai kể trên, còn có thêm 4 tay cơ Việt Nam được ấn định xuất hiện từ vòng loại thứ ba.