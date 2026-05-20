Lịch thi đấu World Cup billiards hôm nay: Loạt cao thủ Việt Nam xuất trận

12 cơ thủ Việt Nam cạnh tranh hấp dẫn

Hôm nay (20.5), World Cup billiards TP.HCM 2026 tiếp diễn vòng loại thứ ba tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tại vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có 12 cơ thủ góp mặt tranh tài.

Trong đó, 8 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai gồm Tống Văn Đào, Nguyễn Văn Tài, Lê Quốc Hồ, Trần Cao Trí, Hồ Quan Thái, Vương Minh Thiện, Đoàn Minh Kiệt và Mai Tân Huyên. 4 cơ thủ được ấn định ra sân ở vòng loại thứ ba là Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hoàn Tất, Thón Viết Hoàng Minh và Lê Thành Tiến.

Lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba diễn ra lúc 10 giờ: Đoàn Minh Kiệt gặp Bouerdick Tobias (Đức), Lê Thành Tiến gặp Kilicaslan Aziz (Thổ Nhĩ Kỳ), Thón Viết Hoàng Minh gặp Kim Hyeon-woo (Hàn Quốc), Nguyễn Hoàn Tất gặp Jang Sung-won (Hàn Quốc), Vương Minh Thiện gặp Nady Riad (Ai Cập). Tùy thuộc vào kết quả của trận ra quân, các cơ thủ Việt Nam kể trên sẽ thi đấu trận còn lại vào lúc 13 giờ hoặc 16 giờ.

Thón Viết Hoàng Minh được ấn định ra sân từ vòng loại thứ ba ẢNH: P.L

Lọat trận diễn ra thứ hai diễn ra vào khung 11 giờ 30, với các trận đấu: Hồ Quan Thái gặp Korkmaz Fatih (Thổ Nhĩ Kỳ), Trần Cao Trí gặp Vasseur Kevin (Pháp), Nguyễn Chí Long gặp Jose Juan Garcia (Colombia), Nguyễn Văn Tài gặp Mai Tân Huyên, Tống Văn Đào gặp Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ). Tương tự, các cơ thủ Việt Nam kể trên sẽ thi đấu trận còn lại vào lúc 14 giờ 30 hoặc 17 giờ 30. Lê Quốc Hồ đấu trận ra quân lúc 14 giờ 30.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-20).

Nguyễn Văn Tài liên tục có những sê-ri lớn ở vòng loại thứ hai ẢNH: P.L

Các cơ thủ Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2026 đều có thực lực, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đáng xem.

Trước đó, Mai Tân Huyên giành "vé vớt" đầy may mắn nhờ có VĐV bỏ cuộc. Duyên nợ một lần nữa đưa Nguyễn Văn Tài và Mai Tân Huyên vào cùng một bảng đấu. Tại vòng loại thứ hai, Nguyễn Văn Tài đã giành chiến thắng trước Mai Tân Huyên với điểm số 30-19.

Vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2026 có 48 cơ thủ tranh tài, chia đều vào 16 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.