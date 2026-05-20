Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri 'khủng' để ngược dòng, dẫn đầu World Cup TP.HCM

Vòng loại thứ ba World Cup billiards TP.HCM 2026 thi đấu vào ngày 20.5, tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Carom 3 băng Việt Nam có 12 đại diện tranh tài, gồm: 8 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai và 4 cái tên được ấn định xuất hiện từ vòng loại thứ ba.

Mai Tân Huyên ngược dòng ngoạn mục

Trong đó, Mai Tân Huyên là cái tên gây ấn tượng nhất ở lượt trận ra quân. Đáng chú ý, Tân Huyên là người vượt qua vòng loại thứ hai nhờ tấm "vé vớt" đầy may mắn dành cho cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất, khi một VĐV rút lui không tham gia.

Mai Tân Huyên có màn "phục thù" ngọt ngào trước Nguyễn Văn Tài, trong trận đấu có sê-ri 16 và 9 điểm ẢNH: P.L

Đặc biệt, duyên nợ một lần nữa đưa Tân Huyên gặp lại Nguyễn Văn Tài. Ở vòng loại thứ hai, 2 cơ thủ này từng nằm chung bảng. Nếu trước đó, Văn Tài đã thắng Tân Huyên 30-19 thì ở trận tái đấu, kết quả đã thay đổi.

Văn Tài có sê-ri 8 ngay trong lượt cơ đầu tiên để chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Mai Tân Huyên đã phản đòn đầy mãn nhãn. Ở lượt cơ thứ 8, Tân Huyên có sê-ri 9 để rút ngắn cách biệt. Bước vào lượt cơ thứ 13, khi đang bị dẫn 19-23, Tân Huyên bất ngờ tung ra sê-ri "khủng" 16 điểm để kết thúc trận đấu.

Mai Tân Huyên ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 35-24 trước Nguyễn Văn Tài. Sê-ri 16 của Tân Huyên cũng là sê-ri xuất sắc nhất tại World Cup billiards TP.HCM 2026 tính đến thời điểm này.

Thón Viết Hoàng Minh giành chiến thắng ở trận ra quân tại World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Thón Viết Hoàng Minh cũng có chiến thắng ở trận ra quân trước Kim Hyeon-woo (Hàn Quốc) với điểm số 35-29. Trong trận này, cơ thủ Việt Nam có sê-ri lớn 11 điểm và 7 điểm để tạo bước ngoặt trận đấu.

Đoàn Minh Kiệt thắng 35-22 trước Bouerdick Tobias (Đức). Minh Kiệt cũng để lại dấu ấn với sê-ri 11 điểm và 9 điểm.

Những tay cơ Việt Nam cũng có chiến thắng ở lượt trận ra quân gồm: Lê Thành Tiến, Vương Minh Thiện, Hồ Quan Thái. Nguyễn Chí Long, Tống Văn Đào và Nguyễn Hoàn Tất nhận thất bại ở trận ra quân.