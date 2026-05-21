Billiards: Bao Phương Vinh thi đấu bùng nổ, thắng ấn tượng tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ

Thu Bồn
21/05/2026 15:51 GMT+7

Ở trận đấu ra quân tại World Cup billiards TP.HCM 2026, Bao Phương Vinh có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng thuyết phục trước tay cơ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vòng loại cuối World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra ngày 21.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Carom 3 băng Việt Nam có 7 đại diện góp mặt tranh tài. Trong đó, Bao Phương Vinh là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất, được ấn định sẽ ra sân từ vòng đấu này do có vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Bao Phương Vinh thi đấu áp đảo

Ở trận ra quân giải đấu, Bao Phương Vinh chạm trán với cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ Goren Mehmet. Nhà vô địch caorm 3 băng thế giới năm 2023 đã có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng trước đối thủ đáng gờm.

Ngay trong lượt cơ thứ 4, cơ thủ gốc Bình Dương (cũ) đã có sê-ri 9 điểm để gia tăng cách biệt thành 15-4. Phương Vinh dễ dàng đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 9, dẫn trước 21-10.

Bao Phương Vinh thi đấu đầy hưng phấn ở trận ra quân tại World Cup billiards TP.HCM 2026

ẢNH: P.L

Cơ thủ sinh năm 1995 duy trì phong độ ghi điểm ổn định trong hiệp 2. Thế trận diễn ra một chiều, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tay cơ Việt Nam. Trước lối chơi tấn công mạnh mẽ và có độ chính xác cao của Bao Phương Vinh, cơ thủ người Thỗ Nhĩ Kỳ gặp bế tắc và không còn giữ được cảm giác tốt nhất.

Bao Phương Vinh giành chiến thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 40-19 trước Goren Mehmet. Kết quả này giúp cơ thủ Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu chính của World Cup billiards TP.HCM 2026.

Bước vào trận đấu quyết định diễn ra chiều nay, Bao Phương Vinh sẽ chạm trán với Dimitrios Seleventas (Hy Lạp).

Chiêm Hồng Thái thất bại trước đối thủ chơi quá hay ở trận ra quân

ẢNH: P.L

Cũng ở lượt trận đầu tiên, Hồ Quan Thái có chiến thắng đầy kịch tính 40-38 trước Jorissen Jeffrey (Hà Lan). 3 tay cơ của Việt Nam nhận thất bại ở trận đầu là Thón Viết Hoàng Minh, Mai Tân Huyên và Chiêm Hồng Thái.

Hoàng Minh thua 18-40 trước Jeong Sung-il (Hàn Quốc). Tân Huyên nhận thất bại 37-40 trước Arnim Kahofer (Áo). Hồng Thái thua Jose Juan Garcia (Colombia) với điểm số 34-40.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-20).

Thể thức thi đấu vòng loại cuối

Vòng loại cuối cùng có 36 cơ thủ tranh tài, được chia đều vào 12 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 12 cơ thủ đứng đầu bảng cùng 3 cái tên hạng nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng đấu chính của World Cup billiards TP.HCM 2026.


Lịch thi đấu billiards hôm nay (21.5): Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái tranh tài hấp dẫn

