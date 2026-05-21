Lịch thi đấu billiards hôm nay (21.5): Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái tranh tài hấp dẫn

Hôm nay (21.5) tại nhà thi đấu Nguyễn Du tiếp diễn vòng loại cuối cùng của World Cup billiards TP.HCM 2026. Tại vòng đấu này, carom 3 băng có 7 đại diện tranh tài. Những cái tên vượt qua vòng loại thứ ba gồm Mai Tân Huyên, Đoàn Minh Kiệt, Lê Thành Tiến, Hồ Quan Thái và Thón Viết Hoàng Minh. Hai gương mặt còn lại là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái có vị trí cao trên bảng xếp hạng, nên đến nay mới ra quân.

Thón Viết Hoàng Minh là cơ thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở vòng này, khi chạm trán với Jeong Sung-il (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ. Tùy thuộc vào kết quả trận đầu, Hoàng Minh sẽ đấu trận tiếp theo gặp Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 13 giờ hoặc 16 giờ.

Bao Phương Vinh vừa đoạt vị trí á quân tại giải vô địch châu Á hồi đầu tháng 5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào lúc 11 giờ 30: Hồ Quan Thái gặp Jorissen Jeffrey (Hà Lan), trong khi Mai Tân Huyên đụng độ cơ thủ người Áo Kahofer Arnim. Tùy thuộc vào kết quả trận đầu, Quan Thái (sẽ gặp Roland Forthomme) và Tân Huyên (sẽ gặp Sergio Jimenez) lúc 14 giờ 30 hoặc 17 giờ 30.

Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái không ra sân ở lượt trận đầu. Hai cơ thủ này sẽ cùng ra quân vào 13 giờ, rồi sau đó đấu trận quyết định lúc 16 giờ.

Lê Thành Tiến và Đoàn Minh Kiệt đấu 2 trận, lần lượt lúc 14 giờ 30 và 17 giờ 30.

Chiêm Hồng Thái ra quân từ vòng loại thứ tư ẢNH: P.L

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-05-20).

Vòng loại cuối cùng có 36 cơ thủ tranh tài, được chia đều vào 12 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 12 cơ thủ đứng đầu bảng cùng 3 cái tên hạng nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng đấu chính của World Cup billiards TP.HCM 2026.

Lịch thi đấu chi tiết của vòng loại thứ tư ẢNH: HBSF

Bảng đấu của cơ thủ Việt Nam Thón Viết Hoàng Minh nằm ở bảng C với Jeong Sung-il (Hàn Quốc) và Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ). Bao Phương Vinh ở bảng D với Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ) và Dimitrios Seleventas (Hy Lạp). Chiêm Hồng Thái ở bảng F với Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ) và Jose Juan Garcia (Colombia). Hồ Quan Thái ở bảng G với Jorissen Jeffrey (Hà Lan) và Roland Forthomme (Bỉ). Lê Thành Tiến ở bảng I với Salman Gokhan và Karakurt Omer (Thổ Nhĩ Kỳ). Đoàn Minh Kiệt ở bảng J với Kang Ja-in và Hwang Bong-joo (Hàn Quốc). Mai Tân Huyên ở bảng K với Kahofer Arnim (Áo) và Sergio Jimenez (Tây Ban Nha).











