Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup

Thu Bồn
Thu Bồn
21/05/2026 22:43 GMT+7

Bao Phương Vinh có ngày thi đấu xuất sắc, khi thắng 2 trận đầy mãn nhãn để giành vé vào VCK giải World Cup billiards TP.HCM 2026.

Chỉ 2 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại cuối

Hôm nay (21.5) tại nhà thi đấu Nguyễn Du tiếp diễn vòng loại cuối cùng của World Cup billiards TP.HCM 2026. Tại vòng đấu này, carom 3 băng có 7 đại diện tranh tài. Những cái tên vượt qua vòng loại thứ ba gồm Mai Tân Huyên, Đoàn Minh Kiệt, Lê Thành Tiến, Hồ Quan Thái và Thón Viết Hoàng Minh. Hai gương mặt còn lại là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái có vị trí cao trên bảng xếp hạng, nên đến nay mới ra quân.

Sự cạnh tranh ở vòng loại thứ tư khá khốc liệt khi bắt đầu xuất hiện những cơ thủ mạnh. Khép lại ngày thi đấu, billiards Việt Nam chỉ có 2 đại diện đi tiếp vào VCK là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Trong đó, Bao Phương Vinh đã thi đấu rất xuất sắc và giành chiến thắng cả hai trận. Ra quân gặp Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ), cơ thủ sinh năm 1995 thắng áp đảo với điểm số 40-19, chỉ sau 15 lượt cơ. Ở trận này, Phương Vinh có sê-ri 9 điểm.

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh đi tiếp với thành tích toàn thắng

ẢNH: P.L

Bao Phương Vinh ngược dòng với sê-ri 11

Đến lượt trận thứ hai mang tính quyết định, Phương Vinh gặp nhiều khó khăn hơn khi đụng độ Dimitrios Seleventas (Hy Lạp). Trước đối thủ có lối đánh ổn định, tay cơ Việt Nam bị dẫn trước 10-20 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, nhà vô địch thế giới năm 2023 đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để thay đổi cục diện trận đấu. Khi đang bị dẫn 17-21, ở lượt cơ thứ 17, Bao Phương Vinh tung sê-ri 11 điểm để vươn lên dẫn ngược 28-21.

Sau đó, Seleventas đáp trả bằng sê-ri 7 để rút ngắn cách biệt còn 29-30, đưa trận đấu lên cao trào ở giai đoạn hạ màn. Trong những lượt cơ cuối, Bao Phương Vinh cho thấy sự điềm tĩnh và chuẩn xác để thắng chung cuộc 40-34, sau 26 lượt cơ.

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup- Ảnh 2.

Chiêm Hồng Thái bùng nổ đúng lúc, "lách cửa hẹp" vào VCK

ẢNH: P.L

Chiêm Hồng Thái đi tiếp với thành tích 1 thắng, 1 thua. Cơ thủ sinh năm 1999 nhận thất bại ở trận ra quân trước Juan Jose Garcia (Colombia) với điểm số 34-40, sau 19 lượt cơ. Nhưng đến lượt trận thứ hai, tay cơ Việt Nam đã thi đấu rất bùng nổ. Hồng Thái có sê-ri 11 cùng những lượt cơ ghi điểm rất đều tay, qua đó thắng chung cuộc 40-19 trước Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhờ hiệu suất ghi điểm trung bình khá cao 2,176 (tổng hai trận), Chiêm Hồng Thái giành vé vào VCK với tư cách là 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, VCK (32 cơ thủ) World Cup billiards TP.HCM 2026 có 6 đại diện Việt Nam gồm: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực và Trần Quyết Chiến. Văn Trí và Thanh Tự có suất đặc cách dành cho đơn vị chủ nhà. Trong khi đó, Thanh Lực và Quyết Chiến được ấn định xuất hiện ở vòng 32 nhờ vị trí cao trên bảng xếp hạng.

VCK World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 22.5.

Tin liên quan

Billiards: Bao Phương Vinh thi đấu bùng nổ, thắng ấn tượng tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ

Billiards: Bao Phương Vinh thi đấu bùng nổ, thắng ấn tượng tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ

Ở trận đấu ra quân tại World Cup billiards TP.HCM 2026, Bao Phương Vinh có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng thuyết phục trước tay cơ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu billiards hôm nay (21.5): Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái tranh tài hấp dẫn

Billiards: Xuất hiện 'mưa' sê-ri lớn, 5 cơ thủ Việt Nam tiến sát VCK World Cup TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến Bao Phương Vinh world cup billiards
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận