Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup

Chỉ 2 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại cuối

Hôm nay (21.5) tại nhà thi đấu Nguyễn Du tiếp diễn vòng loại cuối cùng của World Cup billiards TP.HCM 2026. Tại vòng đấu này, carom 3 băng có 7 đại diện tranh tài. Những cái tên vượt qua vòng loại thứ ba gồm Mai Tân Huyên, Đoàn Minh Kiệt, Lê Thành Tiến, Hồ Quan Thái và Thón Viết Hoàng Minh. Hai gương mặt còn lại là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái có vị trí cao trên bảng xếp hạng, nên đến nay mới ra quân.

Sự cạnh tranh ở vòng loại thứ tư khá khốc liệt khi bắt đầu xuất hiện những cơ thủ mạnh. Khép lại ngày thi đấu, billiards Việt Nam chỉ có 2 đại diện đi tiếp vào VCK là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Trong đó, Bao Phương Vinh đã thi đấu rất xuất sắc và giành chiến thắng cả hai trận. Ra quân gặp Goren Mehmet (Thổ Nhĩ Kỳ), cơ thủ sinh năm 1995 thắng áp đảo với điểm số 40-19, chỉ sau 15 lượt cơ. Ở trận này, Phương Vinh có sê-ri 9 điểm.

Bao Phương Vinh đi tiếp với thành tích toàn thắng ẢNH: P.L

Bao Phương Vinh ngược dòng với sê-ri 11

Đến lượt trận thứ hai mang tính quyết định, Phương Vinh gặp nhiều khó khăn hơn khi đụng độ Dimitrios Seleventas (Hy Lạp). Trước đối thủ có lối đánh ổn định, tay cơ Việt Nam bị dẫn trước 10-20 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, nhà vô địch thế giới năm 2023 đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để thay đổi cục diện trận đấu. Khi đang bị dẫn 17-21, ở lượt cơ thứ 17, Bao Phương Vinh tung sê-ri 11 điểm để vươn lên dẫn ngược 28-21.

Sau đó, Seleventas đáp trả bằng sê-ri 7 để rút ngắn cách biệt còn 29-30, đưa trận đấu lên cao trào ở giai đoạn hạ màn. Trong những lượt cơ cuối, Bao Phương Vinh cho thấy sự điềm tĩnh và chuẩn xác để thắng chung cuộc 40-34, sau 26 lượt cơ.

Chiêm Hồng Thái bùng nổ đúng lúc, "lách cửa hẹp" vào VCK ẢNH: P.L

Chiêm Hồng Thái đi tiếp với thành tích 1 thắng, 1 thua. Cơ thủ sinh năm 1999 nhận thất bại ở trận ra quân trước Juan Jose Garcia (Colombia) với điểm số 34-40, sau 19 lượt cơ. Nhưng đến lượt trận thứ hai, tay cơ Việt Nam đã thi đấu rất bùng nổ. Hồng Thái có sê-ri 11 cùng những lượt cơ ghi điểm rất đều tay, qua đó thắng chung cuộc 40-19 trước Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhờ hiệu suất ghi điểm trung bình khá cao 2,176 (tổng hai trận), Chiêm Hồng Thái giành vé vào VCK với tư cách là 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Như vậy, VCK (32 cơ thủ) World Cup billiards TP.HCM 2026 có 6 đại diện Việt Nam gồm: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Thanh Lực và Trần Quyết Chiến. Văn Trí và Thanh Tự có suất đặc cách dành cho đơn vị chủ nhà. Trong khi đó, Thanh Lực và Quyết Chiến được ấn định xuất hiện ở vòng 32 nhờ vị trí cao trên bảng xếp hạng.

VCK World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 22.5.