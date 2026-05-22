Billiards: Bị gác sâu, Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng', hòa nghẹt thở Trần Thanh Lực

Thu Bồn
22/05/2026 14:00 GMT+7

Trong tình thế bị gác hơn 20 điểm, Trần Quyết Chiến đã thi đấu đầy bản lĩnh và tung sê-ri lớn đúng lúc để có trận hòa kịch tính trước người đàn em Trần Thanh Lực.

Trần Quyết Chiến chỉ có 1 điểm sau 10 lượt cơ

Vòng 32 của World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra ngày 22.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tâm điểm của người hâm mộ trong loạt trận sáng nay là màn đối đầu giữa 2 tay cơ tốp đầu Việt Nam: Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực.

Hiệp 1 của trận đấu chứng kiến diễn biến đầy bất ngờ, khi Trần Quyết Chiến dường như không còn là chính mình. Trận đấu nhanh chóng bước vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 7, với lợi thế lớn nghiêng về Trần Thanh Lực, khi dẫn 21-0 trước Trần Quyết Chiến.

Phải đến lượt cơ thứ 10, Quyết Chiến mới có được điểm số đầu tiên, trong khi Thanh Lực đã ghi đến 23 điểm.

Trần Quyết Chiến nhập cuộc không tốt, nhưng đã bùng nổ trong giai đoạn nước rút

Sê-ri 16 lấy lại thế trận

Khi khán giả tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng dễ dàng cho Trần Thanh Lực, Trần Quyết Chiến đã bùng nổ đúng lúc. Ở lượt cơ 13, khi đang bị dẫn 6-28, tay cơ từng 4 lần vô địch World Cup billiards đã tung sê-ri “khủng” 16 điểm để rút ngắn điểm số còn 22-28.

Đến lượt cơ 14, Quyết Chiến tiếp tục có đường cơ ghi 7 điểm để thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm: 29-30. Sự thăng hoa của cơ thủ số 1 Việt Nam đã tạo nên áp lực vô hình cho đôi tay của đối phương, khiến Trần Thanh Lực bị chững lại nhịp ghi điểm.

Trần Thanh Lực giữ được sự tỉnh táo trong những lượt cơ cuối để không bị đàn anh ngược dòng

Ở lượt cơ 17, Trần Quyết Chiến chính thức qua mặt Trần Thanh Lực, vươn lên dẫn 36-34. Tuy nhiên, Trần Thanh Lực đã thi đấu điềm tĩnh để chạm mốc 40 điểm ở lượt cơ thứ 19. Trần Quyết Chiến được đề-pa hậu, ghi thêm 3 điểm để khép lại trận hòa nghẹt thở với Trần Thanh Lực trong trận ra quân của cả hai cơ thủ.

Hai đối thủ của Quyết Chiến và Thanh Lực ở lượt trận thứ hai và thứ ba là Juan Jose Garcia (Colombia) và Kim Do-hyeon (Hàn Quốc).

Cũng ở loạt trận đầu tiên, Bao Phương Vinh thắng Mohamed Abdin (Ai Cập) 40-37, Nguyễn Trần Thanh Tự đánh bại Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-17, còn Chiêm Hồng Thái vượt qua Nguyễn Văn Trí với điểm số 40-14.


