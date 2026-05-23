Billiards: Chiêm Hồng Thái tung siêu phẩm khiến Dick Jaspers thắc mắc, ngược dòng vào bán kết

Vòng tứ kết World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào chiều 23.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Chiêm Hồng Thái là niềm kỳ vọng duy nhất của carom 3 băng Việt Nam tại vòng đấu dành cho 8 cơ thủ xuất sắc nhất giải. Chạm trán với cơ thủ lão làng Dick Jaspers (Hà Lan), Hồng Thái đã không khiến cho khán giả nhà phải thất vọng.

Chiêm Hồng Thái tạo bước ngoặt với sê-ri 13 điểm

Trận đấu chứng kiến những màn "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn giữa hai cơ thủ. Ở lượt cơ thứ 4, Chiêm Hồng Thái có sê-ri 6 để vươn lên dẫn 10-7. Ngay sau đó, Jaspers đã đáp trả bằng sê-ri 6 để dẫn ngược 13-10. Kể từ đó, tay cơ Hà Lan chiếm thế thượng phong, kiểm soát thế trận. Cựu số 1 thế giới chạm mốc 25 điểm ở lượt cơ thứ 17 để đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao, trong khi Chiêm Hồng Thái có 18 điểm.

Tại giải đấu trên sân nhà, Chiêm Hồng Thái đã hai lần gặp Dick Jaspers. Ở vòng bảng, đại diện Việt Nam chạm mốc 40 điểm trước, nhưng chung cuộc hòa cơ thủ Hà Lan ẢNH: P.L

Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở hiệp 2. Trước khi thực hiện lượt cơ thứ 18, Chiêm Hồng Thái đang bị đối thủ gác 10 điểm (18-28). Cơ thủ Việt Nam đã bất ngờ bùng nổ với sê-ri 13 điểm để vươn lên dẫn ngược 31-28, lấy lại thế trận và thêm phần tự tin. Sau 22 lượt cơ, Hồng Thái tạo ra cách biệt 9 điểm, dẫn 41-32.

Tuy nhiên, Jaspers đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với sê-ri 8 ở lượt cơ thứ 23, điểm số là 40-41. Cơ thủ Hà Lan một lần nữa tái lập thế dẫn trước, 46-45 sau 28 lượt cơ. Ở lượt cơ 29, Jaspers cầm trắng đã không thể ghi điểm. Chiêm Hồng Thái tận dụng cơ hội bước ra bàn, lạnh lùng ghi sê-ri 5 để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 50-46 trước Dick Jaspers. Cơ thủ Việt Nam thẳng tiến vào vòng bán kết World Cup billiards TP.HCM 2026.

Cú đánh đẳng cấp khiến đối thủ cho rằng... chưa đủ băng

Trong trận đấu với Dick Jaspers, Chiêm Hồng Thái đã có nhiều tình huống xử lý đẳng cấp. Đáng chú ý nhất là ở lượt cơ thứ 22, đại diện Việt Nam lựa chọn thực hiện cú đánh rất lạ. Trước khi ra cơ, Hồng Thái đã lưu ý trọng tài cần phải nhìn kỹ. Sự cẩn thận của tay cơ sinh năm 1999 là không thừa.

Cú đánh "độc lạ" của Chiêm Hồng Thái, khiến Dick Jaspers nghĩ rằng chưa đủ 3 băng ẢNH: CMH

Sau cú đánh "độc lạ" của Hồng Thái, trọng tài ra hiệu có điểm. Trong khi đó, Jaspers đứng lên định vào bàn, vì cho rằng cú đánh của cơ thủ Việt Nam chưa đủ 3 băng. Sau một hồi tranh luận với trọng tài, Jaspers đã chấp nhận.

Đây là tình huống ghi điểm rõ ràng của Chiêm Hồng Thái, khi bi chủ đã chạm đủ 3 băng. Đơn vị phát sóng trận đấu đã nhiều lần phát lại và chiếu chậm pha xử lý của cơ thủ Việt Nam.

Ở trận đấu cùng giờ, Eddy Merckx (Bỉ) đánh bại tài năng trẻ Hàn Quốc Kim Do-hyeon với điểm số cách biệt 50-23, sau 19 lượt cơ. Trong trận này, Merckx đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi ghi sê-ri 20 điểm.

Frederic Caudron Bỉ) thắng Heo Jung-han (Hàn Quốc) với điểm số 50-31. Trong khi đó, Marco Zanetti (Ý) đánh bại Tasdemir Tayfun 50-45.

Như vậy ở bán kết: Chiêm Hồng Thái gặp Eddy Merckx, còn Marco Zanetti chạm trán Frederic Caudron.



