Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại, 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out

Thu Bồn
Thu Bồn
22/05/2026 22:12 GMT+7

Trong số 6 cơ thủ Việt Nam tranh tài ở vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026, 4 cái tên giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến thi đấu không tốt và sớm dừng bước.

Trần Quyết Chiến phong độ không cao

Hôm nay 22.5, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến có ngày thi đấu không như ý tại vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026. Tay cơ gốc Hà Tĩnh hòa 2 trận liên tiếp với tỷ số 40-40, trong trận đấu với Trần Thanh Lực và Kim Do-hyeon (Hàn Quốc).

Có thể nói, Trần Quyết Chiến không có cảm giác tốt nhất trong cả 3 trận đấu ở bảng F. Tại lượt trận cuối cùng, đại diện Việt Nam đã chiếm ưu thế trong giai đoạn cuối trận, nhưng cuối cùng phải nhận thất bại chung cuộc 40-38 trước Juan Jose Garcia (Colombia).

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại, 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến không có phong độ cao tại World Cup billiards TP.HCM 2026

ẢNH: P.L

Garcia chạm điểm 40 trước. Trần Quyết Chiến vẫn còn cơ hội ở lượt đề pa hậu. Nếu có kết quả hòa, cơ thủ sinh năm 1984 sẽ giành vé đi tiếp (bởi ở trận cùng giờ, Trần Thanh Lực thắng cách biệt Kim Do-hyeon). Dù vậy, Quyết Chiến lại không thành công ở hình bi "sườn".

Trần Quyết Chiến bị loại ở vòng 32, khi chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, Trần Thanh Lực giành vé đi tiếp vào vòng knock-out (16 cơ thủ) với tư cách là cơ thủ đứng nhất bảng F.

Như vậy, vòng 16 World Cup billiards TP.HCM 2026 có 4 đại diện Việt Nam góp mặt gồm: Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực.

Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại, 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out- Ảnh 2.

Trần Thanh Lực đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng

ẢNH: P.L

Trong đó, Thanh Tự là cơ thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất ở vòng 32. VĐV sinh năm 1994 là người có thành tích tốt nhất, đứng đầu bảng xếp hạng các tay cơ giành quyền vào vòng 16, với hiệu suất ghi điểm 2,790.

Đặc biệt ở lượt trận cuối vòng bảng, Thanh Tự có sê-ri 17 điểm. Ở vòng này, Tasdemir Tayfun cũng có đường cơ ghi 17 điểm. Đây là sê-ri cao thứ hai tại World Cup billiards TP.HCM 2026 tính đến lúc này. Sê-ri xuất sắc nhất hiện thuộc về Mikael Devogelaere (Pháp), với đường cơ ghi 18 điểm ở vòng loại thứ ba.

Vòng knock-out World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra trong ngày 23.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Tin liên quan

Billiards: Nguyễn Trần Thanh Tự thăng hoa với sê-ri 17 điểm, thẳng tiến vòng 16 World Cup

Billiards: Nguyễn Trần Thanh Tự thăng hoa với sê-ri 17 điểm, thẳng tiến vòng 16 World Cup

Nguyễn Trần Thanh Tự có ngày thi đấu thăng hoa, khi toàn thắng cả 3 trận với hiệu suất ghi điểm cao. Anh là cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành vé vào vòng kncok-out World Cup billiards TP.HCM 2026.

Billiards: Bị gác sâu, Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng', hòa nghẹt thở Trần Thanh Lực

Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng ngoạn mục, hội ngộ Trần Quyết Chiến ở VCK World Cup

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến TRẦN THANH LỰC carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận