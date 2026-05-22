Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ bị loại, 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out

Trần Quyết Chiến phong độ không cao

Hôm nay 22.5, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến có ngày thi đấu không như ý tại vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026. Tay cơ gốc Hà Tĩnh hòa 2 trận liên tiếp với tỷ số 40-40, trong trận đấu với Trần Thanh Lực và Kim Do-hyeon (Hàn Quốc).

Có thể nói, Trần Quyết Chiến không có cảm giác tốt nhất trong cả 3 trận đấu ở bảng F. Tại lượt trận cuối cùng, đại diện Việt Nam đã chiếm ưu thế trong giai đoạn cuối trận, nhưng cuối cùng phải nhận thất bại chung cuộc 40-38 trước Juan Jose Garcia (Colombia).

Trần Quyết Chiến không có phong độ cao tại World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: P.L

Garcia chạm điểm 40 trước. Trần Quyết Chiến vẫn còn cơ hội ở lượt đề pa hậu. Nếu có kết quả hòa, cơ thủ sinh năm 1984 sẽ giành vé đi tiếp (bởi ở trận cùng giờ, Trần Thanh Lực thắng cách biệt Kim Do-hyeon). Dù vậy, Quyết Chiến lại không thành công ở hình bi "sườn".

Trần Quyết Chiến bị loại ở vòng 32, khi chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, Trần Thanh Lực giành vé đi tiếp vào vòng knock-out (16 cơ thủ) với tư cách là cơ thủ đứng nhất bảng F.

Như vậy, vòng 16 World Cup billiards TP.HCM 2026 có 4 đại diện Việt Nam góp mặt gồm: Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực.

Trần Thanh Lực đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng ẢNH: P.L

Trong đó, Thanh Tự là cơ thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất ở vòng 32. VĐV sinh năm 1994 là người có thành tích tốt nhất, đứng đầu bảng xếp hạng các tay cơ giành quyền vào vòng 16, với hiệu suất ghi điểm 2,790.

Đặc biệt ở lượt trận cuối vòng bảng, Thanh Tự có sê-ri 17 điểm. Ở vòng này, Tasdemir Tayfun cũng có đường cơ ghi 17 điểm. Đây là sê-ri cao thứ hai tại World Cup billiards TP.HCM 2026 tính đến lúc này. Sê-ri xuất sắc nhất hiện thuộc về Mikael Devogelaere (Pháp), với đường cơ ghi 18 điểm ở vòng loại thứ ba.

Vòng knock-out World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra trong ngày 23.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.