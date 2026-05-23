Billiards: Đôi công mãn nhãn, thiên tài Caudron thắng kịch tính thần đồng Hàn Quốc

Thu Bồn
23/05/2026 17:07 GMT+7

Trong trận đấu đôi công đẹp mắt thuộc vòng knock-out World Cup billiards TP.HCM 2026, Frederic Caudron giành chiến thắng kịch tính trước Cho Myung-woo. Thiên tài người Bỉ giành vé vào tứ kết.

Những đường bi đẹp mắt và đẳng cấp

Một trong những trận đấu tâm điểm của vòng knock-out World Cup billiards TP.HCM 2026 là màn so tài giữa Frederic CaudronCho Myung-woo, diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào chiều nay (23.5). Đúng với kỳ vọng của người hâm mộ, cả hai cơ thủ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tấn công đẹp mắt.

Caudron nhập cuộc bùng nổ với những sê-ri liên tục được tạo ra. Chỉ trong 5 lượt cơ đầu tiên, thiên tài người Bỉ đã ghi đến 25 điểm. Ở lượt cơ thứ 5, tay cơ sinh năm 1968 có sê-ri 9 để đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, dẫn trước 25-17.

Caudron giành chiến thắng ấn tượng trong trận đấu đôi công đẹp mắt

Ở hiệp 2, Cho Myung-woo phản đòn bằng sê-ri 10, rút ngắn điểm số xuống còn 30-33. Trong giai đoạn nước rút của trận đấu, Caudron chứng minh ông mới là người bản lĩnh hơn. Với những đường cơ chính xác và khả năng ghi điểm đều đặn, tay cơ người Bỉ giành chiến thắng chung cuộc 50-45 sau 21 lượt cơ.

Caudron có chiến thắng đầy xứng đáng sau màn so tài nảy lửa với Cho Myung-woo, qua đó giành vé vào tứ kết.

Chiêm Hồng Thái là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở tứ kết

Tại trận đấu còn lại của vòng 16, Chiêm Hồng Thái ngược dòng thắng Bao Phương Vinh với điểm số 50-47, sau 34 lượt cơ. Nguyễn Trần Thanh Tự thua 37-50 trước Kim Do-hyeon (Hàn Quốc). Trần Thanh Lực nhận thất bại 40-50 trước Dick Jaspers (Hà Lan).

Marco Zanetti (Ý) thắng Nikos Polychro (Hy Lạp) 50-35. Tasdemir Tayfun vượt qua Tolgahan Kiraz trong trận "derby" Thổ Nhĩ Kỳ với điểm số sít sao 50-49. Heo Jung-han (Hàn Quốc) đánh bại Berkey Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) 50-42. Eddy Merckx (Bỉ) thắng Martin Horn (Đức) 50-43.

Tại tứ kết, đại diện duy nhất của Việt Nam Chiêm Hồng Thái chạm trán Dick Jaspers. Eddy Merckx gặp Kim Do-hyeon, Marco Zanetti chạm trán Tasdemir Tayfun, Frederic đụng độ Heo Jung-han.


