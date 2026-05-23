Lịch thi đấu billiards hôm nay (23.5): Nảy lửa 'derby' Việt Nam, Trần Thanh Lực gặp khó

Thu Bồn
23/05/2026 06:10 GMT+7

Tại vòng 16 World Cup billiards TP.HCM 2026, carom 3 băng Việt Nam có 4 đại diện góp mặt tranh tài là Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Trong số 6 đại diện của carom 3 băng Việt Nam góp mặt tranh tài ở vòng 32 World Cup billiards TP.HCM 2026, 4 cái tên đã giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là trường hợp của Trần Quyết Chiến, khi cơ thủ này không thể giành được trận thắng nào tại vòng bảng và phải sớm dừng bước.

Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái so tài nảy lửa

Vòng 16 World Cup billiards TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 23.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Ở lượt trận đầu tiên diễn ra lúc 12 giờ, cả 4 cơ thủ Việt Nam sẽ ra sân. Theo đó, Nguyễn Trần Thanh Tự chạm trán Kim Do-hyeon (Hàn Quốc), còn Bao Phương Vinh đọ sức với Chiêm Hồng Thái. Trần Thanh Lực so tài hấp dẫn với tay cơ kỳ cựu Dick Jaspers (Hà Lan).

Bao Phương Vinh sẽ so tài với Chiêm Hồng Thái đang có phong độ cao

Nguyễn Trần Thanh Tự lúc này được đánh giá cao hơn Kim Do-hyeon. Tại vòng bảng, Thanh Tự có màn trình diễn thăng hoa với 3 trận toàn thắng. Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng các cơ thủ vượt qua vòng 32. Tay cơ sinh năm 1994 còn để lại dấu ấn đậm nét với sê-ri 17 điểm, cao thứ hai kể từ đầu giải tính đến lúc này.

Phía bên kia, Kim Do-hyeon là nhà đương kim vô địch trẻ (U.22) châu Á trong 2 năm liên tiếp: 2025 và 2026. Tài năng trẻ người Hàn Quốc có lối đánh khá chững chạc, tận dụng rất tốt những hình bi "sườn". Ở vòng bảng, Kim Do-hyeon từng hòa với Trần Quyết Chiến, trong trận đấu mà đại diện xứ sở kim chi chạm mốc 40 điểm trước.

Trần Thanh Lực vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng, trong bảng đấu có Trần Quyết Chiến 

Trần Quyết Chiến

Màn so tài giữa Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái hứa hẹn nảy lửa. Cả hai đều đang có cảm giác thi đấu tốt. Đặc biệt là Chiêm Hồng Thái, cơ thủ này giành vé đi tiếp vào vòng 16 với vị trí nhất bảng B, xếp trên cả cựu số 1 thế giới Dick Jasper.

Hồng Thái cán mốc 40 điểm trước, trong trận hòa với Jaspers. Khi đụng độ đối thủ đang có phong độ cao là Kang Ja-in (Hàn Quốc), tay cơ sinh năm 1999 vẫn thể hiện tốt và đánh bại đối phương một cách đầy thuyết phục.

"Đại chiến" Caudron và Cho Myung-woo

Các cặp đấu còn lại ở vòng 16: Martin Horn (Đức) gặp Eddy Merckx (Bỉ) lúc 12 giờ, Marco Zanetti (Ý) gặp Nikos Polychro. (Hy Lạp) lúc 14 giờ 30, Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) gặp Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 14 giờ 30, Heo Jung-han (Hàn Quốc) gặp Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 14 giờ 30.

Thiên tài Caudron có cuộc đọ sức nảy lửa với thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo

Tâm điểm của vòng 16 là màn so tài giữa thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo và thiên tài Frederic Caudron (Bỉ), diễn ra lúc 14 giờ 30.

Các trận đấu của World Cup billiards TP.HCM 2026 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule).

Nếu vượt qua vòng 16, các cơ thủ sẽ tiếp tục thi đấu vòng tứ kết cũng trong ngày 23.5.

