U.19 Việt Nam đến Indonesia an toàn, rất bất ngờ vì...

U.19 Việt Nam được báo giới Indonesia chú ý

Tối 28.5, U.19 Việt Nam đã có mặt tại thành phố Medan (Indonesia) sau hành trình di chuyển gồm hai chặng bay TP.HCM - Jakarta - Medan để tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2026.

Toàn đội gồm 36 thành viên hoàn tất hành trình di chuyển đúng thời gian dự kiến. Trong suốt quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, nối chuyến và nhận hành lý, mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, không phát sinh vấn đề ngoài dự tính. HLV Yutaka Ikeuchi cùng học trò đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt và giữ được tinh thần ổn định sau hành trình kéo dài gần trọn một ngày.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay Medan, toàn đội đã di chuyển về khách sạn lưu trú để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các buổi tập đầu tiên tại Indonesia.

Đáng chú ý, ngay khi U.19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt ghi hình, chụp ảnh và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A.

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1.6 đến 14.6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U.19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U.20 châu Á 2027. Tại đây, U.20 Việt Nam đăng cai bảng C, phải đối đầu những đội mạnh như U.20 Iran, U.20 CHDCND Triều Tiên và U.20 Palestine.

Theo lịch thi đấu, U.19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1.6, Myanmar ngày 4.6 và Indonesia ngày 7.6.

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2024 cách đây 2 năm, U.19 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng. Đội bóng khi đó được huấn luyện bởi ông Hứa Hiền Vinh cũng không vượt qua được vòng loại U.20 châu Á 2025.