Chủ nhà U.20 Việt Nam đấu U.20 Iran, Triều Tiên và Palestine ở vòng loại châu Á: TV360 phát trực tiếp

Bảng đấu khó của U.20 Việt Nam

U.20 Việt Nam trở lại vòng loại U.20 châu Á 2027, sau thất bại ở kỳ vòng loại diễn ra cách đây 2 năm trên sân nhà. Lần này, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi nằm ở bảng C, cùng các đối thủ U.20 Iran, U.20 CHDCND Triều Tiên và U.20 Palestine.

Đây là bảng đấu khó khăn dành cho U.20 Việt Nam. Dẫu bóng đá Iran không mạnh vượt trội ở các giải trẻ, nhưng U.20 Iran vẫn là đội bóng khó bị đánh bại với U.20 Việt Nam nói riêng và các đội Đông Nam Á nói chung vốn dĩ không mạnh về thể hình.

Bảng C hấp dẫn Ảnh: VFF

Các bảng đấu vòng loại U.20 châu Á ẢNH: AFC

Tại giải U.20 châu Á 2023, U.20 Việt Nam để thua 1-3 trước U.20 Iran ở trận hạ màn, do đó dừng bước đáng tiếc ở vòng bảng. Lứa cầu thủ U.20 năm ấy có Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc... và được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn, tuy nhiên, đã bất lực trước "núi cao".

U.20 CHDCND Triều Tiên cũng rất mạnh, khi bóng đá trẻ Triều Tiên đang trở lại vô cùng ấn tượng trên bản đồ châu Á. Năm 2025, U.17 CHDCND Triều Tiên lọt tới bán kết châu Á, đoạt vé dự World Cup ở Qatar. Tại đây, U.17 CHDCND Triều Tiên tiếp tục gây ấn tượng khi thắng El Salvador, Venezuela, hòa Đức... để vào tới vòng 16 đội. Lứa U.17 này của CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục bước lên U.20 và thành vật cản đáng ngại với U.20 Việt Nam.

U.20 Palestine trên lý thuyết bị đánh giá thấp nhất bảng, nhưng tại giải trẻ, mọi biến cố đều có thể xảy ra.

Theo thể thức giải, 8 đội nhất và 7 đội nhì bảng giành vé tham dự VCK U.20 châu Á 2027 tại Trung Quốc. 6 đội xếp cuối có thành tích kém nhất sẽ bị rớt xuống nhóm 2, thi đấu với các đội thuộc hàng thấp nhất châu Á.

Vòng loại U.20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31.8 đến 6.9. Việt Nam dự bảng C với tư cách chủ nhà. Giải được phát trực tiếp trên TV360.