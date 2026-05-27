Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vì sao bóng đá miền Nam lận đận dù không thiếu tiền?

Hồng Nam
Hồng Nam
27/05/2026 17:53 GMT+7

Dù có trụ hạng hay không, tình cảnh bi đát của CLB Becamex TP.HCM đã càng làm bức tranh bóng đá miền Nam thêm gam màu ảm đạm.

Bóng đá miền Nam: Thừa tiền, thiếu ổn định

Sau 3 năm, cuộc đua trụ hạng V-League lại chào đón cái tên Becamex TP.HCM. Đại diện miền Nam đứng hạng 12, với 21 điểm sau 24 trận. Dù vẫn hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 1 điểm và vị trí xuống hạng trực tiếp của PVF-CAND 3 điểm, nhưng lúc này, chỗ đứng của Becamex TP.HCM đang lung lay. 

Bởi trong khi hai đội xếp dưới gặp những đối thủ đã hết động lực trong những vòng cuối, Becamex TP.HCM phải làm khách trên sân tân vương CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở vòng 25, rồi về sân nhà đá "chung kết ngược" với HAGL ở vòng 26. 

Vì sao bóng đá miền Nam lận đận dù không thiếu tiền?- Ảnh 1.

Becamex TP.HCM (áo tím) có nguy cơ xuống hạng

ẢNH: VPF

Không chỉ thiếu thiên thời, địa lợi, Becamex TP.HCM còn khuyết "nhân hòa". Đội bóng của ông Hứa Hiền Vinh hòa 3, thua 5 trong 8 trận gần nhất. Đại diện phía nam yếu kém toàn diện từ đấu pháp đến tinh thần thi đấu. Hình ảnh Hồ Tấn Tài (cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất đội) lãnh thẻ đỏ sau pha đạp cầu thủ SLNA ở vòng 24 đã tóm tắt vấn đề Becamex TP.HCM gặp phải. Đội bóng này thiếu một thủ lĩnh thực thụ để trong khó khăn, cả đội có thể nhìn vào. 

Lần gần nhất Becamex TP.HCM phải "sống mái" đua trụ hạng là V-League 2023. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức khi ấy chỉ trụ hạng ở vòng hạ màn khi hòa 0-0 với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất. Kết quả vừa đủ để hai đội "nắm tay" ở lại V-League, còn CLB Đà Nẵng bị đẩy xuống giải hạng nhất. Sau 3 năm, Becamex TP.HCM trở lại chốn quen. Đội bóng giàu thành tích thứ nhì V-League giờ chẳng còn cơ hội đua vô địch, mà chủ yếu gắn bó với cuộc đua trụ hạng. 

Khác với nhiều đội phải chật vật sinh tồn, Becamex TP.HCM gây ngạc nhiên bởi đội bóng này có truyền thống và cũng chẳng thiếu tiền. Đã xa cái thời sân Gò Đậu (nay là sân Bình Dương) nô nức đón ngôi sao đến mức Becamex TP.HCM được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam", nhưng đại diện Đông Nam bộ chưa bao giờ rơi vào cảnh nghèo.

Becamex TP.HCM vẫn bạo chi, không tiếc tiền mang về HLV có tiếng, ngoại binh hàng hiệu. Một ví dụ đơn giản: mùa 2024 - 2025, Becamex TP.HCM mang về HLV Hoàng Anh Tuấn cùng đội trợ lý hùng hậu, rồi chỉ sau 4 tháng, đội sa thải phần lớn ban huấn luyện với con số bồi thường được cho là đủ mang về... vài cầu thủ giỏi. 

Vì sao bóng đá miền Nam lận đận dù không thiếu tiền?- Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ trụ lại Becamex TP.HCM 4 tháng

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền bạc không phải vấn đề của Becamex TP.HCM. Cách tiêu tiền mới là nút thắt đẩy đội bóng tới bĩ cực đua trụ hạng. Từng ngự trị trên đỉnh cao trong giai đoạn 2007 - 2015 với 4 chức vô địch V-League, song Becamex TP.HCM không xây dựng được nền tảng đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và triết lý chơi bóng xứng tầm. 

Đại diện miền Nam sa vào cuộc đua kim tiền, "dát vàng" đội bóng bằng những hợp đồng đắt đỏ nhưng giá trị không tương xứng. Băng ghế huấn luyện cũng xáo trộn liên tục với 1, 2 lần thay "tướng" mỗi mùa. Nội bộ đội bóng là chuyện nhức nhối đeo bám Becamex TP.HCM bao năm qua, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. 

Nỗi buồn 

Chuyện "ném tiền qua cửa sổ" không phải của riêng Becamex TP.HCM. Từng có những đội bóng miền Nam có rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ vươn đến tầm vóc mong muốn. 

Sài Gòn Xuân Thành, Sài Gòn FC, Navibank Sài Gòn... là minh chứng cho những thế lực "sớm nở tối tàn" xưa nay. Gần nhất, CLB TP.HCM dưới thời cựu chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng từng được bơm tiền mạnh mẽ để mang về nhiều ngôi sao, nhưng nghịch lý là, đội càng giàu lại càng... sa sút. Đỉnh cao của CLB TP.HCM là mùa 2019, khi đội đoạt ngôi á quân với một đội hình "giản dị" cùng lối chơi biết mình biết ta. Còn sau khi được rót tiền ồ ạt, CLB TP.HCM lại rơi vào cảnh ngụp lặn, rồi vất vả đua trụ hạng. 

"Làm bóng đá không phải phép toán 1+1=2. Ví dụ, với 10 đồng, người ta mua 1 cái ly. Có 20 đồng, mua 2 cái ly. Nhưng làm bóng đá, đầu tư 10 đồng thì thành công, nhưng 20 đồng thì có khi... thất bại", một chuyên gia bóng đá phía nam ví von.

Nhiều đội bóng miền Nam đã lãng phí nguồn đầu tư khổng lồ chỉ để theo đuổi thành công ngắn hạn. Chuyện tu bổ cơ sở vật chất, gắn kết với CĐV địa phương, phát triển nhận dạng thương hiệu, văn hóa thông qua bản sắc bóng đá, nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, kinh doanh áo đấu, vật phẩm, bán trải nghiệm xem bóng đá để đa dạng nguồn thu... là điều bình thường với những nền bóng đá phát triển, nhưng là chuyện xa lạ với rất nhiều CLB Việt Nam. 

Mùa giải gần nhất một đại diện miền Nam vô địch V-League là 2015, với nhà vua chính là Becamex TP.HCM. Nhưng giờ đây, biểu tượng ấy có thể phải lên chuyến tàu trở về hạng nhất. 

Tin liên quan

HLV Văn Sỹ Sơn và Hữu Tuấn cùng mắc lỗi nặng: Bị VFF đình chỉ đến hết mùa

HLV Văn Sỹ Sơn và Hữu Tuấn cùng mắc lỗi nặng: Bị VFF đình chỉ đến hết mùa

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt cho cả HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) và trung vệ Hữu Tuấn (Đồng Nai) sau những hành vi vi phạm kỷ luật giải nghiêm trọng cuối tuần qua.

VFF xác nhận: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai trận Thể Công Viettel hòa PVF-CAND

CLB Ninh Bình sẽ đẳng cấp hơn với HLV Chu Đình Nghiêm?

Khám phá thêm chủ đề

Miền nam bóng đá Becamex TP.HCM V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận