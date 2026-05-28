Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Vũ Tiến Thành tái xuất, cần gì để HAGL biến nguy thành an?

Nam Nhi
28/05/2026 19:52 GMT+7

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành có đủ giúp HAGL biến nguy thành an để trụ hạng thành công ở V-League 2025 - 2026?

HAGL có tìm được niềm vui trong 2 trận chung kết cuối giải?

HAGL giữa muôn trùng nguy

Vòng 21 V-League 2025 - 2026, khi HAGL đánh bại SLNA để chấm dứt chuỗi 16 năm không biết mùi chiến thắng trên sân Vinh, rất nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh đội bóng phố núi sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Nhưng rồi sau đó, HAGL đã sa sút không phanh với 2 trận thua ngay trên sân nhà trước PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh đã khiến HAGL rất nhanh chóng rơi vào vòng nguy hiểm.

Việc chỉ có 1 điểm trên sân Thanh Hóa ở vòng 24, trong khi CLB Đà Nẵng đánh bại CLB Hải Phòng 2-0 còn PVF-CAND cũng hòa Thể Công Viettel đã mở ra cuộc đua trụ hạng khốc liệt với 4 cái tên.

Về lý thuyết, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HAGL khi đang có 23 điểm, cao nhất trong nhóm "cầm đèn đỏ", xếp trên Becamex TP.HCM (21 điểm), CLB Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm).

Lịch thi đấu 2 vòng cuối của 4 đội đua trụ hạng

Tuy nhiên, lịch thi đấu được đánh giá sẽ ẩn chứa nhiều hiểm nguy cho HAGL, khi họ sẽ phải tiếp đón kình địch lớn nhất của mình trong lịch sử V-League là CLB Hà Nội đang đua vào tốp 3, tiếp đó phải làm khách trên sân đối thủ trực tiếp Becamex TP.HCM ở vòng cuối.

Trong khi Becamex TP.HCM làm khách trước CLB CAHN nhưng với rất nhiều ngôi sao vừa được nghỉ phép sau khi vô địch, vòng cuối đá sân nhà tiếp HAGL.

Nhìn vào danh sách các đối thủ đã hết động lực, khả năng CLB Đà Nẵng và PVF-CAND "lội ngược dòng" là hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí không loại trừ khả năng có đội bóng giành trọn 6 điểm trong 2 trận cuối.

Trong hoàn cảnh đó, HAGL sẽ phải tự cứu mình. Đầu tiên là tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Pleiku Arena để có điểm, thậm chí đánh bại CLB Hà Nội - chắc chắn sẽ rất muốn giành trọn 3 điểm cho bản thân cũng như người anh em cùng nhà tài trợ CLB Đà Nẵng.

HLV Vũ Tiến Thành trở lại có giúp HAGL biến nguy thành an?

Độ cao và không khí loãng sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Lê Quang Trãi dựa vào, và cả ông Vũ Tiến Thành vừa trở về phố núi sau chuyến thử sức ngắn bất thành tại Ninh Bình FC với kỳ vọng sẽ giúp HAGL biến nguy thành an.

Đây cũng là lúc HAGL cần tận dụng tối đa sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ phố núi để giúp họ đánh bại dàn binh hùng, tướng mạnh của thầy trò HLV Harry Kewell. Rất may là trong hoàn cảnh nguy cấp HAGL sẽ có đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất.

Những tuyển thủ U.23 Việt Nam như Quang Kiệt, Trung Kiên, Minh Tâm… đều ở trạng thái sung sức, để cùng Marciel, Jairo, Baptista… cháy hết mình cho trận chung kết với đối thủ có thành tích ngang bằng (2 thắng, 1 hòa, 2 thua) tại Pleiku Arena kể từ năm 2022.

Trong hoàn cảnh đó sự đồng lòng sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng, để HAGL thể hiện hết khả năng của mình trong 2 trận "sống còn" cuối cùng, nhằm nắm chặt trong tay quyền tự quyết để trụ lại V-League mùa tới.

CLB CAHN lên ngôi thuyết phục: Sự định hình mới của bản đồ V-League

Mùa giải V-League 2025-2026 đã chính thức khép lại cuộc đua vô địch với sự thống trị tuyệt đối của CLB Công an Hà Nội (CAHN) với 61 điểm tính tới vòng đấu thứ 25. Với phong độ ổn định xuyên suốt hành trình, đoàn quân của HLV Mano Polking đã đăng quang ngôi vương sớm 3 vòng đấu, khẳng định vị thế 'gã khổng lồ' mới của bóng đá Việt Nam.

