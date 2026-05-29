Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik gây sốc với danh sách đội tuyển Việt Nam?

Hồng Nam
Hồng Nam
29/05/2026 12:27 GMT+7

Danh sách đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 hứa hẹn có nhiều lựa chọn bất ngờ từ HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm mới

Dù số lượng nhân tố trẻ tại đội tuyển Việt Nam chưa nhiều như kỳ vọng, song không thể phủ nhận, HLV Kim Sang-sik đang tận dụng mọi nguồn lực để cách tân đội bóng.

Ở trận thắng 3-1 trước Malaysia, Nguyễn Trần Việt Cường dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng anh là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần dám thay đổi của ông Kim. Sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam, Việt Cường ghi thêm 3 bàn cho Becamex TP.HCM ở V-League, nâng tổng bàn thắng mùa này lên con số 6. 

Trong đó, pha độc diễn ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội sẽ còn được nhớ đến, bởi toát lên sự quyết đoán và táo bạo của một chân sút đã sống quá lâu dưới "cái bóng" của đàn anh Tiến Linh và các ngoại binh tại Becamex TP.HCM.

HLV Kim Sang-sik gây sốc với danh sách đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) nỗ lực "thay da đổi thịt"

ẢNH: MINH TÚ

Việt Cường chơi tiến bộ hơn, ghi bàn đều hơn từ sau lần tập trung đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy, tấm vé thông hành lên tuyển có thể là chuyện hiển nhiên với các trụ cột. Dù vậy, với những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, từng giây từng phút khoác áo tuyển đều vô cùng giá trị, tạo động lực để những cái tên như Việt Cường nỗ lực hơn. Đây là xung lực cần thiết để thúc đẩy bóng đá Việt Nam, cũng như nội lực cạnh tranh của đội tuyển quốc gia.

Trước khi Việt Cường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều "cánh chim lạ". Tại AFF Cup 2024, ông Kim gây bất ngờ khi trao suất bắt chính cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu, người chỉ 1 lần bắt chính trên tuyển trước đó (ở trận giao hữu với Uzbekistan vào tháng 10.2023). 

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng tin dùng Doãn Ngọc Tân ở tuyến giữa, người vốn chưa từng lên tuyển trước đây. Châu Ngọc Quang hay Nguyễn Hai Long dù chỉ đóng vai phụ thời HLV tiền nhiệm, nhưng vụt lên thành ngôi sao trên hành trình vô địch AFF Cup cách đây 2 năm. 

Ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim không thiếu những thử nghiệm táo bạo. Phạm Lý Đức đá hiệp 2 trận lượt đi với Malaysia. Nguyễn Hiểu Minh, Trần Trung Kiên đá chính lượt về với Nepal. Cái tên lạ lẫm Phạm Gia Hưng của CLB Ninh Bình cũng "bỏ túi" 2 trận dù mới lên tuyển cuối năm ngoái. 

HLV Kim Sang-sik gây sốc với danh sách đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 2.

Hiểu Minh (trái) bất ngờ đá chính trước Nepal vào tháng 10.2025, khi mới 21 tuổi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Kim cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh còn gọi những cái tên lạ như Đinh Quang Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Khổng Minh Gia Bảo... lên thử chân. Dù không đạt kỳ vọng, nhưng rõ ràng, chiến lược "đội tuyển Việt Nam cho tất cả" của HLV người Hàn Quốc đã thúc đẩy đội phải liên tục thanh lọc, đổi mới để tồn tại. 

Cuộc thanh lọc khắc nghiệt

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi khoảng 29 đến 32 cầu thủ (hoặc có thể nhiều hơn tùy thực tế V-League) trong danh sách sơ bộ, rồi sàng lọc dần sau đợt tập huấn quốc tế và tập luyện trong nước. 

Những cái tên mới mẻ được chọn lọc từ V-League sẽ có cơ hội. Thủ môn Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM) là minh chứng. 3 năm thi đấu ở V-League là đủ để Lê Giang Patrik chứng minh vị thế hàng đầu trong làng thủ môn Việt Nam. 

Rào cản cuối cùng mang tên quốc tịch đã được gỡ bỏ, để Lê Giang Patrik sẵn sàng cống hiến cho quê hương thứ hai. 

Ở hàng thủ, bên cạnh hai cựu binh Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng (tưởng như khó trở lại tuyển vì chấn thương dai dẳng), ông Kim có thể nhắm tới trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh, người đang chơi ngày càng lên chân ở Hải Phòng, và trao cơ hội cho Phạm Minh Phúc, hậu vệ trẻ được HLV Alexandre Polking tín nhiệm tại CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Một gương mặt khác của CLB CAHN là Lê Văn Đô cũng nằm trong danh sách tiềm năng, khi anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ và tiến bộ mùa này với thời lượng đá chính tăng đột biến. 

Bản danh sách tiếp tục được cập nhật ở 2 vòng cuối, khi ông Kim cùng trợ lý có mặt ở các sân cỏ V-League để ghi chép, theo dõi màn thể hiện của cầu thủ.

Với HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ luôn mới mẻ và khó đoán. 

Tin liên quan

U.19 Việt Nam đến Indonesia an toàn, rất bất ngờ vì...

U.19 Việt Nam đến Indonesia an toàn, rất bất ngờ vì...

Dù bị loại ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á cách đây 2 năm, nhưng U.19 Việt Nam vẫn là cái tên giàu sức hút với truyền thông Indonesia.

Chủ nhà U.20 Việt Nam đấu U.20 Iran, Triều Tiên và Palestine ở vòng loại châu Á: TV360 phát trực tiếp

Vì sao bóng đá miền Nam lận đận dù không thiếu tiền?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik danh sách AFF Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận