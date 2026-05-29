HLV Kim Sang-sik gây sốc với danh sách đội tuyển Việt Nam?

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm mới

Dù số lượng nhân tố trẻ tại đội tuyển Việt Nam chưa nhiều như kỳ vọng, song không thể phủ nhận, HLV Kim Sang-sik đang tận dụng mọi nguồn lực để cách tân đội bóng.

Ở trận thắng 3-1 trước Malaysia, Nguyễn Trần Việt Cường dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng anh là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần dám thay đổi của ông Kim. Sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam, Việt Cường ghi thêm 3 bàn cho Becamex TP.HCM ở V-League, nâng tổng bàn thắng mùa này lên con số 6.

Trong đó, pha độc diễn ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội sẽ còn được nhớ đến, bởi toát lên sự quyết đoán và táo bạo của một chân sút đã sống quá lâu dưới "cái bóng" của đàn anh Tiến Linh và các ngoại binh tại Becamex TP.HCM.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) nỗ lực "thay da đổi thịt" ẢNH: MINH TÚ

Việt Cường chơi tiến bộ hơn, ghi bàn đều hơn từ sau lần tập trung đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy, tấm vé thông hành lên tuyển có thể là chuyện hiển nhiên với các trụ cột. Dù vậy, với những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, từng giây từng phút khoác áo tuyển đều vô cùng giá trị, tạo động lực để những cái tên như Việt Cường nỗ lực hơn. Đây là xung lực cần thiết để thúc đẩy bóng đá Việt Nam, cũng như nội lực cạnh tranh của đội tuyển quốc gia.

Trước khi Việt Cường lên tuyển, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều "cánh chim lạ". Tại AFF Cup 2024, ông Kim gây bất ngờ khi trao suất bắt chính cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu, người chỉ 1 lần bắt chính trên tuyển trước đó (ở trận giao hữu với Uzbekistan vào tháng 10.2023).

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng tin dùng Doãn Ngọc Tân ở tuyến giữa, người vốn chưa từng lên tuyển trước đây. Châu Ngọc Quang hay Nguyễn Hai Long dù chỉ đóng vai phụ thời HLV tiền nhiệm, nhưng vụt lên thành ngôi sao trên hành trình vô địch AFF Cup cách đây 2 năm.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim không thiếu những thử nghiệm táo bạo. Phạm Lý Đức đá hiệp 2 trận lượt đi với Malaysia. Nguyễn Hiểu Minh, Trần Trung Kiên đá chính lượt về với Nepal. Cái tên lạ lẫm Phạm Gia Hưng của CLB Ninh Bình cũng "bỏ túi" 2 trận dù mới lên tuyển cuối năm ngoái.

Hiểu Minh (trái) bất ngờ đá chính trước Nepal vào tháng 10.2025, khi mới 21 tuổi ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Kim cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh còn gọi những cái tên lạ như Đinh Quang Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Khổng Minh Gia Bảo... lên thử chân. Dù không đạt kỳ vọng, nhưng rõ ràng, chiến lược "đội tuyển Việt Nam cho tất cả" của HLV người Hàn Quốc đã thúc đẩy đội phải liên tục thanh lọc, đổi mới để tồn tại.

Cuộc thanh lọc khắc nghiệt

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi khoảng 29 đến 32 cầu thủ (hoặc có thể nhiều hơn tùy thực tế V-League) trong danh sách sơ bộ, rồi sàng lọc dần sau đợt tập huấn quốc tế và tập luyện trong nước.

Những cái tên mới mẻ được chọn lọc từ V-League sẽ có cơ hội. Thủ môn Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM) là minh chứng. 3 năm thi đấu ở V-League là đủ để Lê Giang Patrik chứng minh vị thế hàng đầu trong làng thủ môn Việt Nam.

Rào cản cuối cùng mang tên quốc tịch đã được gỡ bỏ, để Lê Giang Patrik sẵn sàng cống hiến cho quê hương thứ hai.

Ở hàng thủ, bên cạnh hai cựu binh Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng (tưởng như khó trở lại tuyển vì chấn thương dai dẳng), ông Kim có thể nhắm tới trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh, người đang chơi ngày càng lên chân ở Hải Phòng, và trao cơ hội cho Phạm Minh Phúc, hậu vệ trẻ được HLV Alexandre Polking tín nhiệm tại CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Một gương mặt khác của CLB CAHN là Lê Văn Đô cũng nằm trong danh sách tiềm năng, khi anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ và tiến bộ mùa này với thời lượng đá chính tăng đột biến.

Bản danh sách tiếp tục được cập nhật ở 2 vòng cuối, khi ông Kim cùng trợ lý có mặt ở các sân cỏ V-League để ghi chép, theo dõi màn thể hiện của cầu thủ.

Với HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ luôn mới mẻ và khó đoán.