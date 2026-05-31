Lịch thi đấu V-League vòng ‘đấu súng’ hôm nay: Cuộc đua nghẹt thở sẽ có bước ngoặt khó lường

CLB Hà Nội, CAHN vẫn còn mục tiêu

Sau 24 vòng đấu, HAGL đang có lợi thế nhất trong nhóm đua trụ hạng khi tạm đứng thứ 11 (23 điểm). Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội bóng phố núi với vị trí đá play-off hay xuống hạng trực tiếp vẫn chưa đủ an toàn. Ở vòng 25, đội bóng của bầu Đức chạm trán CLB Hà Nội - đối thủ vẫn còn nguyên động lực trong cuộc cạnh tranh tốp 3 chung cuộc với Ninh Bình. Sở hữu chất lượng đội hình vượt trội cùng mục tiêu rõ ràng, đội bóng thủ đô chắc chắn không muốn đánh rơi điểm số ở thời điểm quyết định của mùa giải. Nếu thất bại ngay trên sân nhà Pleiku mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng đạt được kết quả thuận lợi, HAGL đại nguy.

Đội trưởng Ngô Tùng Quốc (trái) cần tìm cách vực dậy tinh thần của đồng đội ở Becamex TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tình cảnh của Becamex TP.HCM còn đáng lo ngại hơn. Họ đang đứng thứ 12 với 21 điểm sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Không chỉ sa sút về chuyên môn, vấn đề tâm lý cũng đang trở thành gánh nặng với HLV Hứa Hiền Vinh và các học trò. Ở vòng đấu này, Becamex TP.HCM phải đối đầu tân vương Công an Hà Nội (CAHN). Dù đã chính thức vô địch, đội bóng ngành công an vẫn còn động lực để tiếp tục chiến thắng. Mục tiêu của họ là hướng tới cột mốc điểm số lịch sử, vượt qua thành tích 64 điểm mà CLB Hà Nội từng thiết lập ở mùa giải 2018. Becamex TP.HCM còn tổn thất lực lượng khi trụ cột hàng phòng ngự Hồ Tấn Tài bị treo giò. Khi một bên đang hưng phấn sau chức vô địch, còn bên kia chìm trong khủng hoảng, cán cân rõ ràng không nghiêng về phía Becamex TP.HCM. Nếu tiếp tục trắng tay, đội bóng từng 4 lần vô địch V-League có nguy cơ rơi xuống vị trí cực kỳ nguy hiểm trước vòng đấu cuối cùng, nơi họ có trận cầu "sinh tử" với HAGL.

Cơ hội cho CLB Đà Nẵng và PVF-CAND

Trong khi HAGL và Becamex TP.HCM phải chạm trán những đối thủ còn nhiều động lực, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND có lịch thi đấu dễ thở hơn. PVF-CAND, đang xếp cuối bảng với 18 điểm, sẽ gặp Hải Phòng. Đội bóng đất cảng đã hoàn thành mục tiêu khi đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Tương tự, CLB Đà Nẵng sẽ chạm trán Hà Tĩnh, đội bóng cũng không còn nhiều mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong 2 vòng cuối. Dĩ nhiên không thể vì thế mà khẳng định CLB Đà Nẵng hay PVF-CAND sẽ dễ dàng giành chiến thắng, tuy nhiên xét về động lực thi đấu, họ đang có lợi thế nhất định so với HAGL và Becamex TP.HCM.

Điều đáng chú ý là chỉ cần một kết quả tích cực ở vòng 25, cục diện cuộc đua trụ hạng có thể thay đổi hoàn toàn. Một chiến thắng của CLB Đà Nẵng hoặc của PVF-CAND, kết hợp với việc HAGL hay Becamex TP.HCM thất bại, sẽ khiến áp lực dồn sang những đội bóng từng được xem là thế lực của bóng đá VN. Đặc biệt, viễn cảnh HAGL và Becamex TP.HCM cùng bị kéo vào cuộc chiến "một mất một còn" ở vòng cuối là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là kịch bản ít người nghĩ tới hồi đầu mùa, khi cả hai đều sở hữu truyền thống, tiềm lực và lực lượng khá ổn.

Bởi vậy, vòng 25 không đơn thuần là một vòng đấu áp chót. Đây có thể là thời điểm quyết định cục diện của cả mùa giải đối với 4 đội bóng đang vùng vẫy ở nhóm cuối bảng. Chỉ một chiến thắng có thể mở ra cánh cửa ở lại V-League và một thất bại cũng đủ đẩy mọi nỗ lực suốt nhiều tháng qua xuống vực sâu. Cuộc đua trụ hạng vốn đã nghẹt thở, và rất có thể sau vòng đấu này, bước ngoặt lớn nhất của mùa giải sẽ xuất hiện.