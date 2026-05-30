Chiều 30.5, trên sân Đồng Xoài, Trường Tươi Đồng Nai bước vào trận đấu quyết định với Long An cùng đội hình giàu kinh nghiệm gồm nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam như Xuân Trường, Minh Vương, Tấn Sinh, Thanh Bình và Tấn Trường. Trong khi đó, Công Phượng được HLV Nguyễn Việt Thắng giữ lại trên ghế dự bị.

Trước gần 10.000 khán giả nhà, Trường Tươi Đồng Nai tạo sức ép lớn nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của Long An. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi Công Phượng được tung vào sân. Phút 50, từ quả phạt góc của tiền đạo xứ Nghệ, đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Alex Sandro mở tỷ số 1-0.

Đến phút 63, Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn với quả phạt góc để Xuân Trường đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Công Phượng tỏa sáng, Trường Tươi Đồng Nai vô địch hạng nhất và giành vé lên V-League

Chỉ 3 phút sau, Công Phượng tự mình lập công khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Long An, thoát xuống ghi bàn trong thế đối mặt thủ môn Minh Duy.

Với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, Công Phượng góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng, giúp Trường Tươi Đồng Nai sớm định đoạt trận đấu.

Cơn mưa lớn trong những phút cuối khiến mặt sân trở nên trơn trượt, nhưng không thể ngăn ngày hội của đội chủ nhà. Sau tiếng còi mãn cuộc, Trường Tươi Đồng Nai chính thức đăng quang giải hạng nhất quốc gia và nhận thưởng 2 tỉ đồng từ VPF.

Sau 3 năm đầu tư bài bản, đội bóng của bầu Sơn đã hoàn thành mục tiêu trở lại V-League bằng chức vô địch thuyết phục. Thành công này cũng đánh dấu sự trở lại của nhiều cựu cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương hay Văn Sơn tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa giải 2026-2027.

Với lực lượng giàu kinh nghiệm và chiều sâu đội hình đáng kể, Trường Tươi Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khi tái xuất V-League sau nhiều năm bóng đá Đồng Nai vắng bóng ở sân chơi đỉnh cao.