U.19 Việt Nam tập luyện ở Indonesia, HLV Yutaka Ikeuchi không sợ áp lực
Video Thể thao

U.19 Việt Nam tập luyện ở Indonesia, HLV Yutaka Ikeuchi không sợ áp lực

Quỳnh Phương
30/05/2026 08:40 GMT+7

Sau những thành công của U.23 và U.17 Việt Nam, áp lực và kỳ vọng đang dồn lên vai U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á 2026. Đây không chỉ là sân chơi trẻ, mà còn là phép thử cho lớp kế cận của bóng đá Việt Nam.

Chiều 29.5.2026, đội tuyển U.19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan (Indonesia), chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại giải U.19 Đông Nam Á 2026.

Sau khi ổn định nơi lưu trú và hoàn tất quá trình hồi phục thể trạng sau chuyến di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi nhanh chóng trở lại sân tập với khối lượng vận động tương đối cao.

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng với nền nhiệt khoảng 32 độ C. Tuy nhiên, đây không phải trở ngại quá lớn khi các cầu thủ đã làm quen với điều kiện tương tự trong suốt thời gian tập huấn tại Hà Nội.

ban huấn luyện chủ yếu tập trung vào các bài vận động nhằm giúp cầu thủ giải phóng sự mệt mỏi sau hành trình dài, đồng thời duy trì cảm giác bóng và trạng thái thi đấu trước ngày khai màn giải đấu.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, toàn đội duy trì tinh thần tập luyện nghiêm túc, hoàn thành tốt giáo án đề ra. Điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất tại Medan cũng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi cho kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U.19 Việt Nam. Tuy nhiên, ông coi đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn.

“Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này”, ông chia sẻ.

