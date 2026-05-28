Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Từ cơn ác mộng Paris đến giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal
Video Thể thao

Từ cơn ác mộng Paris đến giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/05/2026 16:21 GMT+7

20 năm sau thất bại cay đắng trước Barcelona tại Paris, Arsenal lại bước vào chung kết Champions League với khát vọng lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.

Mùa xuân năm 2006, Arsenal lần đầu vào chung kết Champions League với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng chiếc thẻ đỏ sớm của thủ môn Jens Lehmann trong trận gặp Barcelona tại Paris khiến giấc mơ vô địch châu Âu nhanh chóng tan vỡ. Dù Sol Campbell giúp Arsenal dẫn trước, “Pháo thủ” vẫn thua ngược 1-2 và lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Thất bại ấy mở ra giai đoạn nhiều biến động của Arsenal. Thế hệ huyền thoại dưới thời Arsene Wenger dần tan rã, còn đội bóng thành London trải qua nhiều năm hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu.

20 năm sau đêm Paris đầy ám ảnh, Arsenal lại đứng trước cơ hội lớn nhất lịch sử CLB khi chạm trán PSG ở chung kết Champions League tại Budapest. Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal được đánh giá là phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Từ cơn ác mộng Paris đến giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal

Arteta đã dành nhiều năm tái thiết đội bóng, xây dựng lối chơi ổn định và tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh với Declan Rice, William Saliba, Bukayo Saka hay Martin Odegaard. Quan trọng hơn, Arsenal hiện tại cho thấy sự lì lợm và tâm lý vững vàng hơn hẳn so với nhiều năm trước.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sau 22 năm chờ đợi cũng giúp Arsenal giải tỏa áp lực rất lớn. Cựu trung vệ Sol Campbell cho rằng danh hiệu ấy giúp đội bóng tránh nguy cơ bị các CLB lớn “rút ruột” cầu thủ trong mùa hè.

Theo Campbell, PSG vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng công giàu tốc độ và đột biến. Tuy nhiên, ông tin Arsenal đủ khả năng tạo bất ngờ nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

“PSG là cửa trên, nhưng đôi khi bóng đá chỉ cần thêm một chút may mắn”, Campbell chia sẻ với The Guardian.

Với nhiều CĐV Arsenal, trận chung kết tại Budapest không chỉ là cơ hội giành Champions League đầu tiên trong lịch sử, mà còn là thời khắc để “Pháo thủ” khép lại nỗi đau kéo dài suốt 20 năm kể từ đêm Paris năm 2006.

Tin liên quan

Neymar vắng buổi tập đầu tiên của Brazil, áp lực đè nặng lên HLV Ancelotti

Neymar vắng buổi tập đầu tiên của Brazil, áp lực đè nặng lên HLV Ancelotti

Neymar chưa thể tập luyện cùng đội tuyển Brazil ngay ngày đầu hội quân chuẩn bị cho World Cup 2026 vì phải đi kiểm tra chấn thương bắp chân phải. Sự cố khiến những tranh cãi quanh quyết định triệu tập ngôi sao 34 tuổi của HLV Carlo Ancelotti càng nóng hơn.

U.19 Việt Nam sang Indonesia với đội hình chưa mạnh nhất, nhiều cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

Đội tuyển Iran đóng quân ở Mexico để dự World Cup 2026 vì Mỹ từ chối lưu trú

Khám phá thêm chủ đề

Chung kết Champions League Arsenal PSG Sol Campbell
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận