Mùa xuân năm 2006, Arsenal lần đầu vào chung kết Champions League với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng chiếc thẻ đỏ sớm của thủ môn Jens Lehmann trong trận gặp Barcelona tại Paris khiến giấc mơ vô địch châu Âu nhanh chóng tan vỡ. Dù Sol Campbell giúp Arsenal dẫn trước, “Pháo thủ” vẫn thua ngược 1-2 và lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Thất bại ấy mở ra giai đoạn nhiều biến động của Arsenal. Thế hệ huyền thoại dưới thời Arsene Wenger dần tan rã, còn đội bóng thành London trải qua nhiều năm hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu.

20 năm sau đêm Paris đầy ám ảnh, Arsenal lại đứng trước cơ hội lớn nhất lịch sử CLB khi chạm trán PSG ở chung kết Champions League tại Budapest. Dưới thời HLV Mikel Arteta, Arsenal được đánh giá là phiên bản trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Từ cơn ác mộng Paris đến giấc mơ vô địch châu Âu của Arsenal

Arteta đã dành nhiều năm tái thiết đội bóng, xây dựng lối chơi ổn định và tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh với Declan Rice, William Saliba, Bukayo Saka hay Martin Odegaard. Quan trọng hơn, Arsenal hiện tại cho thấy sự lì lợm và tâm lý vững vàng hơn hẳn so với nhiều năm trước.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sau 22 năm chờ đợi cũng giúp Arsenal giải tỏa áp lực rất lớn. Cựu trung vệ Sol Campbell cho rằng danh hiệu ấy giúp đội bóng tránh nguy cơ bị các CLB lớn “rút ruột” cầu thủ trong mùa hè.

Theo Campbell, PSG vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hàng công giàu tốc độ và đột biến. Tuy nhiên, ông tin Arsenal đủ khả năng tạo bất ngờ nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

“PSG là cửa trên, nhưng đôi khi bóng đá chỉ cần thêm một chút may mắn”, Campbell chia sẻ với The Guardian.

Với nhiều CĐV Arsenal, trận chung kết tại Budapest không chỉ là cơ hội giành Champions League đầu tiên trong lịch sử, mà còn là thời khắc để “Pháo thủ” khép lại nỗi đau kéo dài suốt 20 năm kể từ đêm Paris năm 2006.