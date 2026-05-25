Arsenal cùng M.U kết mùa giải tưng bừng, Man City thua ngược còn Tottenham 'thoát hiểm'

Trước khi vòng 38 diễn ra, cuộc đua tranh vé dự Champions League, Europa League hay Conference League của Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra hấp dẫn. Ngoài 3 vị trí dẫn đầu đã được xác định, lần lượt là Arsenal, Man City và M.U, các vị trí tiếp theo đang bám sát nhau. Trong khi đó, ở nhóm cuối, Tottenham (xếp hạng 17, có 38 điểm) và West Ham (xếp hạng 18, có 36 điểm) là hai đội phải “bung sức”, nhằm tránh việc phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau.

Arsenal cùng M.U thắng dễ, Man City gây thất vọng ngày chia tay HLV Pep Guariola

Trên sân Selhurst Park, nhà vô địch của Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 là Arsenal đến làm khách trước Crystal Palace. Với việc đã lên ngôi sớm 1 vòng đấu, HLV Mikel Arteta không ngần ngại thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình, sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Dù vậy, “Pháo thủ” vẫn chứng minh sức mạnh áp đảo trong cả 2 hiệp đấu, giành thắng lợi 2-1. Kết quả này giúp Arsenal khép lại mùa giải với 85 điểm sau 38 trận đấu.

Gabriel Jesus là cầu thủ mở tỷ số cho Arsenal ở trận này với bàn thắng ở phút 41. Đến phút 47, Noni Madueke xử lý bóng tinh tế, nhân đôi cách biệt trận đấu. Mãi đến phút 88, đội chủ nhà Crystal Palace mới tìm được bàn thắng do công của Jean-Philippe Mateta.

Arsenal tung đội hình phụ vẫn dễ dàng có 3 điểm ẢNH: REUTERS

Trên sân Etihad, đội xếp hạng 2 là Man City gặp Aston Villa. Về lý thuyết, Man City đã không còn mục tiêu nào của mùa giải. Tuy nhiên, họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành 3 điểm để tri ân những trụ cột sẽ chia tay đội sau mùa giải này như Bernardo Silva, John Stones, Ederson hay đặc biệt là HLV Pep Guardiola.

Đáng tiếc, sau 90 phút, niềm vui đã không trọn vẹn với Man City khi họ để thua ngược Aston Villa 1-2. Antoine Semenyo tiếp tục duy trì phong độ cao, mở tỷ số cho Man City ở phút 22. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Man City bất ngờ đánh mất thế trận, để Ollie Watkins ghi liền 2 bàn ở các phút 46 và 61. Với thất bại này, Man City kết thúc giải ở vị trí thứ 2 với 78 điểm. Phía đối diện, Aston Villa có 65 điểm, xếp thứ 4.

Triều đại của HLV Pep Guardiola ở Man City khép lại bằng thất bại trước Aston Villa ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, M.U - đội xếp hạng 3 có chuyến làm khách đến sân của đối thủ khó chịu Brighton. Trái ngược với những dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thầy trò HLV Carrick thi đấu tưng bừng, giành thắng lợi 3-0. Bruno Fernandes chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi tiếp tục thi đấu rực sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đáng chú ý, đội trưởng của M.U cũng chính thức đi vào lịch sử của Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhiều trong một mùa giải: 21 lần. Trước đó, kỷ lục này thuộc về De Bruyne và cựu danh thủ Thierry Henry, với cùng 20 kiến tạo.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với 21 kiến tạo trong một mùa ẢNH: REUTERS

Cùng thời điểm, tại London, Tottenham tiếp đón Everton với nhiệm vụ buộc phải thắng. Trước trận đấu này, HLV Roberto De Zerbi chịu rất nhiều áp lực, cũng như gặp khó khăn khi vắng nhiều trụ cột quan trọng trong đội hình.

Bất chấp điều đó, Tottenham có trận đấu kiên cường trước Everton. “Gà trống” nhập cuộc với tinh thần rất cao, kiểm soát bóng gần 70% và tung ra đến 20 cú sút - gấp 5 lần Everton ở trận này. Sau những nỗ lực, phút 42, Tottenham cũng xuyên thủng lưới Everton nhờ bàn thắng của João Palhinha. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất của trận đấu, giúp Tottenham giành trọn 3 điểm. Đồng thời, kết quả này cũng giúp đội bóng của HLV Roberto De Zerbi có 41 điểm sau 38 trận, chính thức trụ hạng thành công khi hơn đội xếp thứ 18 là West Ham 2 điểm.

Tottenham tiếp tục ở lại với Ngoại hạng Anh ẢNH: REUTERS

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 đã chính thức khép lại và xác định xong các suất dự cúp châu Âu cũng như suất xuống hạng gồm:

Champions League: Arsenal, Man City, M.U, Aston Villa, Liverpool

Europa League: Bournemouth, Sunderland

Conference League: Brighton

Nhóm xuống hạng: West Ham, Burnley, Wolves