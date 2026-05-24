Iniesta cùng Puyol và dàn huyền thoại La Liga sắp đến Việt Nam: ‘Đại chiến’ Hồng Sơn, Công Vinh

Sức hút của bóng đá Tây Ban Nha sẽ tiếp tục lan tỏa tới người hâm mộ Việt Nam với sự kiện đặc biệt mang tên "La Liga EA Legends Match", quy tụ hàng loạt huyền thoại từng làm nên lịch sử bóng đá thế giới và nhiều danh thủ nổi tiếng của Việt Nam.

Đại diện La Liga tại Việt Nam, Pablo Casaos vừa xác nhận sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 7.6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, do La Liga phối hợp cùng EA Sports tổ chức. Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là màn xuất hiện của những tên tuổi từng khuynh đảo sân cỏ châu Âu như Michel Salgado, Claude Makelele, Andres Iniesta và Carles Puyol. Đây đều là những cầu thủ từng giành nhiều danh hiệu lớn ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.

Các huyền thoại của bóng đá thế giới sắp đến Việt Nam ẢNH: BTC

Bên cạnh dàn huyền thoại quốc tế, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam từng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Như Thành, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Thế Anh.

Theo ban tổ chức, hai đội bóng tham dự sẽ đại diện cho hai phong cách đối lập: một bên là sự điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm của các huyền thoại La Liga, bên kia là tinh thần máu lửa và khát khao cống hiến của các danh thủ Việt Nam. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội bóng đá mang đậm tính kết nối, giúp người hâm mộ Việt Nam có dịp trực tiếp gặp gỡ và giao lưu cùng những thần tượng từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.