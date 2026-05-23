FPT Play cùng fan Arsenal ăn mừng hoành tráng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh

Nghi Thạo
23/05/2026 19:50 GMT+7

Các chuyến xe buýt 2 tầng chở theo hàng trăm CĐV đội Arsenal đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội và TP.HCM trong hôm nay (23.5). Đây là hoạt động đặc biệt của FPT Play, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Arsenal đăng quang sau 22 năm chờ đợi

Rạng sáng 20.5, CLB Arsenal đã chính thức trở thành tân vương giải Ngoại hạng Anh (NHA) sớm 1 vòng đấu, đánh dấu lần đăng quang thứ 4 tại giải đấu này sau 22 năm chờ đợi. Danh hiệu này càng trở nên đặc biệt với thầy trò HLV Mikel Arteta, khi chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp về nhì của pháo thủ thành London.

Hòa trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt của cộng đồng gunners trên khắp thế giới, FPT Play phối hợp cùng hội CĐV Arsenal chính thức tại Việt Nam tổ chức các chuyến buýt 2 tầng diễu hành trong 3 ngày từ 22 - 24.5. Tổng cộng có 4 chiếc xe buýt 2 tầng phủ đỏ màu áo Arsenal được FPT Play huy động để phục vụ fan hâm mộ ở cả hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Các CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt tại TP.HCM

ẢNH: BTC

Diễn viên Vinh Râu là fan của Arsenal 22 năm, cùng các CĐV khác ăn mừng tại TP.HCM vào chiều 23.5

ẢNH: BTC

Có mặt trên chuyến xe này, các gunners Việt đã có cơ hội đứng cạnh hàng trăm chiến hữu "cùng hội cùng thuyền", giao lưu cùng các KOLs và bình luận viên của FPT Play. Những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình sẽ xuất hiện để ôn lại những trận đấu nghẹt thở, những bàn thắng quyết định và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị về hành trình lên ngôi của pháo thủ.

Đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, đi qua những địa danh biểu tượng của cả hai thành phố như Nhà hát Lớn Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà… đã tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa tự hào. Các chuyến xe buýt không chỉ thu hút sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước mà còn nhận được sự chú ý lớn từ fan quốc tế. Trên nền tảng X, nhiều bài đăng về sự kiện này của các tài khoản có "tick xanh" thu về lượt tương tác lớn.

Không khí ăn mừng tại đầu cầu Hà Nội của fan "pháo thủ" cũng náo nhiệt không kém

ẢNH: BTC

Ông Phan Văn Thắng - Chi hội trưởng Hội CĐV Arsenal TP.HCM, cho biết: "Cũng như rất nhiều CĐV khác trên thế giới, chúng tôi đã chờ đợi chiếc cúp này từ rất lâu. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến FPT Play - đơn vị phát sóng Ngoại hạng Anh, đã thúc đẩy nhiều sự kiện ý nghĩa cùng hội CĐV Arsenal Việt Nam suốt mùa giải vừa qua. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng FPT Play sẽ có thêm nhiều hoạt đồng hành nữa, không chỉ với hội CĐV Arsenal mà còn nhiều đội bóng khác tại Việt Nam."

Sự kiện này cũng ghi lại cột mốc kỷ niệm năm đầu tiên FPT Play sở hữu bản quyền NHA với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như phát triển cộng đồng người hâm mộ NHA tại Việt Nam. Hướng tới một mô hình phát sóng đặt khán giả là trung tâm, FPT Play đã liên tục triển khai nhiều tính năng công nghệ, đưa trải nghiệm xem NHA thành hoạt động đậm tính cá nhân như gợi ý chính xác nội dung, lịch thi đấu, chương trình bình luận phù hợp với sở thích, lựa chọn phong cách bình luận, tổ chức luồng phát sóng data zone chú trọng phân tích số liệu, cung cấp chất lượng hình ảnh trận đấu lên đến 4K.

Màn ăn mừng hoành tráng của đông đảo fan Arsenal tại Việt Nam gây chú ý trên mạng xã hội

ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, FPT Play cũng thúc đẩy các sự kiện cộng đồng, phát triển mô hình xem chung tại "Hội quán ngoại hạng" tại các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm công cộng trong suốt thời gian diễn ra mùa giải. Các hoạt động này góp phần tạo nên những làn gió mới, khiến NHA 2025-2026 trở thành một mùa giải khó quên của fan Việt.

