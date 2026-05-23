Thắng kịch tính Trung Quốc, U.17 Nhật Bản lần thứ 5 đăng quang giải châu Á

Thu Bồn
23/05/2026 02:04 GMT+7

U.17 Nhật Bản có trận thắng kịch tính 3-2 trước U.17 Trung Quốc ở trận chung kết. Qua đó, đội bóng trẻ xứ sở hoa anh đào có lần thứ 5 đăng quang chức vô địch tại giải U.17 châu Á.

Trận chung kết giải U.17 châu Á 2026 diễn ra lúc rạng sáng 23.5 là màn đọ sức giữa U.17 Nhật Bản và U.17 Trung Quốc. Trước đó ở bán kết, đội bóng xứ sở hoa anh đào giành chiến thắng đầy kịch tính trước U.17 Uzbekistan trên chấm luân lưu 11 m, còn U.17 Trung Quốc đánh bại U.17 Úc với tỷ số 2-0.

U.17 Nhật Bản áp đảo U.17 Trung Quốc trong hiệp 1

Khác với dự đoán về một màn so tài cân sức, 45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận một chiều. U.17 Nhật Bản chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. "Samurai xanh" dù có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội gần 80%, nhưng lại tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành U.17 Trung Quốc.

Khi hiệp 1 trôi qua được 2/3 thời gian, nỗ lực tấn công của U.17 Nhật Bản mới được đền đáp. Phút 31, Tafuku Satomi có pha đi bóng solo ấn tượng trước vòng cấm của U.17 Trung Quốc, trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc để mở tỷ số.

Thắng kịch tính Trung Quốc, U.17 Nhật Bản lần thứ 5 đăng quang giải châu Á- Ảnh 1.

U.17 Nhật Bản (phải) thắng kịch tính U.17 Trung Quốc ở trận chung kết châu Á

ẢNH: AFC

Sau khi tạo bước ngoặt của trận đấu, U.17 Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 42, tận dụng sai lần của các cầu thủ phòng ngự U.17 Trung Quốc, Kakeru Saito có cơ hội đối mặt và dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để nhân đôi cách biệt.

Phút 45+1, Maki Kitahara dứt điểm điệu nghệ đưa bóng vào góc gần để đánh lừa thủ môn của U.17 Trung Quốc, đào sâu cách biệt thành 3-0 cho U.17 Nhật Bản.

Sang hiệp 2, U.17 Trung Quốc đã chơi rất cố gắng khi rơi vào thế không còn gì để mất. Ngay ở phút 48, Xiang Wan đã thắp lại hy vọng cho đội bóng trẻ của đất nước tỉ dân. U.17 Trung Quốc có pha phối hợp hay, trước khi Xiang Wan dứt điểm kỹ thuật để đánh bại thủ môn Nhật Bản, rút ngắn tỷ số còn 1-3.

Phút 78, U.17 Trung Quốc được hưởng quả phạt đền sau pha bóng chơi cao chân của cầu thủ U.17 Nhật Bản trong vòng cấm. Songyuan Zhao là người bị phạm lỗi và chính anh đã thực hiện thành công quả 11 m để giúp U.17 Trung Quốc thu hẹp cách biệt còn 2-3.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. U.17 Nhật Bản có lần thứ 5 đăng quang chức vô địch giải U.17 châu Á và nối dài kỷ lục. Các đội xếp sau là U.17 Hàn Quốc, Triều Tiên, Uzbekistan, Trung Quốc, Oman, Ả Rập Xê Út mới chỉ có 2 lần lên ngôi.

Báo Trung Quốc khen nức nở U.17 quá hay, dự báo Nhật Bản phải lo lắng ở chung kết

