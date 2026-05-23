Messi chính thức gia nhập ‘CLB tỉ phú’ cùng Ronaldo

Giá trị tài sản ròng của Messi đã vượt mốc 1 tỉ USD

"Messi, 38 tuổi, đã kiếm được hơn 700 triệu USD tiền lương và tiền thưởng kể từ năm 2007. Sau khi điều chỉnh thuế, hiệu suất thị trường và thu nhập từ đầu tư và tài trợ, giá trị tài sản ròng của Messi hiện đã vượt qua mốc 1 tỉ USD", Bloomberg công bố ngày 22.5. Điều này, cũng chính thức giúp Messi gia nhập "CLB tỉ phú" cùng Ronaldo, trở thành hai cầu thủ bóng đá đều có tài sản vượt mốc hơn 1 tỉ USD.

Messi đến thi đấu cho Inter Miami giúp CLB này từ con số 0 đoạt hàng loạt vinh quang, hiện được định giá tới 1,45 tỉ USD và xếp thứ 16 trong danh sách các CLB có giá trị cao nhất thế giới

Ảnh: Reuters

Nằm trong danh sách "CLB tỉ phú" bóng đá, ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, cũng có tên, nhờ những khoản thu nhập cực khủng sau khi đã giải nghệ và công việc kinh doanh đầy thuận lợi của mình. Bên cạnh vợ ông, Victoria, cũng là một doanh nhân cực kỳ thành công. Theo Sunday Times, tài sản của vợ chồng Beckham đã đạt gần 1,6 tỉ USD.

Thu nhập của Messi bao gồm tiền lương và thưởng từ CLB Inter Miami, cũng như các thỏa thuận chia sẻ bản quyền hình ảnh, bán áo đấu và sự hợp tác với "gã khổng lồ" công nghệ Apple để chia sẻ doanh thu truyền hình. Bên cạnh đó là hoạt động kinh doanh, bao gồm bất động sản và thậm chí cả cổ phần trong một chuỗi nhà hàng ở Argentina, đã giúp anh gia nhập CLB tỉ phú, theo Bloomberg.

Hướng đi riêng của Messi

"Việc Messi chuyển đến Mỹ cũng mở ra những cách thức trả lương mới lạ khác. Trong các cuộc đàm phán hợp đồng ban đầu, giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và Apple đã thảo luận về một thỏa thuận chia sẻ doanh thu, theo đó Messi sẽ nhận được một phần doanh thu từ các đăng ký mới cho gói phát trực tuyến MLS Season Pass của Apple TV+", theo The Athletic đưa tin.

Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami cùng với ông David Beckham, cho biết số lượng người đăng ký dịch vụ phát trực tuyến đã tăng gấp đôi trong những tháng sau khi Messi gia nhập. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, Mas đã ám chỉ tổng thu nhập hàng năm của Messi từ CLB vào khoảng từ 70 - 80 triệu USD, bao gồm cả quyền sở hữu cổ phần và tiền lương cầu thủ.

Messi và David Beckham đều gia nhập 'CLB tỉ phú' cùng Ronaldo Ảnh: Reuters

Trong thống kê mới nhất của Forbes, Messi đã có thu nhập trong năm 2026 lên đến 140 triệu USD, bao gồm 70 triệu USD từ lương và thưởng, và 70 triệu USD còn lại là các thu nhập bên ngoài sân cỏ từ hoạt động kinh doanh và thương mại.

Con số này với Ronaldo là 300 triệu USD, tiếp tục dẫn đầu danh sách VĐV thể thao được trả lương cao nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes năm thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, Ronaldo làm được điều này chủ yếu nhờ bản hợp đồng "bom tấn" với CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út, với mức lương mỗi năm lên đến 235 triệu USD, trong khi thu nhập ngoài sân cỏ là 65 triệu USD. Ronaldo đã trở thành cầu thủ tỉ phú đầu tiên của bóng đá thế giới, sau công bố của Bloomberg hồi tháng 9 năm ngoái.

Ronaldo là cầu thủ tỉ phú đầu tiên của bóng đá thế giới Ảnh: Reuters

"Messi trên thực tế hoàn toàn có thể sớm vào "CLB tỉ phú" và là người đầu tiên sẽ đạt được cột mốc này, cũng như sẽ nhận mức lương mỗi năm lên đến 400 triệu USD, nếu như sau chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, anh đồng ý gia nhập giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League).

Thay vào đó, Messi lại chọn gia nhập Inter Miami, trong khi Ronaldo ký hợp đồng riêng với Ả Rập Xê Út vào năm 2023, trị giá hơn 200 triệu USD mỗi năm. Gần đây, Ronaldo đã gia hạn thêm 2 năm nữa và vừa toại nguyện với danh hiệu vô địch đầu tiên cùng Al Nassr", Bloomberg đánh giá.

Mặc dù vậy, quyết định đến Mỹ của Messi, dù không thể mang lại tiền bạc ào ạt ngay lập tức, nhưng với các thỏa thuận và dự án thể thao, cùng kinh doanh, cuối cùng cũng giúp danh thủ này vượt mốc tài sản ròng hơn 1 tỉ USD.

"Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề hay trở ngại đối với tôi", Messi nói với tờ Mundo Deportivo trong một cuộc phỏng vấn trước đây. "Nếu là vì tiền, tôi đã đến Ả Rập Xê Út hoặc một nơi nào khác rồi", Messi nhấn mạnh.

Bloomberg đã dẫn lại các phát biểu này, như để khẳng định, Messi đã trở thành tỉ phú mà không cần những bản hợp đồng béo bở với Ả Rập Xê Út, với một hướng đi khác và phù hợp với cuộc sống gia đình.