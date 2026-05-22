Argentina bất ngờ lùi thời hạn công bố danh sách dự World Cup, hồi hộp chờ Messi tự quyết

Vì sao cần chờ quyết định của Messi?

Messi còn thi đấu cho CLB Inter Miami trận gặp Philadelphia Union lúc 6 giờ ngày 25.6, cùng với danh thủ này là tiền vệ Rodrigo De Paul, người dự kiến cũng sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Argentina dự World Cup 2026. Bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ trụ cột khác của Albiceleste vẫn còn thi đấu cho CLB ở vòng đấu cuối giải VĐQG vào cuối tuần này.

Messi chờ xong nhiệm vụ ở CLB mới xác nhận việc tham dự World Cup 2026, theo Diario Ole Ảnh: Reuters

Với Messi, danh thủ này vẫn chưa chính thức công bố quyết định dự World Cup của mình, anh chỉ xác nhận sau khi thi đấu xong trận cuối với CLB Inter Miami sắp tới đây, báo Argentina, Diario Ole cho biết.

Messi đã có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina dự World Cup 2026. HLV Scaloni từng cho biết, việc dự World Cup hay không sẽ do chính Messi quyết định. Bản thân ông, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) hay mọi người dân Argentina đều mong muốn Messi dự World Cup.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 của danh thủ này và cuối cùng trong sự nghiệp. Do đó, không thể thiếu vắng Messi, khi Ronaldo đã có tên tham dự và Neymar cũng được triệu tập vào đội tuyển Brazil, Diario Ole cho biết thêm.

Việc HLV Scaloni phải lùi thời hạn công bố danh sách đội tuyển Argentina, có thể là vẫn đang chờ xem trường hợp của các cầu thủ đang bị ảnh hưởng chấn thương như Nico Paz liệu bị ảnh hưởng gì hay không, trước khả năng phải thi đấu cho CLB Como (Ý) ở trận then chốt gặp US Cremonese lúc 1 giờ 45 ngày 25.5 tranh vé dự Champions League, theo Diario Ole.

Messi và Nico Paz (phải), cầu thủ trẻ cực kỳ quan trọng của đội tuyển Argentina hiện nay Ảnh: Reuters

Trong khi đó, thủ môn số 1 Emiliano Martinez, người vừa cùng CLB Aston Villa vô địch Europa League, có tin cũng bị chấn thương ngón tay và cần phải kiểm tra, trước khi đến tập trung đội tuyển Argentina vào đầu tuần sau.

Emiliano Martinez được xem là lợi thế tiềm ẩn sẽ giúp Messi và đội tuyển Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch ở World Cup 2026, sau khi thủ môn này thi đấu 7 trận chung kết các giải đấu trong sự nghiệp, đều giành toàn bộ chiến thắng và đoạt ngôi vô địch cho các CLB và đội tuyển, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Trước đó, theo nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, HLV Scaloni đã thông báo cho Messi về việc điền tên anh vào danh sách dự World Cup 2026, cũng như đã xác định 22/26 cầu thủ chính thức.

HLV Scaloni được cho không bị sức ép phải sớm công bố danh sách dự World Cup, vì ông vẫn kiểm soát thời gian về sự kiện này.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển quốc gia có thời hạn đến ngày 1.6 để gửi cho FIFA danh sách cuối cùng gồm tối đa 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Danh sách chính thức này sẽ được FIFA công bố vào ngày 2.6.

Sau thời gian này, chỉ những cầu thủ trong danh sách sơ bộ (55 người) mới được thay thế các cầu thủ bị chấn thương và được FIFA chấp thuận. Ngoài ra, việc thay cầu thủ vì lý do bất khả kháng hoặc chấn thương, cũng được quy định chỉ thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi mỗi đội tuyển quốc gia thi đấu trận ra quân ở World Cup.

Đội tuyển Argentina đến ngày 17.6 (lúc 8 giờ, giờ Việt Nam), mới thi đấu trận ra quân ở bảng J gặp Algeria, do đó họ vẫn còn đủ thời gian để tính toán về lực lượng và cả sự thay thế nếu cần thiết, Diario Ole cho biết thêm.