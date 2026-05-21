Những tình huống nào sẽ tạo sự khác biệt ở World Cup 2026?

Những khoảng nghỉ để uống nước giữa mỗi hiệp, có tạo ra khác biệt?

Tại World Cup 2026, FIFA đã quy định bắt buộc phải có các giờ nghỉ giải lao 3 phút để uống nước giữa mỗi hiệp đấu, bất kể thời tiết hay trong sân có điều hòa không khí. Sự thay đổi luật này đảm bảo an toàn và cung cấp đủ nước cho các cầu thủ trong suốt giải đấu mùa hè diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Các trận play-off World Cup 2026 liên lục địa tổ chức ở Mexico hồi cuối tháng 3 vừa qua, là lần đầu tiên FIFA áp dụng luật nghỉ giải lao 3 phút để uống nước giữa mỗi hiệp đấu Ảnh: Reuters

Như vậy, mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 3 quãng thời gian nghỉ, bao gồm cả giờ nghỉ giữa hiệp. "Vậy sẽ đủ để cho phép các đội áp dụng lối chơi pressing và thi đấu với cường độ cao?", AFP đặt câu hỏi. "Tôi nghĩ là không đủ", ông Andy Roxburgh, cựu HLV đội tuyển Scotland, hiện là Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như tại UEFA (châu Âu) trước đây, cho biết trong cuộc phỏng vấn với AFP mới đây.

Ông Roxburgh, hiện 82 tuổi, người đã theo dõi sự phát triển của bóng đá quốc tế kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Scotland tại World Cup 1990, cho rằng: "Ngày nay các đội tuyển luôn cần giành lại bóng một cách nhanh chóng để triển khai lối chơi. Rất nhiều đội hàng đầu thế giới hiện nay chơi với lối đá pressing tầm cao. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn tốc độ trận đấu. Áp lực lên bóng dữ dội hơn nhiều. Vì vậy, lối chơi tập thể ở cấp độ quốc tế ngày nay tinh vi hơn trước đây. Trước đây, nó phụ thuộc rất nhiều vào các ngôi sao cá nhân - ngày nay các ngôi sao chơi vì đội bóng".

Ông Roxburgh cũng giải thích: "Nguồn năng lượng cần thiết để triển khai lối đá pressing tầm cao tại World Cup 2026 có thể gặp phải một vấn đề rất đáng kể: cái nóng của mùa hè Bắc Mỹ. Tôi biết, chúng ta sẽ có những khoảng nghỉ để uống nước, nhưng điều đó có thể sẽ không đủ để cho phép các đội bóng chơi pressing và thi đấu với cường độ cao".

Liệu các đội có áp dụng lối chơi pressing tầm cao tại World Cup 2026?

Pressing tầm cao đã trở thành lối chơi phổ biến ngày nay, đó là những pha phản công nhanh và gây sức ép dữ dội lên đối thủ, điều mà CLB PSG đã thể hiện một cách hủy diệt tại Champions League, nơi đội bóng thành Paris đã đăng quang mùa giải 2024 - 2025, tiếp tục vào chung kết mùa giải 2025 - 2026 gặp Arsenal cuối tuần sau (lúc 23 giờ ngày 30.5).

Đây cũng là lối chơi đội tuyển Argentina đã sử dụng để ghi bàn thắng thứ hai tuyệt đẹp trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp, theo AFP.

Đội tuyển Argentina với Messi là đội áp dụng lối chơi pressing tầm cao để vô địch World Cup 2022 Ảnh: Reuters

"Khoảnh khắc quan trọng nhất trong một trận đấu bóng đá là sự chuyển đổi từ giai đoạn phòng ngự sang giai đoạn tấn công, khi đối phương không còn thời gian", HLV đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps nói vài tháng sau trận chung kết World Cup 2022 vô cùng kịch tính ở Qatar, nơi "Les Bleus" thua tỷ số 2-4 sau loạt sút luân lưu (hòa 3-3 trong giờ thi đấu chính và hiệp phụ).

"Chúng ta hãy chờ xem", HLV Jesse Marsch, người rất thích áp dụng lối chơi pressing tầm cao ở đội tuyển Canada, cho rằng mình có thể làm được điều đó, nhưng ông không chắc rằng ở một số vùng của Mỹ hay thậm chí Mexico, việc đó sẽ dễ dàng.

Lý do là vấn đề thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao ở một số nơi thi đấu tại World Cup 2026 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thể lực cầu thủ, dù họ sẽ có thêm được các khoảng thời gian nghỉ để tiếp nước.

Vậy làm thế nào để giành chiến thắng tại World Cup lần này?

Theo ông Roxburgh, HLV các đội tuyển sẽ phải linh hoạt, họ có thể học hỏi các hệ thống chiến thuật tại các CLB, nơi cầu thủ của họ đã thi đấu. Từ đó, có thể chắt lọc ra những giải pháp phù hợp nhất.

Các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới - ở châu Âu và Nam Mỹ, cộng thêm có thể là Ma Rốc, Senegal và Nhật Bản, sẽ là những đội có các hệ thống chiến thuật đa dạng nhất tại World Cup 2026 nhờ nguồn cầu thủ rất đa dạng của họ.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ là đại diện đáng xem nhất của bóng đá châu Á tại World Cup 2026, nhờ sử dụng chiến thuật thi đấu rất linh hoạt Ảnh: Reuters

"HLV trưởng đội tuyển quốc gia là người gắn kết các cầu thủ lại với nhau, áp dụng triết lý riêng của mình, và xem xét đến văn hóa quốc gia. Nhưng cách các cầu thủ thi đấu ở CLB của họ cũng có ảnh hưởng rất lớn", ông Roxburgh chia sẻ.

Ông cũng đánh giá: "Tôi không nghĩ bạn có thể so sánh bóng đá quốc tế với bóng đá cấp CLB đỉnh cao. Mỗi loại hình đều có bản sắc riêng. Trong bóng đá quốc tế, không có thị trường chuyển nhượng. Bạn phải lựa chọn và sử dụng những gì có sẵn. Vì vậy, các HLV đội tuyển quốc gia thường phải rất thực dụng. Trên đấu trường quốc tế, vì sẽ có ít trận đấu hơn, và thường cũng là những trận đấu quan trọng, nên kết quả được phóng đại và cường điệu hóa".

Cũng theo ông Roxburgh, chỉ có một ngoại lệ là đội tuyển Tây Ban Nha đã liên tiếp vô địch EURO (2008 và 2012) và vô địch World Cup 2010, đã dựa rất nhiều vào sức mạnh áp đảo của CLB Barcelona thời đó.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Gilberto Silva, người từng vô địch World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil và hiện là thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, cho biết: "Tại World Cup 2026, những tình huống cố định như phạt góc hay những quả ném biên dài có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu, điều mà CLB Arsenal đã áp dụng rất hoàn hảo để vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025 - 2026.

Do đó, World Cup lần này có thể là thời điểm quan trọng đối với các HLV từ góc độ chiến thuật, bao gồm việc kiểm soát cách chơi cố định của đối thủ ra sao. Trong khi, với khoảng thời gian nghỉ 3 phút ở mỗi hiệp đấu, họ có thể thực hiện những thay đổi. Đó là một lợi thế rất lớn đối với các HLV".