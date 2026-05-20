Thể thao World Cup 2026

Dịch bệnh Ebola bùng phát, World Cup 2026 bị đe dọa: FIFA hành động nóng

Nghi Thạo
20/05/2026 19:26 GMT+7

Một đợt bùng phát dịch Ebola đã đặt ra những câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn tại World Cup 2026, trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề.

FIFA xác nhận rằng đang theo dõi chặt chẽ một đợt bùng phát dịch Ebola ở CHDC Congo trước thềm World Cup 2026. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về việc liệu đội bóng của HLV Sebastien Desabre có thể tham gia giải đấu lớn nhất hành tinh hay không.

Theo đó, Mỹ gần đây đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan để đối phó với sự bùng phát dịch Ebola. Trong một tuyên bố chính thức, FIFA cho biết: "Nhận thức và theo dõi tình hình liên quan đến dịch Ebola, đồng thời đang liên lạc thường xuyên với Hiệp hội Bóng đá Congo để đảm bảo rằng đội tuyển được thông báo về tất cả các hướng dẫn y tế và an ninh.

FIFA đang làm việc với chính phủ và cơ quan chức năng của các nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để đảm bảo một giải đấu an toàn và an ninh. Sức khỏe của tất cả các cá nhân liên quan vẫn là ưu tiên hàng đầu của FIFA".

World Cup 2026 chưa đầy một tháng nữa là khởi tranh

Hiện tại, Mỹ đã cấm những người không phải công dân Mỹ từng đến thăm CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 3 tuần qua nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, bất chấp lệnh cấm đi lại, đội tuyển Congo được cho là sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ thông qua một diện miễn trừ. "Chúng tôi kỳ vọng đội tuyển Congo sẽ có thể tham dự World Cup", quan chức này chia sẻ với Al Jazeera.

Quan chức Mỹ nói thêm: "Chúng tôi đang làm việc để đưa họ vào cùng một quy trình xét nghiệm trong khu cách ly, giống như các công dân Mỹ và thường trú nhân quay trở về nước phải thực hiện".

Đội tuyển Congo đã hủy đợt tập huấn theo tại Kinshasa. Dù vậy, một quan chức của đội đã chia sẻ với truyền thông rằng sự chuẩn bị của họ cho World Cup 2026 vẫn đang tiến hành theo kế hoạch.

