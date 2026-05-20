Sao Chelsea lên tiếng sau quyết định gây tranh cãi của HLV Ancelotti, bị gạch tên khỏi đội tuyển Brazil

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea

Joao Pedro đã có mùa giải ra mắt rực rỡ tại Chelsea và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của CLB. Cột mốc 15 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh giúp tiền đạo 24 tuổi sánh ngang với những cái tên lẫy lừng trước đây như Eden Hazard, Diego Costa trong mùa giải đầu tiên. Dẫu vậy, niềm vui của chân sút này đã không trọn vẹn khi HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách triệu tập đội tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Quyết định của vị thuyền trưởng người Ý đã dấy lên những tranh cãi về sự bất công đối với tiền đạo của Chelsea. Nhiều nhận định cho rằng sự vắng mặt của Pedro sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của Brazil, bởi anh là một trong những quân bài sắc sảo và khó đoán nhất mà đội bóng xứ samba đang cần vào lúc này. Về mặt thống kê, Pedro là cầu thủ Brazil có số lần đóng góp vào bàn thắng nhiều thứ ba mùa này, chỉ đứng sau Vinicius với 32 lần và Raphinha với 29 lần. Dù vậy, HLV Ancelotti lại chọn đặt niềm tin vào Neymar đã đi qua thời kỳ đỉnh cao và có tiền sử chấn thương.

Joao Pedro là chân sút số 1 của Chelsea ở mùa giải 2025-2026 ẢNH: REUTERS

"Một phần của bóng đá..."

Phản ứng trước điều này, Joao Pedro đã đăng tải một dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân nhằm chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình. Tiền đạo của Chelsea bày tỏ: "Tôi đã cố gắng hết sức mình trong mọi thời điểm. Thật không may, giấc mơ được đại diện cho đất nước mình tại World Cup đã không thể thành hiện thực, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và tập trung, như tôi vẫn luôn cố gắng".

Chân sút sinh năm 2001 cũng thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp khi viết thêm rằng niềm vui và nỗi thất vọng là một phần của bóng đá, đồng thời khẳng định từ thời điểm này bản thân sẽ là một khán giả trung thành cổ vũ các đồng đội mang về danh hiệu vô địch thế giới lần thứ sáu.

Động thái điềm tĩnh của Pedro cũng là lời đáp lại một phần thông điệp từ HLV Carlo Ancelotti sau quyết định loại anh khỏi đội hình dự World Cup 2026. Trước làn sóng hoài nghi từ dư luận, vị HLV người Ý cũng thừa nhận đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn đối với ban huấn luyện đội tuyển Brazil. HLV Ancelotti chia sẻ rằng ông rất buồn cho những cầu thủ bị loại khỏi đội hình như Joao Pedro, nhưng đồng thời cũng lên tiếng trấn an khi khẳng định họ chắc chắn sẽ có cơ hội trong tương lai.