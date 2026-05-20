Nhân tố gây bất ngờ được sát cánh Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha là ai?

Qua mặt sao Tottenham

Trong danh sách chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026, sự xuất hiện của Samu Costa trở thành bất ngờ lớn nhất đối với người hâm mộ. Tiền vệ phòng ngự 25 tuổi này xuất sắc vượt qua gương mặt nổi bật hơn là Joao Palhinha (CLB Tottenham) để chiếm một suất trong đội hình của đội bóng áo bã trầu. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ đang khoác áo Mallorca, sau khi anh vừa trải qua một mùa giải được đánh giá xuất sắc nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình.

Costa có chiều cao 1,85 m, đang thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) với khả năng tranh chấp bóng vô cùng mạnh mẽ. Ở mùa giải năm nay, anh được ban huấn luyện Mallorca bố trí chơi tự do hơn để dâng cao hỗ trợ tấn công và tận dụng triệt để khả năng sút xa nhằm gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Samu Costa (bìa phải, hàng dưới cùng) có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup ẢNH: LĐBĐ BỒ ĐÀO NHA

Sự thay đổi mang tính đột phá này giúp Samu Costa "bỏ túi" tới 7 bàn thắng, trở thành chân sút có thành tích ghi bàn tốt thứ hai của đội bóng, chỉ xếp sau trung phong Vedat Muriqi với 22 pha lập công. Cá nhân tiền vệ người Bồ Đào Nha được đánh giá là nhân tố khó thay thế của CLB Mallorca. Anh là lựa chọn hàng đầu ở khu trung tuyến dù đội hình vận hành theo sơ đồ có 2 hay 3 tiền vệ giữa.

Ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2024

Trước đó, Samu Costa từng có màn ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 12.10.2024, trong trận đấu gặp tuyển Ba Lan tại Nations League. Nhưng sau khởi đầu hứa hẹn, tiền vệ của Mallorca đã phải trải qua một khoảng lặng kéo dài một năm rưỡi, khi không nhận được bất kỳ lời triệu tập nào. Phải chờ tới đợt hội quân vào tháng 3.2026, cơ hội mới trở lại khi Costa được trao suất đá chính trong các trận đấu giao hữu với Mexico và Mỹ. Chính sự tỏa sáng đúng lúc ở giai đoạn then chốt này đã giúp tiền vệ sinh năm 2000 có cơ hội sát cánh cùng siêu sao Ronaldo và các đồng đội tại World Cup 2026.

Samu Costa ăn tập ở đội trẻ Beira-Mar và Gafanha, trước khi gia nhập lò đào tạo danh tiếng SC Braga vào năm 2016. Dù thăng tiến nhanh ở cấp độ trẻ nhưng anh lại không có nhiều đất diễn tại đội một SC Braga. Bước ngoặt lớn mở ra khi anh chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Almeria với mức giá chuyển nhượng 5 triệu euro lúc 19 tuổi. Tại đây, Costa đáp lại sự kỳ vọng bằng 2 bàn thắng sau 40 trận ở mùa giải đầu tiên và cùng CLB ở miền Nam Tây Ban Nha, giành quyền thăng hạng La Liga vào mùa 2021-2022.

Ngay sau khi cùng Almeria lên hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sở bò tót, Costa đã quyết định thử thách bản thân trong màu áo Mallorca. Sau 3 năm miệt mài cống hiến cho CLB, giấc mơ đặt chân đến đấu trường World Cup của Samu Costa cuối cùng đã trở thành hiện thực.