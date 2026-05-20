Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Messi đã được thông báo dự World Cup

Giang Lao
Giang Lao
20/05/2026 10:34 GMT+7

Theo nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, HLV Scaloni đã thông báo cho Messi về việc điền tên anh vào danh sách dự World Cup 2026, cũng như đã xác định 22/26 cầu thủ chính thức.

Lần thứ 6 cho Messi, "vũ điệu cuối cùng" với Neymar và Ronaldo

Messi, đội trưởng, linh hồn của đội tuyển Argentina, là người đầu tiên được HLV Scaloni điền tên vào danh sách dự World Cup 2026, theo Gaston Edul. Đây là lần dự World Cup thứ 6 của danh thủ sắp 39 tuổi vào ngày 24.6 tới đây. Messi cùng với Ronaldo (Bồ Đào Nha) và thủ môn Guillermo Ochoa (Mexico), là 3 cầu thủ chính thức xác lập kỷ lục với lần thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp dự World Cup.

Messi đã được thông báo dự World Cup- Ảnh 1.

Messi đã dẫn dắt các đàn em trẻ tuổi chạy đà như mơ trước World Cup 2026, trong trận đội tuyển Argentina thắng Zambia tỷ số 5-0 ngày 1.4

Ảnh: Reuters

Với Messi, Neymar và Ronaldo, cũng là 3 cái tên quen thuộc sẽ có "vũ điệu cuối cùng" ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới. Neymar (34 tuổi), đây là lần thứ tư cầu thủ này dự World Cup, nhưng đang trong tình trạng bị nghi ngờ về thể lực và thể chất. Trong khi Messi sắp 39 tuổi, còn Ronaldo ở độ tuổi 41.

Nhà báo Gaston Edul cũng cho biết, sau khi đội tuyển Brazil và Bồ Đào Nha công bố danh sách dự World Cup, lần lượt có Neymar và Ronaldo, trên thực tế đội tuyển Argentina cũng đã có danh sách chính thức, nhưng HLV Scaloni chưa thể công bố vì còn nhiều cầu thủ đang thi đấu vòng cuối mang tính quyết định ở các giải VĐQG tại châu Âu vào cuối tuần này.

"Có một danh sách dài các cầu thủ Argentina bị ảnh hưởng bởi chấn thương. HLV Scaloni tung các trợ lý của mình đi khắp châu Âu để quan sát, họ cũng thông báo về việc đã giữ chỗ cho khoảng 35 cầu thủ đến các CLB. 

Qua đó, kế hoạch là HLV Scaloni sẽ đưa ra quyết định về danh sách cuối cùng tham dự World Cup ngay trong tuần này. Hiện đã có 22/26 cầu thủ chính thức, dĩ nhiên phải có Messi, người đầu tiên trong danh sách và anh đã được ban huấn luyện thông báo từ đầu tuần này", Gaston Edul chia sẻ.

Đội tuyển Argentina căng thẳng vì chấn thương?

Cũng theo Gaston Edul, cầu thủ đang được ban huấn luyện đội tuyển Argentina quan sát kỹ càng nhất là tiền vệ Nico Paz, cầu thủ được CLB Como (Ý) tuyên bố sẽ sử dụng thi đấu trận then chốt gặp US Cremonese lúc 1 giờ 45 ngày 25.5, để tranh vé dự Champions League.

Messi đã được thông báo dự World Cup- Ảnh 2.

Messi và HLV Scaloni bàn bạc về tình hình đội tuyển Argentina dự World Cup 2026, trong lần hội quân ở FIFA Days tháng 3

Ảnh: Reuters

Nico Paz là 1 trong 5 cầu thủ quan trọng của đội tuyển Argentina đang bị ảnh hưởng chấn thương, nhưng vẫn bị CLB ép thi đấu vì mục tiêu dự cúp châu Âu. Trong khi trung vệ Cristian Romero (Tottenham) đang hồi phục, tiền đạo Nico Gonzalez cũng đang trong giai đoạn cuối phục hồi cơ bắp. Tương tự là hậu vệ Nahuel Molina. Còn Gonzalo Montiel vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước ngày 16.6, khi đội tuyển Argentina thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng, Gaston Edul cho biết thêm.

"Các vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất về thể lực và chấn thương là ở hàng phòng ngự. Có khả năng, HLV Scaloni phải quyết định sẽ đưa bao nhiêu hậu vệ vào danh sách: có thể là 8 hoặc 9 người. Con số này thay đổi tùy thuộc vào tình trạng thể lực của các cầu thủ. Hiện tại, cầu thủ duy nhất bị loại vì lý do thể lực là Juan Foyth (chấn thương gân Achilles) cách đây vài tuần", Gaston Edul đánh giá.

Đội tuyển Argentina sẽ tập trung từ ngày 26.5 tại Trung tâm huấn luyện Ezeiza (ở Buenos Aires). Nhưng có khả năng, các ngôi sao như Messi và từ châu Âu có thể đến tập trung muộn, họ sẽ đến thẳng Kansas City từ ngày 1.6 để chính thức gia nhập trại huấn luyện. Messi còn thi đấu cho Inter Miami trận gặp Philadelphia Union vào ngày 25.5 cùng với De Paul.

Argentina sẽ thi đấu hai trận tập huấn trước World Cup 2026, gồm gặp Honduras ngày 7.6 và Iceland ngày 10.6. Sau đó, họ sẽ thi đấu trận mở màn ở bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, gặp đội tuyển Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

Tin liên quan

Hàng trăm triệu CĐV Ấn Độ và Thái Lan nguy cơ không thể xem World Cup: Đàm phán bế tắc!

Hàng trăm triệu CĐV Ấn Độ và Thái Lan nguy cơ không thể xem World Cup: Đàm phán bế tắc!

Theo Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan đang có dấu hiệu từ bỏ nỗ lực mua bản quyền truyền hình World Cup 2026, trong khi tại Ấn Độ đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào.

Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup: Chờ Ronaldo đi vào lịch sử!

Giá vé World Cup 2026 'hạ nhiệt': Vẫn choáng cho chỗ ngồi VIP

Khám phá thêm chủ đề

Messi FIFA Đội tuyển Argentina Scaloni World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận