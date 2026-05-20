Messi đã được thông báo dự World Cup

Lần thứ 6 cho Messi, "vũ điệu cuối cùng" với Neymar và Ronaldo

Messi, đội trưởng, linh hồn của đội tuyển Argentina, là người đầu tiên được HLV Scaloni điền tên vào danh sách dự World Cup 2026, theo Gaston Edul. Đây là lần dự World Cup thứ 6 của danh thủ sắp 39 tuổi vào ngày 24.6 tới đây. Messi cùng với Ronaldo (Bồ Đào Nha) và thủ môn Guillermo Ochoa (Mexico), là 3 cầu thủ chính thức xác lập kỷ lục với lần thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp dự World Cup.

Messi đã dẫn dắt các đàn em trẻ tuổi chạy đà như mơ trước World Cup 2026, trong trận đội tuyển Argentina thắng Zambia tỷ số 5-0 ngày 1.4 Ảnh: Reuters

Với Messi, Neymar và Ronaldo, cũng là 3 cái tên quen thuộc sẽ có "vũ điệu cuối cùng" ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới. Neymar (34 tuổi), đây là lần thứ tư cầu thủ này dự World Cup, nhưng đang trong tình trạng bị nghi ngờ về thể lực và thể chất. Trong khi Messi sắp 39 tuổi, còn Ronaldo ở độ tuổi 41.

Nhà báo Gaston Edul cũng cho biết, sau khi đội tuyển Brazil và Bồ Đào Nha công bố danh sách dự World Cup, lần lượt có Neymar và Ronaldo, trên thực tế đội tuyển Argentina cũng đã có danh sách chính thức, nhưng HLV Scaloni chưa thể công bố vì còn nhiều cầu thủ đang thi đấu vòng cuối mang tính quyết định ở các giải VĐQG tại châu Âu vào cuối tuần này.

"Có một danh sách dài các cầu thủ Argentina bị ảnh hưởng bởi chấn thương. HLV Scaloni tung các trợ lý của mình đi khắp châu Âu để quan sát, họ cũng thông báo về việc đã giữ chỗ cho khoảng 35 cầu thủ đến các CLB.

Qua đó, kế hoạch là HLV Scaloni sẽ đưa ra quyết định về danh sách cuối cùng tham dự World Cup ngay trong tuần này. Hiện đã có 22/26 cầu thủ chính thức, dĩ nhiên phải có Messi, người đầu tiên trong danh sách và anh đã được ban huấn luyện thông báo từ đầu tuần này", Gaston Edul chia sẻ.

Đội tuyển Argentina căng thẳng vì chấn thương?

Cũng theo Gaston Edul, cầu thủ đang được ban huấn luyện đội tuyển Argentina quan sát kỹ càng nhất là tiền vệ Nico Paz, cầu thủ được CLB Como (Ý) tuyên bố sẽ sử dụng thi đấu trận then chốt gặp US Cremonese lúc 1 giờ 45 ngày 25.5, để tranh vé dự Champions League.

Messi và HLV Scaloni bàn bạc về tình hình đội tuyển Argentina dự World Cup 2026, trong lần hội quân ở FIFA Days tháng 3 Ảnh: Reuters

Nico Paz là 1 trong 5 cầu thủ quan trọng của đội tuyển Argentina đang bị ảnh hưởng chấn thương, nhưng vẫn bị CLB ép thi đấu vì mục tiêu dự cúp châu Âu. Trong khi trung vệ Cristian Romero (Tottenham) đang hồi phục, tiền đạo Nico Gonzalez cũng đang trong giai đoạn cuối phục hồi cơ bắp. Tương tự là hậu vệ Nahuel Molina. Còn Gonzalo Montiel vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước ngày 16.6, khi đội tuyển Argentina thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng, Gaston Edul cho biết thêm.

"Các vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất về thể lực và chấn thương là ở hàng phòng ngự. Có khả năng, HLV Scaloni phải quyết định sẽ đưa bao nhiêu hậu vệ vào danh sách: có thể là 8 hoặc 9 người. Con số này thay đổi tùy thuộc vào tình trạng thể lực của các cầu thủ. Hiện tại, cầu thủ duy nhất bị loại vì lý do thể lực là Juan Foyth (chấn thương gân Achilles) cách đây vài tuần", Gaston Edul đánh giá.

Đội tuyển Argentina sẽ tập trung từ ngày 26.5 tại Trung tâm huấn luyện Ezeiza (ở Buenos Aires). Nhưng có khả năng, các ngôi sao như Messi và từ châu Âu có thể đến tập trung muộn, họ sẽ đến thẳng Kansas City từ ngày 1.6 để chính thức gia nhập trại huấn luyện. Messi còn thi đấu cho Inter Miami trận gặp Philadelphia Union vào ngày 25.5 cùng với De Paul.

Argentina sẽ thi đấu hai trận tập huấn trước World Cup 2026, gồm gặp Honduras ngày 7.6 và Iceland ngày 10.6. Sau đó, họ sẽ thi đấu trận mở màn ở bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, gặp đội tuyển Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).