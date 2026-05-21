Neymar dự World Cup 2026 và thuyết âm mưu về 'đòn độc' của HLV Ancelotti





Đòn tâm lý của HLV Ancelotti?

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảm xúc của Neymar khi nghe tin mình chính thức góp mặt ở World Cup 2026. Anh không giấu được sự hạnh phúc, thậm chí bật khóc và ôm chầm lấy chuyên gia vật lý trị liệu riêng của mình, người đã đồng hành cùng anh suốt quá trình hồi phục đầy gian nan. Khoảnh khắc ấy cho thấy Neymar thật sự rất khát khao trở lại. Suốt thời gian qua, anh cùng đội ngũ riêng đã làm việc với cường độ cực lớn để cứu vãn sự nghiệp vốn liên tục bị tàn phá bởi chấn thương. Việc không được triệu tập trong loạt FIFA Days gần nhất khiến Neymar như chiếc lò xo bị nén chặt và giờ "bung hết cỡ".

Nhưng nhiều CĐV Brazil lại tin rằng HLV Ancelotti có chủ đích trong quyết định này. Nhà cầm quân người Ý không phải mẫu HLV hành động cảm tính. Trong hơn 30 năm cầm quân, ông nổi tiếng là chiến lược gia cực kỳ giỏi quản trị phòng thay đồ và hiểu tâm lý siêu sao.

HLV Ancelotti thừa sự tinh quái để giúp Neymar trở lại ẢNH: REUTERS

Thời dẫn dắt AC Milan, HLV Ancelotti từng làm việc với hàng loạt cá tính lớn như Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Cafu, Andrea Pirlo hay Ricardo Kaka. Đến giai đoạn ở Real Madrid, ông tiếp tục quản lý thành công những Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema hay Gareth Bale, dàn sao với cái tôi khổng lồ.

Điểm đặc biệt ở HLV Ancelotti là ông hiếm khi đối đầu trực diện với cầu thủ. Thay vào đó, chiến lược gia người Ý thường tạo ra động lực bằng những thông điệp mềm mại nhưng đủ sức tác động mạnh về tâm lý.

Chi tiết khiến "thuyết âm mưu" này càng được bàn tán nhiều hơn nằm ở cách Ancelotti phát biểu về Neymar trong thời gian qua. Theo Reuters, chiến lược gia người Ý khẳng định việc triệu tập Neymar "phụ thuộc vào thể trạng và phong độ, không phải cảm xúc". Trong khi đó, The Guardian dẫn lời Ancelotti: "Việc Neymar trở lại đội tuyển chỉ phụ thuộc vào chính cậu ấy và những gì thể hiện trên sân". Những phát biểu lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý ấy khiến nhiều CĐV tin rằng HLV Ancelotti cố tình tạo áp lực tâm lý để Neymar hiểu rằng danh tiếng không còn đảm bảo suất dự World Cup.

Sau khi bị loại khỏi đợt tập trung, Neymar đã lao vào tập luyện với cường độ rất lớn cùng chuyên gia vật lý trị liệu riêng. Hình ảnh ngôi sao sinh năm 1992 bật khóc rồi ôm chầm lấy người cộng sự thân thiết cũng được truyền thông quốc tế xem như minh chứng cho quãng thời gian khổ luyện đầy áp lực của anh. Với một HLV lão luyện như Ancelotti, nhiều người tin đây không đơn thuần là quyết định chuyên môn, mà còn là "đòn tâm lý" để đánh thức phiên bản tốt nhất của Neymar trước World Cup 2026.

Giá trị của Neymar

Vấn đề lớn nhất của Neymar lúc này nằm ở thể trạng. Sau chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng, ngôi sao sinh năm 1992 không còn duy trì được nền tảng vận động như giai đoạn đỉnh cao tại Barca hay PSG. Tuy nhiên, ở tuổi 34 vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra, Neymar chưa hẳn đã hết thời. Bóng đá hiện đại chứng kiến nhiều ngôi sao kéo dài đỉnh cao nhờ thay đổi cách chơi. Lionel Messi không còn bùng nổ như trước nhưng vẫn tạo khác biệt bằng tư duy và kỹ năng. Luka Modric vẫn là bộ não tuyến giữa ở tuổi gần 40.



Ancelotti có lẽ đang hướng Neymar đi theo con đường tương tự. Ông không cần một Neymar rê bóng liên tục hay tăng tốc như thời tuổi đôi mươi. Điều đội tuyển Brazil cần là một thủ lĩnh, người đủ khả năng tạo ra khoảnh khắc ở những trận đấu lớn.

Neymar sẽ "cháy" hết mình để nhảy vũ điệu Samba cuối cùng ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thực tế, đội tuyển Brazil hiện không có nhiều cầu thủ sở hữu phẩm chất thủ lĩnh đúng nghĩa. Vinicius Junior bùng nổ nhưng thiên về cảm hứng cá nhân. Raphinha ổn định nhưng chưa đủ tầm ảnh hưởng. Trong khi đó, Neymar vẫn là cầu thủ duy nhất của Brazil hiện tại đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, thu hút áp lực và tạo ra sự khác biệt chỉ bằng một đường chuyền. Đó là lý do HLV Ancelotti chưa bao giờ thật sự từ bỏ Neymar.

Những giọt nước mắt của ngôi sao sinh năm 1992 có thể là nỗi đau thật sự, nhưng cũng có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất cho hành trình cuối cùng cùng đội tuyển Brazil. Với một HLV lão luyện như Ancelotti, đôi khi cách tốt nhất để cứu một siêu sao không phải ôm lấy anh ta, mà là đẩy anh ta vào cảm giác bị tổn thương. Và hy vọng rằng đội tuyển Brazil có thể sẽ sở hữu phiên bản nguy hiểm nhất của anh tại World Cup 2026: không còn là nghệ sĩ chỉ chơi bằng cảm hứng, mà là một thủ lĩnh hiểu rằng mình không còn cơ hội nào khác.