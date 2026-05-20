Đội tuyển Hàn Quốc gây tranh cãi vì kế hoạch 'lạ', Park Ji-sung dự đoán bất ngờ

Theo OSEN, ngày 20.5, tờ báo của Mexico El Imparcial đã đăng tải bài viết với tiêu đề đầy châm biếm: “Liệu độ cao có đáng sợ hơn Mexico?”. Báo này cho rằng truyền thông Hàn Quốc và ban huấn luyện đội tuyển đang tập trung quá nhiều vào yếu tố môi trường, thể lực và thích nghi độ cao thay vì phân tích đối thủ tại World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng Mexico, CH Czech và Nam Phi. Đáng chú ý, đội bóng xứ kim chi sẽ đá 2 trận đầu tiên với CH Czech và Mexico tại Guadalajara – thành phố nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển.

Đây được xem là một trong những yếu tố khiến ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc đặc biệt thận trọng. Trong nhiều tháng qua, đội bóng của HLV Hong Myung-bo đã xây dựng kế hoạch thích nghi riêng cho World Cup 2026. Họ chọn Salt Lake City (Mỹ), nơi có độ cao tương đương Guadalajara, làm địa điểm tập huấn tiền World Cup nhằm giúp cầu thủ làm quen với điều kiện loãng khí và cường độ vận động khác biệt.

Đội tuyển Hàn Quốc là một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá châu Á ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

HLV Hong Myung-bo từng nhấn mạnh rằng World Cup lần này diễn ra trên khu vực địa lý quá rộng, kéo theo hàng loạt yếu tố khó lường về di chuyển, hồi phục và thể lực.

“Điều quan trọng là chúng ta kiểm soát và phản ứng với các tình huống đó tốt đến mức nào”, nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ khi công bố danh sách cuối cùng.

Tuy nhiên, truyền thông Mexico lại nhìn nhận theo hướng khác. El Imparcial cho rằng những phát biểu của HLV Hong Myung-bo chủ yếu xoay quanh địa lý và môi trường thay vì sức mạnh chuyên môn của Mexico. Báo này còn nhấn mạnh: “Hàn Quốc chưa thắng Mexico kể từ năm 2006, đó mới là điều họ cần quan tâm đầu tiên”.

Đây là thống kê khiến dư luận Hàn Quốc phần nào lo lắng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Hàn Quốc chỉ hòa 1 và thua tới 4 trận trước đại diện CONCACAF. Chiến thắng gần nhất của họ trước Mexico diễn ra trong trận giao hữu tại Los Angeles cách đây gần 20 năm.

Không dừng lại ở đó, truyền thông Mexico còn cho rằng Guadalajara thực tế chưa phải lợi thế lớn nhất của đội chủ nhà. El Imparcial nhấn mạnh Mexico sẽ chơi các trận còn lại ở Mexico City – nơi có độ cao hơn 2.200 m, cao hơn rất nhiều so với Guadalajara.

“Từ góc nhìn của HLV lẫn truyền thông Hàn Quốc, việc gặp Mexico ở Guadalajara thực tế còn là điều may mắn cho đội tuyển này ở World Cup 2026”, tờ báo này viết.

Cựu danh thủ Park Ji-sung tự tin đội tuyển Hàn Quốc sẽ vượt qua vòng bảng

Dù vậy, sau những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội bộ bóng đá Hàn Quốc lại tỏ ra khá tự tin về thành tích của đội tuyển ở giải đấu sắp tới. Xuất hiện trên JTBC Newsroom, cựu danh thủ Park Ji-sung cho rằng Hàn Quốc đủ khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng nếu phát huy tối đa năng lực. Thậm chí, Park Ji-sung nhận định đây là “bảng đấu thuận lợi nhất trong lịch sử World Cup” của đội tuyển Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Cựu danh thủ đánh giá cao đội hình của Hàn Quốc ở World Cup 2026, tin đội nhà đủ sức tiến sâu ẢNH: REUTER

Cựu tiền vệ M.U nhận định: “Tôi nghĩ đây là kỳ World Cup khó đoán nhất, nhưng xét về đội hình và bảng đấu, chúng tôi có cơ hội lớn. Điều quan trọng là đội tuyển có thể thể hiện đúng năng lực trên sân hay không”.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ 45 tuổi còn đặt kỳ vọng lớn vào thành tích của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Anh cho rằng mục tiêu vượt qua vòng bảng là hoàn toàn khả thi, thậm chí đội bóng của HLV Hong Myung-bo có thể nghĩ đến việc tiến sâu nếu duy trì được sự ổn định.

“Tôi tin rằng Hàn Quốc có khả năng đứng trong top 2 của bảng đấu này. Nếu đội tuyển tạo được sự ổn định ngay từ vòng bảng, cơ hội tiến vào vòng 16 đội là rất lớn”, Park Ji-sung nhận định.

Anh cũng đánh giá trận gặp CH Czech ở lượt mở màn sẽ mang ý nghĩa quyết định. Theo Park Ji-sung, nếu Hàn Quốc giành điểm trong trận ra quân và tiếp tục có kết quả tích cực trước Mexico, cục diện bảng A sẽ trở nên rất thuận lợi cho đại diện châu Á.