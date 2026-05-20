Neymar rất khó hiểu, HLV Ancelotti sẽ phải làm sao?

Neymar vẫn gây lo ngại nghiêm trọng về thể lực

CLB Santos sẽ thi đấu trận gặp San Lorenzo tại giải Copa Sul-Americana ngày 21.5, và trận đấu với Gremio tại Campeonato Brasileiro ngày 24.5. Nhưng cả hai trận này, Neymar đã thông báo cho đội bóng anh không thể tham dự, vì cảm thấy khó chịu ở bắp chân vừa gặp phải trong trận thua trước Coritiba tỷ số 0-3 ngày 17.5. Đây là trận Neymar bị thay ra vì sai sót của trọng tài ở phút 68, trong lúc đang điều trị sự khó chịu bắp chân ở bên ngoài sân.

Neymar, sau niềm vui dự World Cup là sự lo lắng về tình trạng thể lực của anh có đáp ứng thi đấu với cường độ cao hay không Ảnh: Reuters

Xung quanh các diễn biến này, Neymar khẳng định mình không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, vẫn có thể thi đấu bình thường. Nhưng sau khi HLV Ancelotti công bố tên anh có trong danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Brazil dự World Cup, có tin Neymar đã thông báo cho Santos rằng, anh cần điều trị để hồi phục hoàn toàn ảnh hưởng ở bắp chân. Qua đó, sẽ vắng mặt hai trận tiếp theo của CLB. Trận Santos gặp Cuenca vào ngày 27.5, có thể Neymar sẽ trở lại thi đấu và sau đó anh đến tập trung cùng đội tuyển Brazil.

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Những vấn đề chấn thương của Neymar sẽ khiến HLV Ancelotti đau đầu, sau khi ra quyết định chọn anh tham dự World Cup 2026. Neymar trở lại đội tuyển sau hơn hai năm rưỡi vắng bóng, một sự trở lại lịch sử, nhưng sẽ phụ thuộc vào một kế hoạch rèn luyện thể lực nghiêm ngặt do những chấn thương hay tái phát mà tiền đạo này đã phải luôn đối mặt".

"Ông Ancelotti đã khẳng định rõ, sự hiện diện của Neymar là rất quan trọng đối với đội tuyển Brazil. Nhưng tại World Cup, một giải đấu luôn đòi hỏi khắt khe về thể chất và thể lực cần đảm bảo xuyên suốt.

Về điều này Neymar rất khó đáp ứng, vì kể từ khi hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi năm 2023, Neymar đã không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút mỗi trận một cách ổn định. Việc đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) phải đánh giá kỹ lưỡng Neymar trước khi xác nhận việc triệu tập anh, vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn", theo MARCA.

HLV Ancelotti sẽ phải giải bài toán sử dụng Neymar hợp lý nhất ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Một trong những yếu tố gây lo ngại nhất cho ban huấn luyện Selecao (đội tuyển Brazil) là liệu các khớp của Neymar có chịu đựng được cường độ của các trận đấu liên tiếp hay không. Gần đây, chính cầu thủ này đã chọn không tham gia một số trận đấu ở giải quốc nội để tránh thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Tại World Cup 2026, rất sân nhiều sân ở Mỹ có bề mặt sân kiểu này, và chỉ được phủ cỏ tự nhiên khoảng 2 tuần trước khi giải đấu diễn ra. Ngoài ra, việc Neymar thiếu thời gian thi đấu ở cấp độ quốc tế càng làm tăng thêm áp lực, khi cầu thủ này sẽ tham gia giải đấu mà chưa từng chơi một phút chính thức nào dưới thời HLV Ancelotti", MARCA nhấn mạnh.

Giải pháp của HLV Ancelotti với Neymar ra sao?

Có khả năng, HLV Ancelotti sẽ phải sử dụng Neymar thi đấu một cách bắt buộc để kiểm định tình trạng của anh, trong 1 hoặc 2 trận đấu chạy đà trước thềm World Cup 2026, theo MARCA. Đội tuyển Brazil dự kiến sẽ có các trận giao hữu gặp Panama vào ngày 1.6 trên sân nhà Maracana, và trận gặp đội Ai Cập vào ngày 7.5 tại Cleveland, Ohio (Mỹ).

Đây là hai trận đấu quan trọng để Selecao kiểm tra đội hình và đánh giá thể lực của toàn đội, trước khi chọn đội hình chính thức sẽ thi đấu các trận mở màn ở bảng C vào ngày 14.6.

HLV Ancelotti cũng vạch ra một kế hoạch quản lý cụ thể cho giải đấu: Về nguyên tắc, Neymar không được lên lịch thi đấu trọn vẹn các trận, mà chỉ đóng vai trò là người thay đổi cục diện trận đấu khi bế tắc, hoặc chơi những khoảng thời gian có kiểm soát tùy thuộc vào tỷ số, MARCA cho biết thêm.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C khá nhẹ nhàng, khi họ ra quân với trận gặp đội Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6, sau đó gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.