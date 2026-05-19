'Salmokji' trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Hàn Quốc

Nữ chính Kim Hye Yoon trong một cảnh phim Salmokji: Whispering Water Ảnh: Chụp màn hình trailer phim

Dẫn số liệu thống kê từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố ngày 18.5, hãng thông tấn Yonhap và tờ The Korea Times đồng loạt đưa tin, bộ phim kinh dị siêu nhiên Salmokji: Whispering Water chính thức vươn lên trở thành phim kinh dị Hàn Quốc có số lượng khán giả xem cao nhất mọi thời đại.

Cụ thể, chỉ trong ba ngày cuối tuần qua (từ thứ sáu đến chủ nhật), tác phẩm này đã thu hút thêm 90.972 lượt người xem, nâng tổng số khán giả đến xem tại rạp lên 3,17 triệu người. Thành tích ấn tượng này đã giúp Salmokji chính thức xô đổ kỷ lục mà bộ phim kinh dị kinh điển A Tale of Two Sisters (Câu chuyện hai chị em, ra mắt năm 2003) từng nắm giữ suốt 23 năm qua với 3,14 triệu lượt xem.

Sức hút từ dòng phim kinh dị tâm linh

Ghi nhận từ giới phê bình phim trên tờ The Korea Times, sức hút của Salmokji đến từ việc khai thác chất liệu tâm linh bản địa đầy ám ảnh kết hợp nhịp phim dồn dập. Khởi chiếu từ ngày 8.4, bộ phim xoay quanh hành trình của một đoàn làm phim do nữ đạo diễn trẻ Soo In (do ngôi sao Kim Hye Yoon thủ vai) dẫn đầu.

Để kịp hoàn thành các cảnh quay theo đúng thời hạn nghiêm ngặt của nhà sản xuất, cả ê-kíp liều lĩnh lội sâu vào một vùng đầm lầy hoang vắng. Khi thời gian cạn dần, họ nhận ra mình đã lún sâu vào một cái bẫy kinh hoàng của thiên nhiên và những thế lực siêu nhiên vô hình, không lối thoát.

Đáng chú ý, bối cảnh phim Salmokji thực chất là một hồ chứa nước có thật nằm tại huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong. Nơi đây từ lâu đã là tâm điểm của những lời đồn đại ma mị trong người dân địa phương, với lịch sử ghi nhận hàng loạt hiện tượng dị thường. Việc đưa một địa danh "bị nguyền rủa" có thật lên màn ảnh rộng càng kích thích trí tò mò của khán giả.

Trụ vững trước "cơn lốc" bom tấn ngoại

Theo báo cáo phân tích thị trường của Yonhap, dù chịu áp lực cạnh tranh nghẹt thở từ các dự án điện ảnh nước ngoài tại phòng vé cuối tuần qua, Salmokji vẫn thể hiện sức bền đáng kinh ngạc khi giữ vững vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu.

Dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc hiện tại vẫn là các bộ phim ngoại quốc, với bom tấn tiểu sử Michael thống trị ngôi vương khi có 470.375 vé bán ra chỉ trong 3 ngày cuối tuần. Theo sau lần lượt là siêu phẩm hoạt hình The Super Mario Galaxy Movie (123.558 vé bán ra) và bộ phim hài - chính kịch The Devil Wears Prada 2 (120.545 vé bán ra).

Dù xếp sau các đại diện từ Hollywood về tốc độ tăng trưởng tuần, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Salmokji đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ghi tên vào thế giới điện ảnh Hàn Quốc như một biểu tượng mới của dòng phim kinh dị siêu nhiên.