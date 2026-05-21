David Beckham chiêu mộ thành công Casemiro, Messi có đối tác như mơ tại Inter Miami

Casemiro chỉ chọn Inter Miami để sát cánh cùng Messi

Casemiro có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 và là đội trưởng, trong khi Neymar chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Casemiro sắp hết hạn hợp đồng với CLB M.U, tiền vệ kỳ cựu 34 tuổi này đã nói lời chia tay sân Old Trafford. Anh sẽ cùng đồng đội thi đấu trận cuối mùa vào ngày 24.5 tới đây gặp Brighton. Sau đó, đến tập trung đội tuyển Brazil.

Casemiro sẽ sát cánh cùng Messi tại Inter Miami sau World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Ngay trước thềm World Cup 2026, Casemiro sẽ trở thành cầu thủ tự do, anh qua đó cũng sớm cần xác định CLB mới để đầu quân và bước tiếp cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp ngay sau giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada kết thúc.

"Casemiro chỉ muốn Miami là điểm đến tiếp theo của mình, và rõ ràng là anh sẽ sớm ký hợp đồng. Cầu thủ người Brazil muốn kết thúc mùa giải tại M.U rồi ký hợp đồng với Inter Miami.

Các cuộc đàm phán giữa Inter Miami và Casemiro đã ở giai đoạn cuối cùng của thương vụ, sau khi hai bên đã có nhiều cuộc tiếp xúc lẫn nhau kể từ tháng 3 đến nay", Fabrizio Romano cho biết qua dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội X ngày 21.5, xác định lại những thông tin mà nhà báo này từng đề cập cách đây vài tháng.

Trong khi đó, theo báo hàng đầu tại Mỹ, The Athletic: "Inter Miami là điểm đến ưu tiên của tiền vệ người Brazil, Casemiro, với CLB hàng đầu của giải MLS này đang tiến rất gần đến thỏa thuận với cầu thủ kỳ cựu sắp chia tay CLB M.U. Thậm chí, Inter Miami và Casemiro còn đang thảo luận về một thỏa thuận riêng, qua đó sẽ tránh những vi phạm các quy tắc của MLS nếu xảy ra".

David Beckham đã giữ lời hứa đưa Casemiro về Inter Miami để sát cánh cùng Messi Ảnh: Reuters

Trong khi đó, CLB LA Galaxy nắm giữ quyền ưu tiên đàm phán với Casemiro, một cơ chế được gọi là "quyền phát hiện" tại MLS, và họ hy vọng sẽ thuyết phục anh đến Los Angeles.

Tuy nhiên, trên thực tế, Casemiro và gia đình chỉ muốn đến Inter Miami, vì hài lòng với dự án của CLB do ông David Beckham làm Chủ tịch và đồng sở hữu.

Casemiro cũng muốn thi đấu cùng Messi sau khi cả hai cùng kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế, sau kỳ World Cup 2026 khép lại. Hơn nữa, tại Miami, Casemiro và gia đình đều cảm nhận sẽ có cuộc sống cá nhân thoải mái hơn, theo The Athletic.

Kỳ chuyển nhượng thứ hai trong mùa giải MLS sẽ mở cửa vào ngày 13.7 tới đây, khi đó thương vụ Casemiro đến Inter Miami sẽ hoàn tất. Sự có mặt Casemiro sẽ giúp Messi là người hài lòng nhất, vì anh sẽ có một đối tác như mơ thay thế vị trí của người bạn thân Sergio Busquets, cầu thủ đã giải nghệ sau mùa giải 2025 khép lại.