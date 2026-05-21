Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Đức gọi lại thủ môn Neuer đã 40 tuổi dự World Cup 2026

Giang Lao
21/05/2026 19:09 GMT+7

Ngày 21.5, HLV Julian Nagelsmann đã gây bất ngờ lớn khi quyết định gọi thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer hiện 40 tuổi vào thành phần 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Đức dự World Cup 2026.

Trở lại, Neuer lấy luôn vị trí số 1 ở đội tuyển Đức

Neuer đã giải nghệ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau EURO 2024. Thủ môn kỳ cựu này khi đó giữ thành tích cực khủng, với 51 trận giữ sạch lưới sau tổng cộng 124 lần khoác áo đội tuyển. Neuer cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014, hạng ba năm 2010 và hạng ba tại EURO 2012.

Giải nghệ sau hai năm, Neuer vẫn có suất dự World Cup 2026 và lấy luôn vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Đức

Sau giải nghệ sự nghiệp quốc tế, Neuer vẫn là thủ môn số 1 của CLB Bayern Munich, trong đó ở mùa giải 2025 - 2026 vừa kết thúc, thủ môn này thi đấu tổng cộng 37 trận, tiếp tục vô địch Bundesliga và vào bán kết Champions League.

Gọi lại Neuer, cũng đồng nghĩa HLV Nagelsmann chính thức loại thủ môn Ter Stegen của CLB Barcelona đang cho Girona mượn. Ở đội tuyển Đức, Neuer sẽ cạnh tranh vị trí với hai thủ môn còn lại gồm Oliver Baumann và Alexander Nubel.

Trong khi đó, ở hàng thủ HLV Nagelsmann lựa chọn những cái tên quen thuộc như Pascal Grob, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah hay Malick Thiaw. Các tiền vệ và tiền đạo bao gồm các ngôi sao hàng đầu như Nick Woltemade, Florian Wirtz, Leroy Sane, Kai Havertz, Leon Goretzka, Jamal Musiala…

Thành phần của đội tuyển Đức được đánh giá quy tụ những ngôi sao tốt nhất hiện nay và đang ở độ chín tài năng, họ sẽ được dẫn dắt bởi các tên tuổi kỳ cựu và giàu kinh nghiệm như thủ môn Neuer, trung vệ Rudiger và cả đội trưởng Joshua Kimmich.

Theo báo chí Đức, việc HLV Nagelsmann gọi lại Neuer, ông cũng sẽ quyết định trao vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Đức cho thủ môn kỳ cựu này, dù hai năm qua không thi đấu cho đội tuyển. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp của Neuer.

Mặc dù vậy, quyết định này đã gây thất vọng lớn cho thủ môn Baumann, người thi đấu chính toàn bộ các trận vòng loại World Cup 2026 với đội tuyển Đức. Giờ đây, Baumann chỉ là lựa chọn số 2, thay thế Neuer khi thủ môn này chấn thương hoặc bị ảnh hưởng phong độ, theo nhà báo Florian Plettenberg của kênh Sky.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức nằm ở bảng E, họ thi đấu trận ra quân gặp Curacao lúc 0 giờ ngày 15.6, gặp Bờ Biển Ngà lúc 3 giờ ngày 21.6 và gặp Ecuador lúc 3 giờ ngày 26.6.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026

Thủ môn: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nubel

Hậu vệ: Joshua Kimmich (đội trưởng), Nico Schlotterbeck, David Raum, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Antonio Rudiger, Nathaniel Brown, Malick Thiaw

Tiền vệ: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lennart Karl, Angelo Stiller, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Leroy Sane, Felix Nmecha, Nadiem Amiri, Pascal Gross

Tiền đạo: Kai Havertz, Deniz Undav, Jamie Leweling, Nick Woltemade, Maximilian Beier

Những tình huống nào sẽ tạo sự khác biệt ở World Cup 2026?

