Khán giả Việt Nam xem World Cup 2026 trên những kênh nào?

Chỉ còn ít tuần nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Trong khi tại nhiều quốc gia, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa ngã ngũ, người hâm mộ VN đã có thể yên tâm khi Đài truyền hình VN (VTV) chính thức sở hữu bản quyền truyền thông giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Không chỉ dừng ở sóng truyền hình quốc gia, World Cup 2026 năm nay còn được phủ rộng trên nhiều nền tảng như TV360 hay MyTV, giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn theo dõi 104 trận đấu trên đa thiết bị và không gian xem khác nhau.

N HIỀU LỰA CHỌN CHO NGƯỜI HÂM MỘ

VTV nắm quyền khai thác World Cup 2026 trên đa nền tảng gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và trình chiếu công cộng. Các trận đấu và chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 sẽ được phát trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV10 và ứng dụng VTVGo. VTV cũng là đơn vị duy nhất sở hữu quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức các hoạt động xem bóng đá tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim hay địa điểm công cộng.

Khán giả VN yêu mến “Cỗ xe tăng Đức” sẽ được theo dõi màn trình diễn của đội bóng này tại World Cup trên đa dạng nền tảng ẢNH: AFP

VTV cũng đã nhanh chóng tìm kiếm các đối tác chia sẻ và khai thác nội dung nhằm mở rộng khả năng tiếp cận World Cup 2026 tới khán giả VN. Trong đó, MyTV của VNPT là đơn vị đầu tiên đạt thỏa thuận tiếp sóng cùng VTV. Theo VNPT, người dùng MyTV có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu World Cup 2026 thông qua hệ thống kênh VTV trên hạ tầng truyền hình, internet và di động của đơn vị này. TV360 của Viettel Telecom cũng công bố hợp tác cùng VTV để phát trọn vẹn World Cup 2026 trên điện thoại thông minh, ti vi thông minh và máy tính bảng. Việc nhiều nền tảng cùng tham gia phát sóng giúp khán giả VN có thêm lựa chọn theo dõi World Cup trên nhiều thiết bị, không gian xem khác nhau cũng như các phong cách bình luận phù hợp sở thích cá nhân.

S IẾT MẠNH VI PHẠM BẢN QUYỀN TRƯỚC THỀM World Cup

Bên cạnh câu chuyện phát sóng, vấn đề bản quyền tiếp tục là chủ đề "nóng" trước mỗi kỳ World Cup. Nhiều năm qua, các đơn vị truyền hình tại VN phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua bản quyền World Cup nhưng lại phải đối mặt tình trạng trận đấu bị phát lậu tràn lan trên internet. Nhiều website, fanpage hay nền tảng trực tuyến phát sóng trái phép các trận đấu, chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ hoặc điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến.

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất thời gian qua là đường dây Xôi Lạc TV. Đầu tháng 2.2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phát lậu bóng đá. Theo điều tra, hệ thống Xôi Lạc TV tổ chức phát sóng trái phép các trận bóng đá, gắn quảng cáo cá độ trực tuyến, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 38 bị can liên quan vụ án. Công an tỉnh Hưng Yên cũng vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến nhiều trang web phát lậu bóng đá như: Ca khia TV, Ra khoi TV, Caheo TV. Nhóm này thu, phát lậu các giải bóng đá lớn, thu lợi từ quảng cáo cá độ và đang chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026. Mới đây, Đại sứ quán Anh và Bắc Ireland tại VN đã gửi thư cảm ơn các cơ quan chức năng VN vì những nỗ lực xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, Bộ Công an cũng liên tiếp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số và giải trí. Động thái này diễn ra sau khi có Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 5.5.2026 về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc siết chặt xử lý phát lậu không chỉ bảo vệ quyền lợi của các đơn vị sở hữu bản quyền mà còn giúp người xem tiếp cận nội dung chính thống, an toàn và chất lượng hơn.