'Lão tướng' hay nhất World Cup 2026: Ronaldo, Neymar khó sánh được với Messi?

Messi vẫn quá khác biệt

Nếu chỉ xét về yếu tố chuyên môn, Lionel Messi vẫn là "lão tướng" được đánh giá cao nhất. Không còn bùng nổ bằng những pha rê bóng liên tục như thời đỉnh cao, nhưng thủ quân đội tuyển Argentina hiện tại chơi bóng theo cách thông minh và hiệu quả hơn rất nhiều. Tại Inter Miami lẫn đội tuyển Argentina, Messi giờ đây thường lùi sâu để làm bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra những đường chuyền quyết định. Chính sự thay đổi ấy giúp anh duy trì đẳng cấp, tỏa sảng đều đặn ở tuổi 38.

Với nhiều người hâm mộ, World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu nữa dành cho Messi, mà giống như sân khấu cuối cùng để thế giới bóng đá tri ân một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tờ Times of India cho rằng đây có thể là kỳ World Cup mang tính biểu tượng cho hành trình huy hoàng của Messi, còn FIFA cũng xem anh là một trong những huyền thoại chuẩn bị khép lại chương cuối tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Messi đã ghi 12 bàn, 5 kiến tạo cho Inter Miami sau 13 trận mùa này. Anh sẽ tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Không chỉ được đánh giá cao về mặt hình ảnh, Messi còn là ứng viên nặng ký ở các danh hiệu cá nhân. Theo Oddschecker, Messi hiện có tỷ lệ cược khoảng 12/1 cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026, cao hơn Cristiano Ronaldo và chỉ xếp sau những chân sút trẻ như Kylian Mbappe hay Harry Kane. Nhiều nhà cái cũng xếp Messi vào nhóm ứng viên cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng World Cup.



Đó là điều không bất ngờ. Ở một giải đấu ngắn ngày như World Cup, chỉ cần vài khoảnh khắc thiên tài cũng đủ để thay đổi cục diện. Và Messi là mẫu cầu thủ hiếm hoi vẫn còn khả năng làm điều đó một cách đều đặn.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo mang đến một hình ảnh khác. Ở tuổi 41, CR7 không còn khả năng di chuyển với cường độ cao như trước. Nhưng cũng đừng coi thường cựu sao MU. Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại sở hữu dàn vệ tinh chất lượng với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao hay Joao Felix. Điều đó giúp Ronaldo không cần lùi sâu tham gia quá nhiều vào lối chơi, mà có thể tập trung tối đa cho nhiệm vụ dứt điểm. Fox Sports vẫn xếp Ronaldo trong nhóm ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu Golden Boot World Cup 2026. Một số nhà cái đưa ra tỷ lệ khoảng 20/1 cho khả năng CR7 trở thành Vua phá lưới giải đấu.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Ronaldo là thể lực. World Cup 2026 sẽ có nhiều trận đấu hơn do số đội tăng lên 48. Mật độ thi đấu dày và yêu cầu pressing liên tục khiến các cầu thủ lớn tuổi gặp nhiều bất lợi hơn trước. Ronaldo có thể tạo ra vài khoảnh khắc bùng nổ, nhưng để duy trì tầm ảnh hưởng suốt giải là điều không đơn giản.

Ở vị trí trung phong cắm, Ronaldo cần các vệ tinh chơi hay để tỏa sáng ẢNH: REUTERS

Neymar và Modric thì sao?

Nếu Messi là cái tên ổn định nhất, Neymar lại là trường hợp khó lường nhất. Chấn thương liên tiếp trong vài năm qua khiến sự nghiệp của ngôi sao Brazil bị ảnh hưởng đáng kể. Ngay cả HLV Carlo Ancelotti cũng khẳng định ông chỉ gọi Neymar lên tuyển nếu cầu thủ này đạt thể trạng và phong độ tốt nhất.

Nhưng nếu đạt trạng thái thể lực lý tưởng, Neymar vẫn là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến cực lớn. Brazil hiện có nhiều cầu thủ giàu tốc độ như Vinicius, Raphinha hay Endrick, nên Neymar không còn phải "gánh đội" như trước. Anh có thể chơi tự do hơn trong vai trò kết nối và sáng tạo.



Trong khi đó, Luka Modric có lẽ là “lão tướng” đặc biệt nhất tại World Cup 2026. Croatia không còn mạnh như thời giành ngôi á quân năm 2018 hay hạng ba năm 2022, nhưng Modric vẫn là linh hồn trong cách vận hành lối chơi của đội bóng áo caro.

Dĩ nhiên, ở tuổi 40, rất khó để Modric cạnh tranh các danh hiệu cá nhân lớn như Cầu thủ xuất sắc nhất giải hay Vua phá lưới. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở khả năng điều tiết trận đấu, kiểm soát nhịp độ và duy trì bản sắc cho Croatia. Nói cách khác, Modric là mẫu cầu thủ giúp đội bóng chơi tốt hơn thay vì trực tiếp định đoạt trận đấu bằng thống kê.

Nhìn tổng thể, Messi vẫn là “lão tướng” có khả năng tỏa sáng cao nhất tại World Cup 2026. Không chỉ vì anh còn duy trì đẳng cấp chuyên môn rất cao, mà bởi đội tuyển Argentina đang là tập thể hoàn thiện nhất trong nhóm các đội sở hữu siêu sao lớn tuổi.

Messi giờ đây không còn cần ghi bàn liên tục để trở thành trung tâm. Chỉ cần một đường chuyền, một pha xử lý hay một khoảnh khắc thiên tài, anh vẫn đủ sức thay đổi cả trận đấu. World Cup 2026 có thể sẽ là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến thế hệ huyền thoại của Messi, Ronaldo, Modric hay Neymar cùng xuất hiện trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Và cũng như tại Qatar năm 2022, sẽ không bất ngờ nếu người được nhắc đến nhiều nhất sau cùng vẫn là Lionel Messi.



