Đội tuyển Brazil họp khẩn, sự thật về suất dự World Cup của Neymar được hé lộ

ESPN Brasil vừa tiết lộ thông tin liên quan chấn thương bắp chân của Neymar mới đây, và đã thực sự gây sốc cho người hâm mộ đội tuyển Brazil. Theo đó, kênh truyền hình này dựa trên các nguồn tin thân cận của mình xác nhận, Neymar bị chấn thương bắp chân rất nghiêm trọng, hiện chưa rõ khi nào cầu thủ 34 tuổi này sẽ hồi phục hoàn toàn.

Ngày trở lại của Neymar ở đội tuyển Brazil tiếp tục bị nghi ngờ

"CLB Santos đã báo cáo rằng, Neymar chỉ bị "phù nhẹ" ở bắp chân, và thậm chí có thể ra sân trong trận đấu vào ngày 27.5 (giờ Việt Nam), trước khi anh đến tập trung đội tuyển Brazil.

Tuy nhiên, hiện nay Santos xác nhận lại, Neymar sẽ không thể thi đấu trận nào cho đến khi anh đến tập trung đội tuyển (sau ngày 27.5), nhằm tránh xảy ra thêm rắc rối với chấn thương mới nhất vừa gặp phải. Thông tin này khiến ban huấn luyện đội tuyển Brazil hết sức tức giận, họ cho rằng Santos đã mập mờ với chấn thương của Neymar, gây khó cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển", ESPN Brasil cho biết.

Nếu Neymar không thi đấu trận nào cho Santos trước khi đến tập trung đội tuyển, thì khả năng cầu thủ này ra sân một trong hai trận chạy đà của Selecao ngay trước thềm World Cup 2026 cũng cực kỳ thấp.

Đó là trận đội tuyển Brazil gặp Panama lúc 4 giờ 30 ngày 1.6 (giờ Việt Nam) tại Rio de Janeiro để chia tay các CĐV nhà, trước khi bay sang Mỹ bắt đầu hành trình dự World Cup. Tại Mỹ, đội tuyển Brazil còn gặp Ai Cập tại Cleveland, Ohio lúc 5 giờ ngày 7.6 để kiểm tra đội hình lần cuối, trước khi thi đấu trận ra quân tại bảng C gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Sau đó, họ sẽ gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

HLV Ancelotti chịu sức ép lớn sau khi đưa Neymar vào đội tuyển Brazil dự World Cup

Với hai trận giao hữu trước thềm World Cup 2026, HLV Ancelotti đã xác định sẽ kiểm nghiệm sự trở lại của Neymar sau hơn hai năm rưỡi chia tay đội tuyển Brazil. Mặc dù vậy, nếu vẫn giữ ngôi sao này trong danh sách dự World Cup 2026, có nhiều khả năng HLV Ancelotti không thể tung anh ra sân trong cả hai trận đấu sắp tới, do tình trạng chấn thương của Neymar cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Trước khi HLV Ancelotti công bố danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 có tên Neymar khoảng một ngày, báo chí Brazil cho biết, Liên đoàn Bóng đá nước này (CBF) đã bí mật cử đội ngũ y tế đến kiểm tra chấn thương của Neymar. Tuy nhiên, trên thực tế điều này không xảy ra, các chuyên gia y tế của CBF chỉ nhận báo cáo từ Santos, và họ đã bị "qua mặt", ESPN Brasil tiết lộ.

Cùng thời điểm, trên chương trình Futebol no Rio của nhà báo Luciano Vincler đã tiết lộ sự thật về suất dự World Cup của Neymar.

Theo đó, Luciano Vincler khẳng định, HLV Ancelotti không có ý định triệu tập Neymar, nhà cầm quân người Ý này đã nghiêng về khả năng chọn Joao Pedro từ CLB Chelsea. Thế nhưng, các quan chức của CBF đã gây áp lực lên Ancelotti, họ liên tục đề nghị ông phải đưa Neymar vào danh sách dự World Cup, khi đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân này.

"Cuối cùng, Ancelotti đã thay đổi quan điểm khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2030. CBF lo ngại, việc không đưa Neymar đến World Cup, các nhà tài trợ lớn sẽ rút lui, và họ sẽ không thể đáp ứng yêu cầu tài chính để gia hạn hợp đồng với ông Ancelotti, HLV đội tuyển nhận lương cao nhất thế giới hiện nay, khoảng 11,5 triệu USD/năm. Ngoài ra, CBF cũng lo ngại sự phản ứng từ người hâm mộ nếu Neymar bị loại khỏi đội hình", Luciano Vincler cho biết thêm.

Vì vậy, với tình trạng của Neymar hiện nay đang đặt HLV Ancelotti, CBF và đội tuyển Brazil vào tình thế rất căng thẳng.

Dự kiến, cuộc họp trước ngày 27.5 sẽ đánh giá về khả năng Neymar kịp hồi phục chấn thương hay không, khi cầu thủ này và các đồng đội đến tập trung. Họ cũng sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc. Trường hợp không khả thi, có khả năng Neymar sẽ chia tay World Cup 2026 khi còn chưa bắt đầu.