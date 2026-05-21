Bóng đá Brazil 'dậy sóng': HLV Ancelotti ưu tiên danh tiếng hơn phong độ?

Nhiều ngôi sao châu Âu bị loại dù chơi bùng nổ

Một trong những trường hợp gây tranh cãi lớn nhất là Joao Pedro. Tiền đạo của Chelsea vừa trải qua mùa giải được xem là hay nhất sự nghiệp khi ghi 15 bàn và có 5 kiến tạo tại Premier League. Không chỉ là chân sút nổi bật của đội bóng thành London, Joao Pedro còn được người hâm mộ Chelsea bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải 2025-2026 với hơn 60% phiếu bầu.

Trong bối cảnh hàng công Brazil thiếu sự ổn định, nhiều người tin rằng Joao Pedro gần như chắc chắn sẽ có vé dự World Cup. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị gạch tên.

Quyết định này khiến dư luận Brazil phản ứng mạnh đến mức HLV Carlo Ancelotti phải trực tiếp lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi tới học trò.

“Một số cầu thủ sẽ không hài lòng với danh sách này. Tôi xin lỗi và muốn cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi. Joao Pedro có lẽ xứng đáng được góp mặt sau mùa giải tại châu Âu, nhưng chúng tôi đã chọn phương án khác”, chiến lược gia người Ý thừa nhận.

Joao Pedro (bìa phải) là cái tên gây sốc nhất khi bị HLV Ancelotti loại

Không chỉ Joao Pedro, Antony cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau quãng thời gian bị xem là “bom xịt” tại Manchester United, cầu thủ 26 tuổi hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Real Betis. Antony ghi 14 bàn, có 10 kiến tạo tại La Liga và trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Betis cạnh tranh suất dự Champions League.

Antony đăng tải bài viết trên trang cá nhân về việc lỡ cơ hội dự World Cup

Phong độ của Antony thậm chí còn được đánh giá cao hơn một số cầu thủ tấn công có tên trong danh sách cuối cùng của Brazil. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Ajax vẫn bị loại. Sau khi danh sách được công bố, Antony đăng tải dòng trạng thái đầy tiếc nuối trên Instagram: “Dĩ nhiên nỗi buồn vẫn còn sau khi lỡ thêm một kỳ World Cup cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi tự hào về những gì mình đã làm được. Tôi sẽ tiếp tục làm việc vì giấc mơ này vẫn còn sống”.

Không ít CĐV Brazil cho rằng danh sách lần này phản ánh một thực tế đáng lo ngại: phong độ ở cấp CLB không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối trong cách Brazil lựa chọn nhân sự.

Neymar vẫn là trung tâm của tranh cãi

Trong khi nhiều cầu thủ chơi nổi bật bị loại, Neymar tiếp tục là cái tên xuất hiện ở World Cup. Và cũng như nhiều năm qua, anh lại trở thành trung tâm của mọi cuộc tranh luận.

Ngôi sao 34 tuổi chưa thi đấu cho đội tuyển Brazil kể từ tháng 10.2023 sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Quãng thời gian khoác áo Al Hilal gần như bị phá hỏng bởi những vấn đề thể lực liên tiếp. Ngay cả khi trở lại Santos, Neymar cũng chưa cho thấy phiên bản bùng nổ như trước.

Mùa giải 2026, Neymar mới ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo tại giải vô địch quốc gia Brazil - con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh những tiền đạo đang đạt phong độ cao ở châu Âu. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào Neymar nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Neymar chưa thể tìm lại phong độ sau quãng thời gian dài chấn thương

“Chúng tôi theo dõi Neymar suốt năm qua và nhận thấy gần đây cậu ấy cải thiện thể trạng, thi đấu ổn định hơn. Ở một số vị trí, chúng tôi ưu tiên kinh nghiệm”, HLV trưởng Brazil giải thích.

Nhưng chính cụm từ “ưu tiên kinh nghiệm” lại khiến nhiều người hâm mộ phản ứng. Với họ, Brazil đang tiếp tục mắc sai lầm quen thuộc: giữ lại những biểu tượng vì giá trị thương mại, hình ảnh và sức ảnh hưởng, thay vì lựa chọn các cầu thủ xứng đáng nhất về chuyên môn ở thời điểm hiện tại.

Neymar rõ ràng vẫn là gương mặt mang tính biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil suốt hơn một thập kỷ qua. Anh là thủ lĩnh, là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt và cũng là nhân vật thu hút truyền thông nhiều nhất của Selecao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ World Cup không phải nơi dành cho hoài niệm.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, cường độ vận động và trạng thái thể lực cực cao. Một Neymar liên tục chấn thương suốt gần 2 năm bị xem là canh bạc đầy rủi ro, nhất là khi Brazil đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu năng lượng và có phong độ tốt hơn.

HLV Ancelotti đang đánh cược với áp lực khổng lồ

Với người hâm mộ Brazil, World Cup luôn là mục tiêu tối thượng. Đội bóng áo vàng xanh đã chờ đợi chức vô địch thế giới suốt hơn 20 năm và áp lực dành cho Ancelotti là cực lớn.

Chính vì vậy, bất kỳ quyết định gây tranh cãi nào cũng sẽ lập tức bị soi xét. Nếu Brazil thành công, Neymar sẽ được xem như lựa chọn đúng đắn về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh. Nhưng nếu thất bại, Ancelotti gần như chắc chắn sẽ bị chỉ trích vì đã ưu tiên danh tiếng hơn phong độ thực tế.

HLV Carlo Ancelotti đang đối mặt với áp lực rất lớn

Danh sách World Cup lần này không chỉ là câu chuyện nhân sự. Nó phản ánh triết lý mà Brazil đang theo đuổi: giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa phong độ và tên tuổi, giữa tương lai và quá khứ, Selecao dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của những biểu tượng cũ. Và đó có thể là điều khiến người hâm mộ Brazil lo lắng nhất trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.