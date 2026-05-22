Ronaldo chơi cực hay, cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League

Ronaldo bùng nổ, bật khóc ngày đạt được ước nguyện

Sự chờ đợi đã kết thúc. Trong mùa giải thứ tư tại Al Nassr và sau 124 bàn thắng tại Ả Rập Xê Út, Ronaldo đã nâng cao chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Danh hiệu đầu tiên của anh ở cấp CLB kể từ năm 2021, sau khi anh giành Cúp nước Ý với Juventus.

CR7 đã phá bỏ vận rủi, lập cú đúp, xúc động rơi nước mắt và nâng cao chiếc cúp thứ 37 trong sự nghiệp. Giờ đây, anh bước đi với nụ cười rạng rỡ, hướng tới World Cup 2026. Anh đã nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia lần thứ 10 cùng Al Nassr và cuối cùng đã trở thành "Ronaldo của Ả Rập Xê Út".

Ronaldo cuối cùng cũng mãn nguyện nâng cao cúp vô địch Saudi Pro League

Danh hiệu vô địch Saudi Pro League của Ronaldo cũng làm vơi đi rất nhiều nỗi buồn, khi anh cùng đồng đội đánh mất chiếc cúp vô địch giải AFC Champions League Two trước Gamba Osaka chỉ vài ngày trước đây.

Ronaldo đã dồn mọi năng lượng vào trận đấu quyết định với Damac, khi chỉ cần giành chiến thắng là lên ngôi vô địch. Một trận đấu áp đảo của Al Nassr ngay sân nhà Al Awwal Park, khi Sadio Mane bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Joao Felix mở tỷ số 1-0 ngay phút 30. Vào đầu hiệp 2, Coman nâng tỷ số lên 2-0 bảo đảm chiến thắng cho Al Nassr.

Khi Damac vùng vẫy tìm được bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 57 từ chấm 11 m do Sylla ghi để thắp lại hy vọng đảo ngược cục diện để trụ hạng, Ronaldo đã kịp lên tiếng và dập tắt mọi hy vọng của đối thủ.

Danh thủ 41 tuổi này liên tiếp ghi bàn các phút 62 và 80, trong đó có một quả sút phạt tuyệt đẹp, giúp Al Nassr vượt lên dẫn lại 4-1 và cầm chắc chiến thắng trong tay. Các bàn thắng này cũng giúp Ronaldo có tổng cộng 974 bàn thắng trong sự nghiệp, ngày càng gần hơn cột mốc 1.000 bàn thắng của mình.

Ronaldo và gia đình trong ngày đón niềm vui cùng CLB Al Nassr

Ở cuối trận, khi được rút khỏi sân để nghỉ ngơi, Ronaldo đã bật khóc. Anh cảm thấy như đã trút được gánh nặng sau bao dồn nén để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr, và đến nay mới thành công.

Với chức vô địch Saudi Pro League, Ronaldo cũng đã có cho mình chính thức 33 danh hiệu vô địch ở cấp CLB, sẽ là 34 nếu tính cả danh hiệu vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng không được FIFA công nhận.

"Điều này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Tiến lên Al Nassr!", Ronaldo bày tỏ tâm trạng sau khi nâng cao cúp vô địch Saudi Pro League, danh hiệu anh mơ ước lâu nay.

Sau thành công cùng Al Nassr, Ronaldo sẽ hướng đến World Cup 2026 với giấc mơ vô địch và hoàn tất trọn bộ sưu tập các danh hiệu vô địch của mình, sau chức vô địch EURO và 2 chức vô địch UEFA Nations League.