Báo Anh: HLV Tuchel gây sốc loại một loạt công thần của ‘Tam sư’, có Maguire

HLV Tuchel sẽ công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Anh dự World Cup 2026, dự kiến vào khoảng 17 giờ ngày 22.5 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, 24 giờ trước ngày công bố, trung vệ Harry Maguire là người đầu tiên lên tiếng xác nhận anh đã bị loại.

Trung vệ Harry Maguire của CLB M.U thừa nhận, anh đã bị sốc khi biết HLV Tuchel loại mình khỏi danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Tôi thật sốc. Tôi tự tin rằng, mình có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia trong mùa hè này sau mùa giải vừa qua. Tôi rất thất vọng về quyết định này. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất", Maguire nói với nhà báo Ben Jacobs của kênh talkSPORT. Sau đó, Maguire cũng chia sẻ thông điệp này trên mạng xã hội, chính thức xác nhận mình đã bị HLV Tuchel loại khỏi danh sách dự World Cup 2026.

Không chỉ có Maguire, báo chí Anh như BBC Sport, The Athletic và Telegraph Football cũng xác nhận, các ngôi sao như Phil Foden, Cole Palmer, Lewis Hall, Adam Wharton, Luke Shaw, Fikayo Tomori và Morgan Gibbs-White cũng đều sẽ bị loại khỏi danh sách của Tuchel. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức lại gây sốc sử dụng các cựu binh như tiền vệ Jordan Henderson (35 tuổi), hậu vệ Dan Burn (34 tuổi) và trung vệ Jarell Quansah (của Bayer Leverkusen).

"Tuchel là người đàn ông bị ghét nhất ở nước Anh hiện nay", dư luận báo chí Anh mô tả, sau khi bản danh sách các cầu thủ bị loại toàn ngôi sao trên hé lộ với công chúng.

Đội tuyển Anh của HLV Tuchel có những ai?

Vậy HLV Tuchel đã chọn những ai vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026? Theo đó, một đội hình dự kiến sẽ có đến 90% khả năng được công bố, với một vị trí vẫn chưa được quyết định, theo talkSPORT. Các báo như BBC Sport, The Athletic và Telegraph Football cũng đã xác nhận.

Loại nhiều công thần đội tuyển Anh, HLV Tuchel là người bị ghét nhất ở nước Anh hiện nay, theo báo chí Anh Ảnh: Reuters

Bao gồm, 3 thủ môn của đội tuyển Anh sẽ là Pickford, Dean Henderson và Trafford. Các hậu vệ Reece James, Quansah, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Burn, Lewis-Skelly (chưa chắc chắn). Tiền vệ là Rice, Anderson, Mainoo, Henderson, Rogers, Eze, Jude Bellingham. Và các tiền đạo gồm Saka, Madueke, Rashford, Gordon, Kane, Watkins và Toney.

Trong khi đó, theo Daily Mail, ở vị trí thủ môn, có thể Nick Pope sẽ thay Trafford, và Lewis Hall có thể sẽ thay cho Lewis-Skelly ở vị trí hậu vệ. Còn lại, tất cả các vị trí gần như sẽ là sự lựa chọn của HLV Tuchel cho đội tuyển Anh, để chuẩn bị đến Mỹ, Mexico và Canada "đưa cúp vô địch" World Cup trở về nhà. Lần gần nhất và duy nhất cho đến nay, đội tuyển Anh vô địch World Cup là năm 1966 trên sân nhà.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L, họ ra quân gặp Croatia lúc 3 giờ ngày 18.6, gặp Ghana lúc 3 giờ ngày 24.6 và gặp Panama lúc 4 giờ ngày 28.6.