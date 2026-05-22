Vô địch Saudi Pro League ở tuổi 41, Ronaldo vẫn bật khóc như lần đầu giành cúp

Ronaldo giải tỏa áp lực sau 3 năm trắng tay

Rạng sáng 22.5.2026 (theo giờ Việt Nam), Al-Nassr đánh bại Damac với tỷ số 4-1 trên sân Alawwal Park ở Riyadh để chính thức đăng quang ở vòng đấu cuối cùng. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử CLB, đồng thời là lần đầu tiên Al-Nassr lên ngôi kể từ khi Ronaldo cập bến hồi tháng 1.2023.

Bước vào trận đấu quyết định, Al-Nassr chịu áp lực lớn khi chỉ hơn Al-Hilal sít sao trong cuộc đua vô địch. Ở vòng trước, đội bóng của Ronaldo từng đánh rơi lợi thế theo cách khó tin khi thủ môn Bento mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút bù giờ, phản lưới nhà khiến Al-Hilal gỡ hòa 1-1.

Cristiano Ronaldo bật khóc, lần đầu vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr

Không muốn sai lầm lặp lại, Al-Nassr nhập cuộc đầy quyết tâm trước Damac. Cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane mở tỷ số ở phút 31 sau một pha phối hợp đẹp mắt. Sang hiệp 2, Kingsley Coman nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn.

Damac có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công Morlaye Sylla, nhưng Ronaldo nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ bằng màn trình diễn đẳng cấp.

Siêu sao 41 tuổi ghi 2 bàn ở các phút 62 và 80 để ấn định chiến thắng 4-1 cho Al-Nassr. Trong đó, bàn thắng đầu tiên đến từ tình huống đá phạt hàng rào ở góc hẹp cực kỳ đẹp mắt - điều vốn hiếm thấy trong những năm gần đây của Ronaldo.

Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn thể hiện vai trò thủ lĩnh xuyên suốt trận đấu. Anh liên tục thúc giục đồng đội duy trì cường độ pressing và giữ sự tập trung trong thời điểm Damac vùng lên sau bàn rút ngắn tỷ số. Ở tuổi 41, cựu sao Real Madrid vẫn cho thấy nguồn năng lượng đáng kinh ngạc cùng khát khao chiến thắng gần như không thay đổi theo thời gian.

Hai pha lập công này cũng giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này lên con số 28 sau 30 trận.

Theo thống kê từ ESPN, Ronaldo đã ghi tổng cộng 123 bàn thắng cho Al-Nassr chỉ sau 142 trận kể từ khi chuyển đến Ả Rập Xê Út. Thành tích này chỉ còn kém 18 bàn so với tổng số pha lập công anh từng ghi cho Manchester United, dù thi đấu ít hơn tới 204 trận.

Điều đáng chú ý là trong suốt hơn 3 năm qua, Ronaldo từng nhiều lần bị hoài nghi về quyết định chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Không ít ý kiến cho rằng anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và chỉ chọn giải đấu này vì yếu tố tài chính. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực kỳ ổn định và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Danh hiệu lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo bởi Al-Nassr từng trải qua nhiều thất bại đau đớn trong các cuộc đua vô địch trước đó. Mùa giải năm ngoái, họ hụt hơi ở giai đoạn cuối trước Al-Hilal. Tại AFC Champions League Two mùa này, Al-Nassr cũng vừa gây thất vọng khi thua Gamba Osaka ngay trên sân nhà ở trận chung kết.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Ronaldo bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc nhanh chóng gây xúc động mạnh với người hâm mộ. Đó không chỉ là cảm xúc của một danh hiệu, mà còn là sự giải tỏa sau quãng thời gian dài chịu áp lực và kỳ vọng khổng lồ.

Ronaldo đã có mọi danh hiệu lớn nhỏ nhưng vẫn thể hiện khát khao rất lớn ở tuổi 41 ẢNH: REUTERS

HLV Jorge Jesus thay Ronaldo ra nghỉ ở những phút cuối để tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận tràng pháo tay từ khán giả nhà. Sau đó, Ronaldo trở thành trung tâm của màn ăn mừng khi đánh trống cùng CĐV Al-Nassr, rồi chia vui với đồng đội, gia đình và vị hôn thê Georgina Rodriguez trước khi nâng cao chiếc cúp vô địch.

Hình ảnh Ronaldo ôm các con và đứng giữa biển người hâm mộ trên sân Alawwal Park cũng cho thấy ý nghĩa rất lớn của danh hiệu này với cá nhân anh. Dù đã sở hữu gần như mọi vinh quang trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn thể hiện cảm xúc nguyên vẹn như những ngày đầu chinh phục bóng đá đỉnh cao.

Chức vô địch Saudi Pro League cũng giúp Ronaldo hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội ở 5 nền bóng đá khác nhau gồm Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ả Rập Xê Út.

Ronaldo thay đổi bộ mặt bóng đá Ả Rập Xê Út

Ronaldo gia nhập Al-Nassr sau cuộc chia tay đầy căng thẳng với Manchester United và HLV Erik ten Hag cuối năm 2022. Anh ký hợp đồng có giá trị khoảng 178 triệu bảng/năm để trở thành biểu tượng cho sự phát triển của bóng đá Ả Rập Xê Út.

Sự xuất hiện của Ronaldo được xem là bước ngoặt lớn với Saudi Pro League. Sau thương vụ này, hàng loạt ngôi sao hàng đầu châu Âu như Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante, Riyad Mahrez hay Sadio Mane cũng lần lượt chuyển đến thi đấu tại Ả Rập Xê Út.

Khoảnh khắc hài hước Ronaldo đánh trống ăn mừng cùng các CĐV ẢNH: REUTERS

Trước danh hiệu Saudi Pro League mùa này, Ronaldo mới chỉ giành được Arab Club Champions Cup năm 2023 cùng Al-Nassr. Tuy nhiên, theo ESPN, giải đấu này không thuộc hệ thống danh hiệu được FIFA công nhận.

Mùa hè năm nay, Ronaldo sẽ tiếp tục cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới World Cup 2026 - giải đấu lớn thứ 6 trong sự nghiệp quốc tế của anh. Ở tuổi 41, siêu sao này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại và tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục thêm những cột mốc mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.