Màn 'đụng hàng' trang sức triệu đô của Rihanna, Karina (aespa) và bạn gái Ronaldo

Sohu đưa tin ngày 13.1, chiếc vòng cổ được nhắc tới là thiết kế cao cấp của Chopard nằm trong bộ sưu tập Red Carpet Collection 2014, có viền bạch kim nạm kim cương nặng 65,24 carat với mặt đá quả lê rubellite hồng khổng lồ nặng 123,24 carat, trị giá khoảng 1,2 triệu USD.

Cùng một thiết kế, ba cách tỏa sáng khác biệt

Trước đó, món trang sức này từng xuất hiện trên cổ Georgina Rodríguez - bạn gái của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo khi cô đeo tại Liên hoan phim Cannes 2023. Khi ấy người đẹp Tây Ban Nha khoe vẻ lộng lẫy và sang trọng trong chiếc váy đen quyến rũ cùng kiểu tóc buộc cao đơn giản.

Georgina Rodríguez khoe vẻ đẹp mặn mà với chiếc vòng cổ triệu USD tại Liên hoan phim Cannes 2023 Ảnh: Instagram georginagio

Cũng tại Liên hoan phim Cannes 2023, chiếc vòng cổ triệu USD này tiếp tục thu hút sự chú ý khi được Karina (aespa) lựa chọn trong lần xuất hiện trên thảm đỏ. Trưởng nhóm aespa mang đến hình ảnh hoàn toàn khác với phong cách trẻ trung, chuẩn mực của thần tượng Kpop, kết hợp váy dạ hội tulle kiểu công chúa cùng lối trang điểm sắc sảo. Màn "đụng hàng" giữa Karina và Georgina Rodríguez nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, khi cùng một thiết kế nhưng lại được hai mỹ nhân thể hiện theo hai phong thái và cá tính đối lập.

Tuy nhiên, người đầu tiên trong giới sao quốc tế từng đeo chiếc vòng cổ quý giá này là Rihanna. Nữ ca sĩ từng sử dụng thiết kế của Chopard khi xuất hiện tại buổi gây quỹ Diamond Ball do cô tổ chức vào tháng 12.2014. Khi đó, Rihanna nổi bật trên thảm đỏ với bộ váy satin màu hồng và chiếc vòng cổ lấp lánh, khiến món trang sức này trở thành tâm điểm của báo giới thời trang quốc tế.

Khoác lên mình hình ảnh "thiên nga đen", Karina nổi bật với viên đá rubellite rực rỡ, song thiết kế cổ váy cao phần nào hạn chế hiệu ứng tôn dáng Ảnh: kpopping

Trong giới mộ điệu còn lan truyền tin đồn rằng Chopard chỉ ưu ái tài trợ cho những ngôi sao nổi tiếng có tên kết thúc bằng âm "na". Riêng với Karina, một số nguồn tin cho rằng chiếc vòng cổ cô dự định đeo ban đầu đã bị bán mất, nên ê kíp mới chuyển sang lựa chọn mẫu thiết kế này.

Sau khi hình ảnh của 3 ngôi sao được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chiếc vòng cổ xa xỉ nhanh chóng trở thành tâm điểm của những cuộc so sánh về phong cách và việc ai mang nó hợp hơn. Nhiều ý kiến cho rằng cùng một thiết kế nhưng khi được đặt trong những bối cảnh, cá tính và khí chất khác nhau, món trang sức lại mang đến những hiệu ứng thị giác hoàn toàn đối lập.

Theo đánh giá của giới thời trang quốc tế, Rihanna là người thể hiện rõ nhất tinh thần phóng khoáng và quyền lực của thiết kế Chopard. Cách nữ ca sĩ phối chiếc vòng cổ với váy satin tối giản nhưng gợi cảm, cùng phong thái tự tin đặc trưng, được nhận xét là giúp món trang sức phát huy trọn vẹn giá trị thẩm mỹ và sự sang trọng vốn có.

Phong thái tự tin, cách phối đồ tinh tế và lối trang điểm hài hòa giúp Rihanna được đánh giá cao và hoàn toàn làm chủ món trang sức xa xỉ này Ảnh: Elle

Trong khi đó, Georgina Rodríguez mang đến hình ảnh quyến rũ, cổ điển và đậm chất Latin. Việc lựa chọn váy đen ôm sát cùng kiểu tóc buộc cao giúp chiếc vòng cổ trở thành điểm nhấn nổi bật, tôn lên vẻ xa hoa và nữ tính của bạn gái Cristiano Ronaldo.

Về phía Karina, nữ idol lại ghi dấu ấn với phong cách trẻ trung ngọt ngào. Sự kết hợp giữa váy dạ hội bồng bềnh, lớp trang điểm sắc nét và bộ trang sức đồng điệu tạo nên hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy, đúng chuẩn thần tượng thế hệ mới.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng màn "đụng hàng" hiếm hoi giữa Rihanna, Karina và Georgina Rodríguez đã giúp chiếc vòng cổ triệu USD của Chopard trở thành một trong những món trang sức được nhắc đến nhiều nhất, đồng thời phản ánh rõ cách mỗi ngôi sao sử dụng thời trang như một công cụ thể hiện cá tính và vị thế của mình.