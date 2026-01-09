Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Danh Hiển Jewelers đoạt danh hiệu trang sức xuất sắc nhất châu Á

Quang Thuần
Quang Thuần
09/01/2026 16:10 GMT+7

Tối 8.1, thương hiệu trang sức Danh Hiển Jewelers đã chính thức được vinh danh tại Luxuo Asia Awards 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 65 năm hình thành, phát triển và gìn giữ nghệ thuật kim hoàn cao cấp tại Việt Nam.

Năm nay, Luxuo Asia Awards 2025 được tổ chức với chủ đề "Vietnam Legacy Arise", nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc đã góp phần định hình diện mạo phong cách sống cao cấp, đồng thời tạo ra dấu ấn mới cho ngành công nghiệp xa xỉ tại Việt Nam và châu Á. Danh Hiển Jewelers đã vinh dự nhận được giải thưởng "Thương hiệu thời trang xuất sắc nhất trong năm", được xem là đại diện tiêu biểu cho một thương hiệu trang sức Việt Nam không ngừng chuyển mình để phù hợp với tinh thần đương đại và chuẩn mực toàn cầu.

Danh Hiển Jewelers đoạt danh hiệu trang sức xuất sắc nhất châu Á- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Giám đốc Danh Hiển Jewelers (đứng giữa) nhận giải từ Ban tổ chức. Đây là sự công nhận của giới chuyên môn và truyền thông quốc tế, là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn 65 năm bền bỉ không ngừng nâng tầm kỹ nghệ chế tác

ẢNH: BTC

Với hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Danh Hiển Jewelers là một trong số ít thương hiệu trang sức Việt Nam xây dựng được nền tảng di sản trang sức thủ công vững chắc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ những năm đầu đặt nền móng cho nghề kim hoàn truyền thống, Danh Hiển đã kiên định theo đuổi triết lý lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu; mỗi thiết kế trang sức không chỉ là một sản phẩm, mà là kết tinh của tay nghề, tư duy thẩm mỹ và giá trị văn hóa.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Danh Hiển Jewelers chia sẻ: "Giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year là sự ghi nhận đầy trân quý cho hành trình hơn 65 năm mà Danh Hiển Jewelers đã và đang theo đuổi. Chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của trang sức không chỉ nằm ở vật liệu quý hiếm, mà còn ở câu chuyện, cảm xúc và dấu ấn thời gian được gửi gắm trong từng thiết kế. Và hơn hết, là uy tín được bảo chứng bằng niềm tin bền bỉ của khách hàng trong suốt hơn 65 năm qua".


Tin liên quan

PepsiCo Foods Việt Nam được vinh danh danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP.HCM năm 2025, ghi nhận quá trình đầu tư và vận hành sản xuất bền vững bền bỉ, nhất quán. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định năng lực duy trì và không ngừng nâng cao chuẩn mực của doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu về môi trường, minh bạch và phát triển bền vững ngày càng được nâng cao.

