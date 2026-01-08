Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/01/2026 11:40 GMT+7

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Tính đến ngày 22.12, khoảng 62% vé tàu đã được bán, nhiều chuyến bay bán ra dịp Tết đã đạt 70% - 80%. Ngoài ra, theo thống kê từ bến xe Miền Đông và Miền Tây, lượng hành khách năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 1 triệu lượt. Theo đó, sinh viên cũng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong số này. Chương trình "Sinh viên đi đâu, Lalamove chở đó!" được Lalamove thực hiện nhằm đưa đón sinh viên nhanh chóng với chi phí hợp lý dịp Tết.

Từ ngày 13.1 - 16.1.2026, Lalamove sẽ thực hiện chương trình đặc biệt dành cho sinh viên tại các Trường đại học bao gồm: Trường đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Công Thương TP.HCM, Trường đại học Tài chính - Marketing. Ngoài được tặng chuyến xe di chuyển miễn phí, các bạn sinh viên có thể nhận trà sữa, bánh cũng như tham gia chụp ảnh tại quầy nhận quà.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng Lalamove dành tặng cho sinh viên ưu đãi khi nhập mã LALAUNI, nhận ngay 3 chuyến xe di chuyển miễn phí bao gồm 2 chuyến xe máy cho đơn dưới 25K và 20K cùng 1 chuyến xe ô tô cho đơn dưới 50K. Đồng thời, với mọi điểm đưa đón là các Trường đại học, Lalamove sẽ tặng đến tài khoản ưu đãi tiết kiệm đến 50% cho mọi đơn đưa đón.

Trải nghiệm ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/ride.

