Con gái chuyển giới của Elon Musk hợp tác cùng Rihanna

Vivian Wilson (21 tuổi) - người con có mối quan hệ rạn nứt với nhà sáng lập Tesla, xuất hiện trong vai trò người mẫu nội y nhằm giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite của nữ ca sĩ Rihanna. Trong một số hình ảnh, Vivian Wilson chụp cùng diễn viên Lovie Simone và người mẫu ngoại cỡ Emma Arletta, tạo dáng trước các bức tượng đá cẩm thạch mang phong cách cổ điển.

Bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của con gái Elon Musk

Vivian Wilson chính thức ra mắt với vai trò người mẫu chuyên nghiệp vào năm 2025. Trong quảng cáo mới nhất cho Savage x Fenty, con gái Elon Musk diện áo ngực balconette họa tiết hoa hồng kết hợp cùng chân váy ren ngắn đồng bộ. Để hoàn thiện tổng thể, Vivian Wilson mang quần tất đỏ rực, mái tóc buông thẳng quá vai, kết hợp với hoa tai vàng dáng dài và son môi đỏ đậm.

Vivian Wilson (bên phải) tạo dáng bên cạnh Lovie Simone và Emma Arletta trong bộ sưu tập Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite của Savage x Fenty Ảnh: Savage X Fenty

Ngoài Vivian Wilson, chiến dịch còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như các ngôi sao chương trình Love Island là Serena Page và Kordell Beckham, nhà sáng tạo nội dung Hayley LeBlanc và Jules LeBlanc.

Chia sẻ về bộ sưu tập mới với tạp chí WWD, Rihanna - người sáng lập Savage x Fenty từ năm 2018, cho biết ngày lễ Tình nhân là dịp để tôn vinh tình yêu dưới mọi hình thức. Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng thương hiệu của cô hướng tới việc khuyến khích sự tự tin và sự đón nhận bản thân thông qua các thiết kế dành cho mọi đối tượng.

Rihanna trực tiếp góp mặt trong chiến dịch mới của Savage x Fenty, tiếp tục khẳng định thông điệp tôn vinh sự đa dạng và tự tin Ảnh: Savage X Fenty

Trao đổi với Vanity Fair về trải nghiệm này, Vivian Wilson thừa nhận cô từng cảm thấy vô cùng lo lắng. Trước đó, cô hiếm khi để lộ làn da, thậm chí khi đi biển cùng bạn bè cũng tránh mặc đồ bơi. Tuy nhiên, Vivian Wilson cho biết việc tham gia buổi chụp hình giúp cô xây dựng sự tự tin và chứng minh điều đó với chính bản thân mình.

Vivian Wilson từng xuất hiện trên trang bìa Teen Vogue vào tháng 3.2025. Hai tháng sau, cô chính thức ra mắt làng mẫu khi hợp tác với thương hiệu thời trang Wildfang. Trong cùng tháng 5.2025, Vivian Wilson tiếp tục làm mẫu cho thương hiệu đồ lót Tomboyx.

Tháng 9.2025, Vivian Wilson lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn thời trang tại Tuần lễ thời trang New York, trình diễn cho thương hiệu CHRISHABANA trong show xuân hè 2026.

Nữ người mẫu trẻ muốn khẳng định dấu ấn riêng trong làng thời trang mà không gắn liền với tên của người cha tỉ phú Ảnh: EPA

Nói về cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, Vivian Wilson từng chia sẻ với The Cut rằng cô không thực sự giỏi trong việc trở nên nổi tiếng. Cô cho biết từng khao khát được nhìn nhận như một người bình thường và đôi lúc vẫn nhớ cảm giác đó, dù hiện tại cũng dần thích nghi với sự nổi tiếng.

Vivian Wilson là con gái lớn của Elon Musk và người vợ cũ Justine Wilson. Ở tuổi 16, cô công khai là người chuyển giới và hai năm sau đó đã nộp đơn yêu cầu bỏ họ của cha khỏi tên mình, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai cha con trở nên xa cách.

Chia sẻ với Teen Vogue, Vivian Wilson từng thẳng thắn cho biết cô không quan tâm đến cha mình nghĩ gì và cảm thấy phiền lòng khi thường xuyên bị gắn với tên tuổi của ông. Hiện tại, Vivian Wilson hoạt động tích cực trên mạng xã hội với khoảng 1 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ về công việc người mẫu và các sự kiện tham dự.